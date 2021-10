45 points et victoire contre les Clippers (115-113)

22/10/2021 à 12:19 CEST

Stephen Curry ne se déconnecte jamais. Au contraire, le meneur commence déjà la saison comme une vraie fusée. Après avoir inscrit un discret triple-double lors de la première journée face aux Lakers, ce matin les autres « anges » de la ville, les Tondeuses. Curry Il a signé le triple de l’avance avec 56,8 secondes restantes, et avec 45 points et 10 rebonds, mettez le direct pour que le Guerriers de l’état d’or imposer leur loi aux Clippers de Los Angeles pour 115-113.

Le jour où il a été nommé l’un des 75 meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA, ‘Steph«Il a marqué 8 tirs à 3 points sur 13 tirs et était une fois de plus la menace continue pour la défense adverse qu’il a été pendant des années. Son début de match semblait une tentative de marquer le territoire dans ce début de ligue régulière, puisqu’il est allé au 25 points dans un premier quart absolument écrasant et dans lequel le Tondeuses ils ne pouvaient que se résigner. Dans le deuxième set, Eric Bledsoé Il a réussi à faire taire le meneur des Warriors pendant quelques minutes.

Faits saillants de Stephen Curry?

Faits saillants de Stephen Curry. pic.twitter.com/c6cI4j8fp6 – Golden State Warriors (@warriors) 22 octobre 2021

Georges Paul, qui a terminé avec 29 points, 11 rebonds et 6 passes décisives lors du premier match de la saison, et Bledsoe (22 points) sont ceux qui ont maintenu l’équipe en vie. Tyronn lue. Les anges s’est battu contre un déficit de 19 points au deuxième quart pour prendre une avance de 67-66 à la mi-temps tout en capitalisant sur les revirements de la Guerriers. L’équipe de Los Angeles a continué sans ses partants, l’attaquant Léonard Kawhi et le pivot congo-espagnol Serge Ibaka, tous deux se remettant des opérations qu’ils ont subies pendant l’été.

En attendant Klay Thompson

En attendant qu’il rejoigne Klay Thompson, qui a eu une contribution intéressante de la deuxième unité a été Damion Lee, juste le jour de son 29e anniversaire : 11 points, avec quelques triples importants au dernier quart qui ont mis en valeur la franchise de Oakland. Andrew Wiggins il a également mené le score en ajoutant 17 points et six rebonds.

«Je ne m’inquiète jamais pour mon tir. Jamais & rdquor;, dit-il Stephen Curry à la fin du match, plombé par le faible score du premier match. Pour sa part, l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, a salué l’actuel meilleur buteur de la compétition : « Vous savez, Steph quand il a une mauvaise nuit de tir, il revient toujours fort. Ces derniers étaient formidables, je suis toujours impressionné », a-t-il déclaré.