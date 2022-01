46 décès de Covid à Delhi en 5 jours, 34 patients avaient des comorbidités, 25 âgés de plus de 60 ans: données du gouvernement

Cinq décès ont été enregistrés dans le groupe d’âge 21-40, tandis qu’un patient des cohortes d’âge 0-15 et 16-20 a succombé à l’infection, selon les données.

Sur les 46 patients COVID-19 décédés à Delhi entre le 5 et le 9 janvier, 34 présentaient des comorbidités telles que le cancer et des maladies cardiaques et hépatiques, selon les données du gouvernement. Seuls 11 des 46 ont été vaccinés contre le coronavirus. Vingt-cinq d’entre eux ces patients étaient âgés de plus de 60 ans et 14 âgés de 41 à 60 ans. Cinq décès ont été enregistrés dans le groupe d’âge des 21-40 ans, tandis qu’un patient des cohortes d’âge 0-15 et 16-20 ans a succombé à l’infection, selon les données.

Selon un responsable, 32 patients ont été admis dans les unités de soins intensifs et il s’agissait pour la plupart de ceux qui présentaient des comorbidités telles que les maladies pulmonaires obstructives chroniques, le cancer, les maladies du foie et du cœur, etc. Vingt et un patients, qui avaient d’autres problèmes, ont été testés positifs pour Covid après avoir été admis dans les hôpitaux.

Trente-sept des 46 patients ont été admis à l’hôpital lorsque leur niveau de saturation en oxygène est tombé en dessous de 94 %. Selon les données, 12 patients sont décédés le même jour après l’hospitalisation, tandis que 11 sont décédés dans la journée. muscles, arythmie, crises cardiaques et embolie pulmonaire – artères pulmonaires bloquées par un caillot sanguin – étaient les principales causes des décès survenus le même jour ou dans la journée suivant l’hospitalisation.

Quatorze patients sont décédés dans les trois à sept jours tandis que trois sont décédés après une semaine d’hospitalisation. Dimanche, Delhi a signalé 17 décès dus à Covid, le plus élevé en une journée depuis le 13 juin de l’année dernière. La capitale a enregistré 53 décès de Covid jusqu’à présent ce mois-ci. . Au total, 54 décès dus à la maladie virale ont été enregistrés au cours des cinq derniers mois : neuf en décembre, sept en novembre, quatre en octobre, cinq en septembre et 29 en août.

