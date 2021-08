45 usines d’oxygène PSA mises en service dans les hôpitaux publics de Delhi: les responsables de la santé à la DDMA

in

Quatre réservoirs de stockage d’oxygène médical liquide (OMT) d’une capacité de 221 MT ont déjà été installés dans la ville. (Image représentative)

Quarante-cinq usines d’oxygène PSA d’une capacité de 55,46 tonnes métriques ont été mises en service dans des hôpitaux publics de la capitale nationale dans le cadre des préparatifs d’une éventuelle troisième vague de COVID-19, ont déclaré des responsables de la santé à la Delhi Disaster Management Authority (DDMA).

Selon les responsables, environ 160 usines de production d’oxygène PSA d’une capacité totale de 148,11 tonnes métriques sont en cours d’installation dans divers hôpitaux publics et privés de la ville.

Alors que 66 usines sont en cours d’installation dans les hôpitaux publics de Delhi, 10 sont en cours d’installation dans les hôpitaux du gouvernement central et 84 dans des établissements de santé privés.

Quarante-cinq centrales PSA d’une capacité de 55,46 MT ont déjà été mises en service. Dix-huit de ces usines d’une capacité de 21,06 tonnes seront mises en service d’ici le 15 août, ont annoncé vendredi des responsables du ministère de la Santé lors d’une réunion de la DDMA.

Dix usines PSA d’une capacité de 9,29 MT seront mises en service d’ici le 31 août et trois usines d’une capacité de 5,67 MT seront prêtes d’ici le 15 octobre, ont-ils déclaré.

Quatre réservoirs de stockage d’oxygène médical liquide (OMT) d’une capacité de 221 MT ont déjà été installés dans la ville.

Un autre réservoir de ce type d’une capacité de 50 MT a atteint l’hôpital GTB et sera installé d’ici le 10 août, ont indiqué les responsables.

Un appel d’offres a été lancé pour l’installation de trois autres réservoirs de stockage d’OVM d’une capacité de 150 MT. Deux usines d’embouteillage cryogénique d’une capacité de 13,4 MT seront mises en service d’ici le 15 septembre. Celles-ci seront suffisantes pour remplir 1 400 bouteilles par jour.

Mardi, le cabinet Arvind Kejriwal a approuvé une politique en vertu de laquelle des subventions et des incitations seront fournies au secteur privé pour mettre en place des usines de production d’oxygène et des installations de stockage afin d’améliorer la disponibilité du gaz vital dans la capitale.

Delhi a lutté contre une grave pénurie d’oxygène médical en avril et mai alors que les hôpitaux de la capitale envoyaient des appels SOS aux autorités pour reconstituer leurs stocks en baisse. Plusieurs établissements de santé privés ont même demandé au gouvernement de déplacer leurs patients.

Le 23 avril, environ 21 patients COVID-19 gravement malades sont décédés à l’hôpital Jaipur Golden dans le nord-ouest de Delhi en raison d’une pénurie d’oxygène. L’hôpital de Batra dans la zone institutionnelle de Tughlakabad a perdu huit vies en raison d’une pénurie d’oxygène le 1er mai.

