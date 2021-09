45% des propriétaires de crypto disent qu’ils achèteraient un altcoin sur la base de ce seul facteur : étude

Près de la moitié des propriétaires de crypto-monnaie affirment qu’ils se précipiteraient pour acheter un altcoin basé sur un développement clé.

Une enquête de la société de renseignement de données Morning Consult a interrogé 2 200 adultes américains plus tôt ce mois-ci pour étudier l’impact des célébrités sur les décisions des investisseurs en cryptographie.

Parmi les propriétaires de crypto qui ont participé au sondage, 45% disent qu’ils suivraient les conseils crypto d’une célébrité ou d’un influenceur, mais 81% optent toujours pour les conseils d’investissement de leur conseiller financier.

Le résultat de l’étude intervient après que l’influenceuse Kim Kardashian ait fait la promotion de la crypto-monnaie EthereumMax (EMAX) sur son compte Instagram.

76% des détenteurs de cryptos affirment qu’ils investiraient dans un actif numérique s’il était approuvé par une famille ou un ami et 53% disent qu’ils prendraient conseil auprès d’un journaliste d’une publication commerciale.

20% des personnes interrogées disent qu’elles sont au courant du post crypto de Kardashian, mais le pourcentage parmi les propriétaires de crypto est plus élevé à 31%.

Parmi ceux qui ont vu la publication Instagram de Kardashian, 19% ont investi dans EthereumMax, mais l’analyste des services financiers de Morning Consult, Charlotte Principato, a déclaré que cela ne se traduisait pas par des recommandations de célébrités efficaces dans l’espace crypto.

« Cela ne signifie pas que les mentions de célébrités sont bonnes pour la crypto en général – du moins pas de Kardashian. Après avoir appris dans l’enquête que la star de télé-réalité soutenait Ethereum Max, la confiance dans les crypto-monnaies en général a chuté d’environ cinq points.

Alors que les propriétaires de crypto sont plus susceptibles que l’investisseur type de se tourner vers des célébrités pour obtenir des conseils sur la crypto, ceux qui possèdent la crypto investissent davantage dans ce qu’un conseiller financier traditionnel recommanderait.

