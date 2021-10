454 maglietta psg Mohamm slava.lesnichev@mail.ru:pop.mail.ru:995:slava.lesnichev@mail.ru:i1MRoBtpyS2):1

896 maglia liverpool Lorrie

Il Monaco si è assicurato la sua prima vittoria sotto Roberto Moreno salendo al nono posto in classifica con una vittoria combattuta sull’Angers

Il Nantes ne ha tirato indietro uno in seguito a un errore difensivo di Presnel Kimpembe, e la palla è caduta su Moses Simon che ha colpito la palla alle spalle di Keylor Navas

L’argentino non aveva segnato nelle sue precedenti sei partite, ma ha recitato al fianco di Kylian Mbappe, che ha iniziato giorni dopo aver remato con il manager Thomas Tuchel per essere stato sostituito maglia juventus bambino decathlon

Un solo gol di Loic Remy ha assicurato al Lille tutti e tre i punti nella vittoria casalinga per 1-0 sul Rennes

E il prodigio francese è apparso per mettere a tacere la fila, abbracciando il manager al fischio a tempo pieno dopo aver giocato tutti i 90 minuti maglietta psg

Mauro Icardi ha segnato il suo decimo gol stagionale in campionato al 29′, portando il PSG in vantaggio allo Stade de la Beaujoire

Stevan Jovetic ha segnato l’unico gol della partita al 18′, che è bastato al Monaco per registrare la prima vittoria in campionato da dicembre real madrid trøje

Jonathan Ikone ha giocato la palla a Remy e ha segnato al quarto minuto per il suo ottavo gol della stagione, mentre il Lille al quarto posto ha ridotto il divario sul Rennes a soli tre punti

La capolista ha raddoppiato il vantaggio poco prima dell’ora quando Thilo Kehrer ha passato la palla oltre il portiere del Nantes in seguito a un calcio d’angolo

Il Paris St Germain ha esteso la sua serie di vittorie a sette partite con una vittoria per 2-1 sul Nantes per portare 15 punti di vantaggio in cima alla Ligue 1

