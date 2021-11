45 millions de livres sterling pour Raheem Sterling, Matteo Guendouzi veut à Marseille, le Borussia Mönchengladbach vise Eddie Nketiah

Arsenal pourrait envisager plusieurs mouvements dans la fenêtre de janvier pour s’assurer qu’ils s’appuient sur leur récent regain de forme.

La frappe d’Emile Smith Rowe en deuxième mi-temps a prolongé la séquence d’invincibilité d’Arsenal à dix matchs toutes compétitions confondues, battant Watford 1-0 et occupant la cinquième position du classement de la Premier League.

Sterling pourrait bientôt quitter Man City

Les Gunners ont rebondi après avoir perdu leurs trois premiers matchs après l’arrivée de Ben White, Aaron Ramsdale et Takehiro Tomiyasu.

Mais qui est le prochain sur la liste de souhaits de Mikel Arteta alors qu’il cherche à guider Arsenal vers le football européen? talkSPORT.com jette un œil…

Rahim Sterling

Arsenal aurait reçu un coup de pouce dans sa poursuite de la star de Man City, Raheem Sterling.

Le Daily Express affirme que les éclaireurs de Barcelone ont reçu l’ordre d’arrêter leurs préparatifs pour la fenêtre de transfert de janvier et ne bougeront pas pour la cible à long terme Sterling.

Cela a apparemment fait le jeu d’Arsenal alors qu’ils cherchent à s’emparer de Sterling.

La star anglaise est évaluée à environ 45 millions de livres sterling et souhaite relever un nouveau défi après avoir chuté dans l’ordre hiérarchique de City.

Matteo Guendouzi

Matteo Guendouzi ne souhaite pas revenir à Arsenal au terme de son prêt avec Marseille.

S’adressant au média français RMC Sport, il a déclaré: « Aujourd’hui, je suis prêté et toujours lié par mon contrat à Arsenal. Mais je suis totalement concentré sur ce qu’il faut faire avec Marseille.

« Et oui, c’est un club avec lequel je veux me projeter dans l’avenir et je veux m’inscrire sur le long terme.

« Ce sont des discussions que j’avais déjà eues avec le club avant de signer et je m’y sens très à l’aise. Et c’est pourquoi je veux continuer à m’amuser à Marseille.

Guendouzi a joué en prêt avec Marseille Eddie Nketiah

Le Borussia Mönchengladbach envisagerait un transfert en janvier pour l’attaquant d’Arsenal Eddie Nketiah.

Nketiah a dû se contenter d’un rôle partiel cette saison après avoir fait seulement deux apparitions et The Sun affirme qu’il veut maintenant partir pour le bien de sa carrière.

Le contrat du joueur de 22 ans expire à la fin de la saison et Arsenal souhaite que l’international anglais des moins de 21 ans signe un nouveau contrat.

Mais Nketiah veut passer à un temps de jeu régulier.

Et The Sun affirme que le club allemand Gladbach veut lui offrir cela et sera libre de parler au joueur en janvier.

Nketiah pourrait bientôt quitter Arsenal Ainsley Maitland-Niles

La star anglaise polyvalente tient à rester dans le nord de Londres seulement deux mois après son prêt raté à Everton dans les derniers jours de la fenêtre estivale.

Interrogé sur son bonheur par rapport à l’été, Maitland-Niles a déclaré au Mail: « C’est du passé maintenant.

« Je ne pense qu’à l’avenir et à ce qui m’attend. C’était génial d’être là-bas, d’obtenir mes minutes, et j’espère qu’il y a plus à venir.

Maitland-Niles a saisi son opportunité lors de la victoire contre Watford Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Arsene Wenger et David Dein ont révélé à quel point Arsenal était sur le point de signer Ronaldo et Lionel Messi lorsque le couple était jeune.

« Messi nous intéressait, mais ce n’était pas possible », a déclaré Wenger, s’exprimant lors d’un événement pour le projet de jumelage lundi.

«Ils (Barcelone) avaient Fabregas, Messi et [Gerard] Piqué dans la même génération. Nous avons essayé d’obtenir [them]. Messi n’était pas possible, Barcelone l’a prolongé (son contrat). Fabregas voulait partir, Piqué aussi.

« Pique a atterri à Manchester United et Cesc nous a rejoints. Je refuse d’entrer dans ce jeu, parce que si je vais dans ma chambre et que j’écris sur le mur tous les joueurs qui me manquent, je ne finis pas bien ma vie.

Theo Walcott et Messi auraient pu être coéquipiers d’Arsenal

À propos de Ronaldo, Dein a ajouté : « Nous remontons maintenant le temps quand Cristiano avait 17 ans et jouons dans l’équipe portugaise des moins de 19 ans.

« Il a été repéré par notre éclaireur en chef. Arsène a dit : « Ecoute, tu veux aller le voir jouer ? » J’ai dit : ‘Oui, bien sûr, je vais traverser’.

« J’y suis allé avec notre éclaireur en chef et je me souviens avoir vu l’équipe portugaise des moins de 19 ans jouer et Cristiano s’en est très bien sorti.

« Ensuite, l’agent, qui était avec nous à ce moment-là, a dit : « Eh bien, croyez-le ou non, il va nous rencontrer pour le dîner après ».

« Nous avons dîné dans une sorte de restaurant en bordure de rue. C’était un gars vraiment sympa et il m’a en fait donné sa chemise. C’est l’une des nombreuses chemises que j’ai accrochées dans mon placard à la maison. Il m’a donné sa chemise dans laquelle il jouait.

« Nous avons discuté d’un peu d’argent et l’agent a dit : « Eh bien, laissez-le réfléchir pendant la nuit ». Puis Cristiano a dit : « Je dois y aller maintenant, mon bus s’en va ».

« Il a sauté dans son bus et il est rentré chez lui. Le lendemain, je discutais avec l’agent et environ six heures plus tard, Manchester United nous a fait sauter hors de l’eau.

« C’était l’histoire de Cristiano Ronaldo. Je pense que nous étions un peu utilisés comme une maison de traque, parce que je pense qu’il allait toujours aller à Manchester United à l’époque.

Ronaldo a signé pour Manchester United en 2003 après des liens avec Arsenal Dusan Vlahovic

L’attaquant de la Fiorentina devrait refuser un transfert à Arsenal en janvier, selon le média italien Football Italia.

Le rapport ajoute que le Serbe de 21 ans attend d’autres offres et rejoindra donc Manuel Locatelli et Joaquin Correa pour snober les Gunners.

L’équipe d’Arteta aurait conclu un accord de principe avec la Fiorentina sur un transfert de 68,5 millions de livres sterling dans la fenêtre d’hiver.

Le dernier rapport de La Nazione affirme que les Spurs ont rejoint Arsenal en tant que favori pour le signer devant un certain nombre d’autres clubs européens.

Vlahovic a fait ses preuves en Italie et a été lié à un déménagement en Angleterre