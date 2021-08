45 tortues marines sont nées en Catalogne, qui enregistre un record de ponte

15/08/2021 à 13:02 CEST

Jusqu’à cinq nids de tortues marines ont été localisés cet été en Catalogne, ce qui est le nombre le plus élevé enregistré en une seule année jusqu’à présent. Le changement climatique amène cette espèce à frayer de plus en plus fréquemment dans l’est de l’Espagne, alors qu’elle le fait généralement à l’autre extrémité de la Méditerranée. En outre, un total de 45 tortues caouannes sont nées cette semaine dans un nid à Calafell (Tarragone), le premier cette année sur les plages de Catalogne, comme le rapporte le Département de l’action climatique, de l’alimentation et de l’agenda rural de la Generalitat.

Sur les 45 nouveau-nés, 34 ont été relâchés à la mer et 11 ont été transférés à la Centre de récupération des animaux marins (CRAM), car ils feront partie d’un programme d’élevage en captivité pendant un an.

La tortue caouanne est une tortue de mer largement répandue, en particulier dans les mers et océans tropicaux et subtropicaux; cependant, il est menacé et classé comme Vulnérable, en raison du déclin de ses populations.

Le nid de Calafell a été détecté il y a 54 jours, le 19 juin, lorsque des jeunes qui se trouvaient sur la plage ont vu la tortue et ont prévenu la police locale.

Comme il était situé à une dizaine de mètres de l’eau, dans une zone présentant un risque évident d’inondation en cas de fortes pluies, le nid a été retiré à quelques mètres de la plage elle-même, pour assurer sa viabilité.

Le nid se composait de 146 œufs, dont 85 ont été laissés sur la même plage et 61 ont été transférés dans les incubateurs du Centre de récupération des animaux marins (CRAM) et du Centre de récupération des amphibiens et reptiles de Catalogne (CRARC).

Pendant ces presque 2 mois qu’a duré l’incubation, la mairie de Calafell et les bénévoles de différentes entités ont veillé à ce que le nid se déroule.

Cette semaine, 44 spécimens ont émergé naturellement du nid et, une fois l’exhumation effectuée, un nouveau-né qui n’avait pas émergé a été retrouvé, 38 œufs sans développement apparent et deux descendants morts à l’intérieur de l’œuf avant l’éclosion.

Record de frai en Catalogne

Dans un communiqué, la Generalitat souligne que Les plages catalanes ont battu cette année le record de nids de tortues marines (Caretta caretta), avec cinq à ce jour, situées principalement sur la côte des provinces de Tarragone, mais aussi à Barcelone.

« Ainsi, la Catalogne s’impose comme un point chaud dans le processus d’expansion des aires de reproduction de l’espèce, un phénomène qui se développe de manière très importante en Méditerranée occidentale et qui semble être lié au changement climatique et à la surchauffe des zones traditionnelles. reproduction & rdquor;, assure-t-il.

En plus du nid trouvé à Calafell en juin, quatre autres nids de tortues marines ont été trouvés au cours du mois de juillet.

Deux étaient situés sur la plage de Serrallo, dans le parc naturel du Delta de l’Èbre ; un autre sur la plage de la ville de Tarragone et un autre dans l’une des municipalités barcelonaises d’Arenys de Mar.

Dans le nid de Tarragone, la ponte a été de 99 œufs, tandis qu’à Arenys de Mar il y en a eu 142 et ceux du delta de l’Èbre, 81 et 75 chacun.

Comme dans le cas de Calafell, dans le reste, une partie du frai a été transférée aux incubateurs du CRAM et du zoo de Barcelone pour son incubation.

Nids surveillés

Tous ces nids sont surveillés et des capteurs de température ont été installés, qui permettent de prédire la date d’éclosion.

Il y a aussi un dispositif de bénévoles qui les gardent et il est prévu que les éclosions en cours auront lieu à partir de fin août ou début septembre, toujours en fonction de l’évolution des températures.

Du suivi des œufs transférés aux couveuses, il a été constaté que la fertilité du nid était d’environ 50 % et que de ces 50 % d’œufs qui ont commencé leur développement, tous ont éclos.

La plupart des animaux nés dans les incubateurs du CRAM et du CRARC seront relâchés dans les prochains jours.

