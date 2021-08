46% des fonds allemands intéressés par Bitcoin – Trustnodes ⋆ Crypto new media

in

46% des fonds de la région germanophone d’Autriche, d’Allemagne et de Suisse (région DACH) s’intéressent aux cryptos comme le bitcoin et l’eth selon une enquête menée auprès de plus de 70 fonds d’investissement.

L’enquête a révélé que 88% des fonds allemands ne sont pas investis dans le bitcoin avec seulement 4% investis dans la crypto tandis que 8% ne sont pas sûrs.

Il a en outre révélé que 6,6% sont en phase de planification avancée et investiront cette année, ce qui ferait plus que doubler les fonds de détention de crypto-monnaies germanophones.

13,2% cherchent à investir, mais ils recherchent toujours cet espace. Alors que 26,3% sont curieux des actifs numériques, mais attendent pour l’instant une plus grande maturité. Les 53,9% restants déclarent qu’il est peu probable qu’ils investissent dans les trois prochaines années.

“Selon l’étude, d’ici trois ans, il est possible de s’attendre à un afflux de 100 à 657 milliards de dollars sur le marché des actifs numériques uniquement de la région DACH”, déclare Arthur Capella de Mindsmith, un groupe de réflexion technologique qui a réalisé l’enquête. .

Fait intéressant, 33,8% disent qu’ils ne sont pas sûrs d’utiliser le défi s’ils investissent dans la cryptographie, ce qui suggère que la connaissance du défi est très faible avec seulement 14% déclarant qu’ils envisageraient d’utiliser la décentralisation de la finance.

Alors que 15% disent que les cryptos sont actuellement en dehors de la portée de leur mandat d’investissement, quelque chose qui a peut-être changé avec l’entrée en vigueur ce lundi du Fund Location Act qui permet aux fonds spéciaux (« Spezialfonds ») d’investir jusqu’à 20% de leurs actifs. sous gestion en bitcoin ou eth.

Selon cette enquête, 7% d’entre eux le feront cette année et près de la moitié d’entre eux pourraient investir dans la cryptographie au cours des trois prochaines années, ce qui peut se traduire par des entrées presque autant que la capitalisation boursière actuelle de Bitcoin à l’extrémité supérieure des estimations de combien de fonds peuvent entrer dans la crypto de la région DACH.

Lien source