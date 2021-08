46 millions de Britanniques pourraient obtenir des remboursements de 300 £ chacun dans le cas de Mastercard | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’action précédemment rejetée a été officiellement certifiée pour être jugée par le Tribunal d’appel de la concurrence à Londres.

Cela signifie que la société émettrice de cartes de crédit risque désormais d’être poursuivie pour ses frais de paiement passés prétendument élevés, ce qui, selon le principal demandeur Walter Merricks – l’ancien médiateur financier – a conduit les clients à se voir facturer des prix plus élevés par les entreprises.

Il est allégué que Mastercard avait des frais “d’interchange” excessifs, l’argent que les détaillants paient aux sociétés de cartes de crédit lorsque les consommateurs utilisent du plastique pour faire leurs achats, entre mai 1992 et juin 2008.

Ces coûts auraient été répercutés sur les acheteurs alors que les détaillants augmentaient leurs prix.

L’affaire de M. Merricks est portée au nom de toutes les personnes âgées de 16 ans et plus qui ont acheté des biens et des services auprès d’une entreprise britannique qui a accepté Mastercard entre ces dates, à moins qu’elles ne se retirent du procès.

Ils n’auront rien à faire pour recevoir les paiements, sauf attendre le résultat de l’action.

M. Merricks a déclaré qu’il avait espéré élargir la portée de l’affaire pour inclure les biens du défunt et les intérêts composés, mais cela a été rejeté par les juges.

Mastercard a déclaré que cela réduisait la taille de la réclamation à environ 10 milliards de livres sterling – mais l’équipe de M. Merricks a fait valoir qu’elle était plus proche de 15 milliards de livres sterling. On espère que la décision d’autoriser enfin l’affaire de cinq ans en tant qu’action collective établira une norme pour une série d’autres actions collectives proposées qui ont été bloquées dans son sillage.

M. Merricks a déclaré dans un communiqué: “Mastercard a tout mis en œuvre pour empêcher cette réclamation de se poursuivre, mais aujourd’hui, ses efforts ont échoué.

“La décision du tribunal annonce le début d’une ère de recours collectifs axés sur les consommateurs, ce qui aidera à demander des comptes aux grandes entreprises dans des domaines qui comptent vraiment.”

Mastercard a déclaré hier que l’affirmation “fausse” était motivée par des avocats et soutenue par des organisations “principalement axées sur le fait de gagner de l’argent pour elles-mêmes”.

La société a ajouté dans un communiqué : « La décision d’aujourd’hui réduit la valeur de cette fausse affirmation de plus de 35 %.

“Mastercard est convaincue qu’au cours des prochains mois, un examen des faits clés réduira encore considérablement la taille et la viabilité de la réclamation.”