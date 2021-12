45 nouveaux cas d’Omicron détectés à Singapour

Selon les dernières statistiques d’infection sur le site Web du ministère de la Santé (MOH), 42 cas d’Omicron sont arrivés de l’étranger et trois sont locaux.

Singapour a signalé 195 nouveaux cas de COVID-19, dont 45 infections à Omicron, tandis qu’un groupe de la dernière variante a été détecté dans une salle de sport d’un centre commercial haut de gamme, selon les médias locaux.

Un cluster Omicron suspecté a été détecté dans un point de vente Anytime Fitness, a annoncé mardi le ministère de la Santé (MOH). Trois cas de COVID-19 ont été liés au gymnase, dont deux ont été testés « préliminairement positifs » pour la variante Omicron. Le résultat pour le cas restant est en attente, a rapporté Channel News Asia. Aucun des cas n’a d’antécédents de voyage récent.

Dans son communiqué de presse publié peu après minuit, le ministère de la Santé a déclaré que des enquêtes épidémiologiques avaient révélé que les trois cas avaient visité Anytime Fitness au centre commercial Bukit Timah entre le 15 et le 17 décembre.

Les trois cas sont complètement vaccinés et présentent des symptômes bénins. Les cas, âgés de 18 à 24 ans, sont également circonscrits grâce à la recherche des contacts, a ajouté le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé a déclaré que les membres du personnel et les visiteurs d’Anytime Fitness qui sont identifiés comme des contacts étroits des cas seront placés en quarantaine.

Par mesure de précaution, les autres visiteurs du gymnase entre le 15 et le 17 décembre recevront des avertissements de risque pour la santé (HRW). Ils seront également contactés par le ministère de la Santé pour un test PCR ciblé ponctuel.

« Il est conseillé à tous les visiteurs des locaux concernés de surveiller de près leur santé et de minimiser autant que possible les interactions sociales pendant 14 jours à compter de la date de leur visite. Ils sont encouragés à consulter un médecin immédiatement s’ils ne se sentent pas bien », a déclaré la chaîne citant le ministère.

Deux autres décès ont porté à 815 le nombre de décès dus à la pandémie dans le pays. Le nombre de cas de lundi est de 195, en baisse par rapport aux 255 infections signalées dimanche. Parmi les nouveaux cas, 141 proviennent de la communauté locale, cinq des dortoirs des travailleurs migrants et 49 importés. Lundi midi, Singapour a enregistré 276 105 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

