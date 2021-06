46 met en lumière les cinéastes noirs .

Huit cinéastes noirs se sont réunis pour partager leurs processus créatifs lors de l’événement Widen the Screen de Procter & Gamble au Tribeca Film Festival 2021, dans le cadre de la programmation du festival Juneteenth, dans les Spring Studios de New York jeudi.

La conversation, qui a mis en lumière quatre documentaires de Reine LatifahL’initiative Queen Collective de ‘s et quatre films 8:46, axés sur “l’élargissement du spectre des images et des histoires que nous voyons à l’écran pour présenter une vision plus complète et dynamique de la vie des Noirs au cinéma et dans les arts”, selon P&G.

Les films 8:46, produits par Saturday Morning, Tribeca Studios et Procter & Gamble, sont une collection de courts métrages narratifs qui récupèrent les 8 minutes et 46 secondes que les procureurs pensaient initialement qu’il fallait George Floydla vie.

“Lancé en mars 2021, Widen The Screen est une vaste plateforme de création de contenu, de développement de talents et de partenariat qui célèbre la créativité et permet aux créateurs noirs de partager toute la richesse de l’expérience Black”, Cristal Harrell, directeur associé des communications mondiales sur la diversité et l’inclusion chez P&G, a expliqué. “Dans le cadre de cet engagement à conduire une représentation précise de la vie noire à l’écran en créant un pipeline de créateurs divers derrière l’écran.”

Gibrey Allen, Marc S. Pritchard, Camrus Johnson, Zoey Martinson, Marshall Tyler et des invités assistent à l’after-party du Tribeca Festival pour le Queen Collective et à 8 h 46 organisée par P&G au Harbour le 18 juin 2021 à New York. (Photo de Monica Schipper/. pour le festival Tribeca 2021)

Kwame Taylor Hayford, co-fondateur de Saturday Morning, Arielle Chevalier, réalisateur de A Song of Grace, Tina Charles, directeur de Divers Games, Cai Thomas, directeur de Change The Name, Haimy Assefa, réalisateur de Black Birth, Zoey Martison, directeur de Cupidons, Camrus Johnson, Directeur de Elle rêve au lever du soleil, Gibrey Allen, Directeur de Pearl et Henry, et Maréchal Tyler, Le réalisateur de Slow Pulse a tous rejoint le panel où ils ont parlé de leur expérience cinématographique.

Assefa, qui était enceinte de son premier enfant lorsqu’elle a réalisé son film, Black Birth, a partagé que c’était l’expérience d’être une future mère noire pendant une pandémie qui l’avait amenée à créer son film. Le cinéaste a voulu mettre en lumière les disparités en matière de santé maternelle auxquelles les femmes noires sont confrontées aux États-Unis

“Black Bird suit trois femmes enceintes dans leur troisième trimestre de grossesse, y compris moi-même, alors qu’elles découvrent en quelque sorte ce que signifie être une mère noire dans ce pays”, a expliqué le cinéaste éthiopien. «Cela a été inspiré par deux ou trois choses… les réalités des disparités raciales pour les femmes noires en matière de santé maternelle. De toute évidence, pour moi, ce genre de chose me touche d’une manière différente.

Elle a ajouté : « Nous savons que l’histoire et la réalité… que la vie des femmes noires et de leurs fils [are in danger]. Je voulais donc m’attaquer à ça, mais pas à un film uniquement basé sur le traumatisme. Donc, ce film célèbre la vie, la joie, ainsi que l’aspect difficile. »

(Crédit : theGrio)



Johnson, réalisateur et scénariste du court métrage d’animation She Dreams at Sunrise, a expliqué qu’il avait été inspiré pour créer son film après avoir pris soin de sa tante malade. Après l’avoir observée halluciner dans et hors de la conscience, Johnson a estimé que sa tante pouvait vivre quelque chose de beau – une évasion des réalités de la maladie – pendant son état hallucinatoire.

«Quand j’étais son gardien, elle se réveillait en criant. … Alors j’entrais et je la calmais et je lui disais « ça va » », a déclaré Johnson à propos de sa tante. « Il y a eu des moments très joyeux à prendre soin d’elle, ce n’était pas si triste. Il y a eu un moment que je n’oublierai jamais, où il était environ cinq heures, près du lever du soleil, et c’était complètement calme. Elle était en fait assise et elle riait. Alors, elle avait, genre, des hallucinations. Elle pensait qu’elle était avec quatre ou cinq enfants. C’était la plus belle chose que j’aie jamais vue.

Il a poursuivi: “J’ai pensé à” y a-t-il une histoire à ce moment-là?’ Et j’ai pensé : “Et si au lieu d’halluciner, elle échappait à sa réalité banale de sa routine déprimante ?” Elle utilisait son rêve pour s’échapper. Alors elle voulait sortir de son monde triste et vivre dans ce monde heureux. … C’est un peu de là que vient le film.

La superstar de la WNBA Tina Charles, qui n’a pas joué en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, a révélé que c’était son expérience de joueuse qui l’avait amenée à créer son film, Diverse Games, qu’elle a filmé comme un moyen de rester impliqué pendant la saison 2020 .

Le centre Washington Mystics a déclaré qu’elle n’avait pas vu suffisamment de personnages de jeu qui lui ressemblaient ou représentaient des identités LGBTQ+, la poussant à mettre en évidence un développeur de jeux travaillant pour augmenter cette représentation.

«Je pense que l’industrie du jeu a besoin d’une représentation significative pour les personnages noirs et d’une inclusion. je suis Tanya DePass, qui est développeur de jeux de rôle, qui est aussi consultant. elle passe par [the process of] en veillant à ce que les minorités, les personnes LGBTQ, aient accès pour devenir développeurs de jeux. Qu’eux aussi peuvent aspirer [to that.]”

Charles a poursuivi: “Elle en a eu marre de ne pas se considérer comme un super-héros. J’ai grandi en jouant à des jeux vidéo et j’ai remarqué que mon [Black] les personnages étaient toujours le méchant, ou ils étaient des prostituées ou ils étaient des voyous. …Alors, quand j’ai appris [Tanya’s] histoire, j’étais très intrigué et je l’ai contactée. Elle était très excitée et j’y suis allé.

Les films du Queen Collective, A Song of Grace, Diverse Games, Change The Name et Black Birth, seront présentés en première sur BET le 19 juin à 21 h HE. Les courts métrages narratifs de 8h46, Cupids, She Dreams at Sunrise, Pearl and Henry et Slow Pulse, seront disponibles plus tard cet été.

