45 célébrités dont le style s’est complètement transformé depuis les années 90

.

Avec une grande renommée vient un look sérieusement amélioré. C’est pourquoi nous voyons le style de la plupart des célébrités s’améliorer après quelques années sous les projecteurs. Malheureusement pour eux, ils n’ont pas toujours le luxe de cacher les preuves des tendances des années 90 qu’ils souhaiteraient probablement ne jamais porter. À venir, revenez sur l’évolution de la mode au fil des ans pour les célébrités, de Jennifer Lopez à Britney Spears.

Voir la galerie 45 photos

1 sur 45

Jennifer Lopez 1997 c. À présent

Nous ne nous attendrions jamais à rien de moins qu’un étourdissement glam moulant de J.Lo.

2 sur 45

Cate Blanchett 1998 c. À présent

Robe jaune audacieuse et corset = OUI !

3 sur 45

Courteney Cox 1994 c. À présent

De la boule de feu et de glace au feu et à la glace * littéral *.

5 sur 45

Miley Cyrus 1994 c. À présent

La couleur et une déclaration audacieuse ont clairement toujours été le truc de Miley.

6 sur 45

Claire Danes 1996 c. À présent

Garder la ligne avec la soie qui convient uniquement à Juliet.

7 sur 45

Kate Hudson 1999 c. À présent

Pouvez-vous deviner la pose préférée de Kate sur le tapis rouge ?

8 sur 45

Scarlett Johansson 1998 c. À présent

Scarlett est essentiellement devenue l’emoji dansant qui couve.

9 sur 45

Dakota Johnson 1998 c. À présent

Pour un débutant sur le tapis rouge, un tailleur-pantalon était un choix assez sophistiqué pour Dakota Johnson.

10 sur 45

Angelina Jolie 1991 c. À présent

Toujours magnifique. Toujours WOW.

11 sur 45

Janvier Jones 1999 c. À présent

Un ourlet plus court et un meilleur ajustement, mais toujours toute la classe.

12 sur 45

Nicole Kidman 1992 c. À présent

Buh bye Pippi, bonjour les paillettes à gogo !

13 sur 45

Heidi Klum 1999 c. À présent

D’accord, alors peut-être que les mannequins sont exemptés de toute cette histoire de photo de retour.

14 sur 45

Jared Leto 1998 c. À présent

Jared Leto : l’homme aux multiples coiffures.

15 sur 45

Demi Moore 1996 c. À présent

Honnêtement, n’ayant aucun problème avec l’un ou l’autre, regardez ici. Ramène le buzz cut, Demi !

16 sur 45

Mary-Kate et Ashley Olsen 1995 c. À présent

Ces filles ont toujours réussi le look presque assorti mais pas tout à fait.

17 sur 45

Gwyneth Paltrow 1999 c. À présent

Jolie dans une robe Oscar rose et esthétiquement agréable.

18 sur 45

Brad Pitt 1991 c. À présent

Brad : le mec cool par excellence depuis 1991.

19 sur 45

Parker Posey 1996 c. À présent

Sont-ce… des gants en latex bleus ?

20 sur 45

Rihanna 2006 c. À présent

Honnêtement, ressentir ces deux regards.

21 sur 45

Chloë Sévigny 1998 c. À présent

Ne vous inquiétez pas, Chloë n’a pas encore abandonné la lèvre rouge.

22 sur 45

Tia et Tamera Mowry 2003 c. À présent

🎶 “SISTAH SISTAH ! Je n’ai jamais su à quel point ça te va bien !” 🎶

23 sur 45

Sarah Jessica Parker 1991 c. À présent

C’est toi, Carrie Bradshaw ?

24 sur 45

Britney Spears 1999 c. À présent

La fille des années 90 en chacun de nous aurait tué pour ce pantalon à paillettes.

25 sur 45

Naomi Watts 1999 c. À présent

Ce qui semble être un style 180 est en fait une continuation de détails délicats. Bravo, Noémie !

26 sur 45

Paula Abdul 1990 c. À présent

Lorsque vous êtes Paula Abdul, vous ne pouvez vraiment jamais vous tromper.

27 sur 45

Drew Barrymore 1995 c. À présent

Drew vers 1995 était sur quelque chose via son tour de cou et sa robe en velours.

28 sur 45

Johnny Depp 1997 c. À présent

Si le capitaine Jack Sparrow et Sweeney Todd ne faisaient qu’un.

29 sur 45

Julia Roberts 1990 c. À présent

30 sur 45

Winona Ryder 1991 c. À présent

L’élégance et le noir restent fidèles à la Winona que nous connaissons.

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io