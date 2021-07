45% des ultra-riches s’intéressent à la crypto, rapporte Goldman Sachs ⋆ Crypto nouveaux médias

Alors que le monde s’inquiète de la chute des prix du Bitcoin, les milliardaires sont de plus en plus amoureux de la crypto-monnaie.

Une étude récente de Goldman Sachs a révélé qu’au moins 45% des family offices sont intéressés à investir de grosses sommes d’argent dans les crypto-monnaies.

Les family offices sont des entreprises chargées de gérer l’argent de milliardaires comme Jeff Bezos d’Amazon, le co-fondateur de Google Sergey Brin ou Jack Ma d’Alibaba. Généralement, chaque bureau gère le patrimoine d’une famille.

Les family offices ont généralement tendance à placer l’argent de leurs clients dans des investissements rentables mais traditionnels tels que le private equity, l’immobilier ou les fonds d’investissement. Pourtant, selon Goldman Sachs, la croissance des crypto-monnaies a commencé à attirer l’attention d’un nombre croissant de milliardaires.

Les family offices se penchent sur la crypto

Plus précisément, Goldman Sachs a constaté que 15% des family offices ont déjà investi une partie de la richesse de leurs clients dans des crypto-monnaies. Mais 45% supplémentaires envisagent l’espace pour investir dans un avenir proche, compte tenu des circonstances difficiles que traverse le système financier mondial.

Le rapport obtenu par Bloomberg souligne que malgré leur volatilité, les crypto-monnaies s’imposent comme un investissement attractif parmi les ultra-riches :

“[Family offices think cryptocurrencies could be a hedge for] une inflation plus élevée, des taux bas prolongés et d’autres développements macroéconomiques après une année de relance monétaire et budgétaire mondiale sans précédent. »

Apparemment, la popularité croissante des SAVS – des sociétés d’acquisition spécialisées – a alimenté l’appétit des investisseurs.

La crypto est le nouvel Internet

Selon Meena Flynn, partenaire et co-responsable mondiale de la gestion de patrimoine privé chez Goldman Sachs, les ultra-riches sont intéressés à investir dans les crypto-monnaies, non seulement en raison du battage médiatique, mais aussi en raison de l’impact potentiel de cet avenir technologique. Il semble que la prémisse selon laquelle les crypto-monnaies pourraient être aussi importantes que l’apparition d’Internet ne soit pas réservée aux amateurs de Bitcoin maxis et de Twitter :

[The majority of families want to talk to us] « à propos de la technologie blockchain et du grand livre numérique… [There are many who think] que cette technologie aura le même impact qu’Internet du point de vue de l’efficacité et de la productivité.

Les crypto-monnaies ont récemment acquis une immense légitimité. Comme l’a rapporté Cryptopotato, la plupart des clients de JPMorgan ont déclaré qu’ils considéraient le bitcoin comme une classe d’actifs et étaient intéressés à investir dans les crypto-monnaies à mesure que l’incertitude réglementaire autour du bitcoin se précise.

Cependant, la volatilité de ses prix a empêché la banque d’investir dans le bitcoin ou de le prendre plus au sérieux malgré ses prévisions de prix optimistes.

