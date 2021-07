45 districts avec un taux de positivité supérieur à 10%, le nord-est émerge comme un nouveau hotspot Covid

Selon le Dr Bhargava, 595 districts ont signalé un taux de positivité inférieur à 5 %, tandis que 65 districts ont un taux de positivité de 5 à 10 %. (Source de la photo : IE)

Le taux de positivité au COVID-19 dans le nord-est est devenu une préoccupation pour le Centre avec le directeur général de l’ICMR et membre du groupe de travail indien sur la pandémie, le Dr Balram Bhragava, déclarant que la région devait intensifier les tests en surveillant le taux de positivité des tests au niveau du district et mise en place de zones de micro-confinement.

Le ministère de la Santé a déclaré mardi que 45 des 73 districts qui avaient un taux de positivité au COVID-19 de plus de 10 % au cours de la semaine dernière se trouvaient dans le nord-est. Parmi ces districts avec des taux de positivité élevés, trois se trouvent dans l’Arunachal, neuf dans le Manipur, six dans le Meghalaya, quatre chacun dans le Tripura et le Sikkim, trois dans le Nagaland et un dans le Mizoram. Parmi ces États, le Manipur compte le plus grand nombre de cas actifs avec 5 974, suivi du Meghalaya avec 4 354, Tripura avec 3 962, Mizoram avec 3 730, Sikkim avec 1 869 et Nagaland avec 1 192.

Bhargava a déclaré que le Centre encourageait les États du nord-est à effectuer davantage de tests et à augmenter le nombre de leurs rapports sur les tests. Il a signalé les fortes précipitations dans la région comme un problème et a déclaré que la chose la plus importante était de surveiller le taux moyen de positivité des tests. Bhargava a ajouté que si le taux de positivité était supérieur à 10 %, ils devraient mettre en place des micro-zones de confinement.

Selon Bhargava, 595 districts ont signalé un taux de positivité inférieur à 5 %, tandis que 65 districts ont un taux de positivité de 5 à 10 %. Il a ajouté que la deuxième vague était sous contrôle dans la plupart des États, mais que certains en étaient encore au milieu. Bhargava a déclaré que l’Inde effectuait 18 tests lakh par jour et qu’il est important de maintenir cet élan. Le chef de l’ICMR a également réitéré sa conviction que les districts avec un taux de positivité supérieur à 10% devaient réimposer des mesures de confinement strictes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.