4,6 millions de dollars pour le déjeuner? | InvestorPlace

Bien que cela ne signifie pas que les actions vont s’effondrer, le marché d’aujourd’hui regorge d’absurdités.

Récemment, nous avons consacré une semaine entière de Digests à cette idée dans un segment que nous avons appelé “What the Bleep is Going On?”

Ces derniers mois, notre spécialiste macro et rédacteur derrière Investment Report, Eric Fry, a gardé un œil sur ces absurdités. La semaine dernière, il en a souligné certains à ses abonnés.

Bien que cela ne prouve pas que nous sommes au sommet du marché, Eric souligne avec sagesse que ces signaux «sont définitivement des phénomènes que vous ne verrez jamais à un bas du marché boursier». Compte tenu de cela, nous serions stupides de les ignorer.

Dans le Digest d’aujourd’hui, jetons un coup d’œil par-dessus l’épaule d’Eric pour voir ce qu’il y a sur son radar. Plus important encore, nous découvrirons comment Eric propose à ses abonnés de répondre.

Assez d’introduction, je vais le laisser prendre à partir d’ici.

Bon week-end,

Jeff Remsburg

Ne laissez pas ce culte de la personnalité faire dérailler vos profits

Par Eric Fry

Samedi, je vous ai montré comment, sur la base des valeurs du cours / bénéfice (PE), l’indice S&P 500 se négocie désormais au plus haut niveau de ses 95 ans d’histoire.

Ensuite, mardi, nous avons examiné certains des signes anecdotiques de l’écume boursière, tels que les frénésies d’achat de Reddit et un nouvel ETF qui contient les entreprises avec le plus de jus de médias sociaux et porte le symbole boursier «BUZZ».

Je vous ai également montré des signes empiriques, comme les obligations à haut rendement – alias «junk» – qui paient les taux d’intérêt les plus bas jamais enregistrés sur ce marché… et les actions fortement vendues enregistrant un gain de 300% en un peu plus d’un an, par rapport à un gain de 80% pour l’indice global S&P 500.

Ce sont certainement des phénomènes que vous ne verrez jamais à un bas du marché boursier.

Aujourd’hui, conformément au zeitgeist haussier incarné par BUZZ, examinons comment les cultes de la personnalité apparaissent toujours pendant les marchés haussiers déchirants, tels que celui qui s’est formé autour d’Elon Musk.

Nous reviendrons à Musk dans une minute – mais d’abord, parlons d’une légende de l’investissement dont le culte remonte à des décennies …

De Buffett Boosters à Musk Mania

Personne ne vénère les gestionnaires de fonds spéculatifs ou d’autres «célébrités» boursières lorsque le marché boursier est en baisse. Cela ne se produit que pendant les marchés haussiers.

Les marchés haussiers du passé, par exemple, ont produit et nourri le «culte» de Warren Buffett. Sa base de fans ravis s’est considérablement développée tout au long des phases de marché haussier des années 1990 et 2000.

Le tableau ci-dessous raconte l’histoire. Le nombre de participants à la Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, B) l’assemblée annuelle des actionnaires à Omaha, Nebraska, est passée de 15 personnes en 1981 à environ 40 000 personnes 20 ans plus tard.

En observant cette tendance remarquable en 2012, j’ai écrit:

Si vous avez toujours voulu appartenir à une secte mais que vous ne vouliez pas faire face à la menace d’un raid fédéral ou aux tracas d’élever des dizaines d’enfants qui peuvent ou non posséder votre ADN, Berkshire Hathaway peut être votre ticket. En fait, Berkshire est peut-être la secte la plus «cultiste» depuis la branche Davidiens. Retirons le linceul sacré pour examiner les preuves… Une fois par an, vous rejoignez vos compagnons cultistes à Omaha pour la réunion annuelle des actionnaires de Berkshire – le «Woodstock pour les capitalistes». De plus, vous pouvez citer les déclarations de votre chef comme s’il s’agissait d’un acte sacré.

La popularité de Buffett s’est un peu évanouie après 2012, mais à mesure que les actions ont grimpé à nouveau, le fanatisme de ses partisans a fait de même. Le graphique ci-dessous montre l’offre gagnante pour l’achat d’un déjeuner pour huit avec l’Oracle d’Omaha.

Ce prix est passé de 25 000 $ en 2000 à un record de 4,6 millions de dollars pour le déjeuner le plus récent. Si ce «déjeuner avec Warren» était un titre, sa valeur aurait augmenté à un taux de croissance annualisé composé de plus de 30%!

Mais au cours de la phase la plus récente de notre marché haussier en plein essor, aucune personnalité n’a attiré un culte plus fanatique qu’Elon Musk. Ses adorateurs fans-disciples s’accrochent à chacun de ses mots comme s’ils étaient tweetés dans la pierre. Parfois, ses adeptes cultes rendent hommage à leur chef de manière étrange.

En mars, le cours de l’action d’un mineur canadien à petite capitalisation nommé Musk Metals Corp. a doublé en un jour, simplement parce que la société a annoncé un accord pour acquérir une propriété potentielle de lithium appelée «Elon».

Le monde de la crypto-monnaie, lui-même un foyer de manie du marché haussier, rend également hommage à Musk. Une plateforme de crypto-monnaie influente appelée BitClout permet aux «investisseurs» d’acheter des crypto-pièces liées à la réputation de personnes comme Musk, Snoop Dogg, Justin Bieber, Kim Kardashian et même Donald Trump.

Lequel est le plus «précieux»? La «pièce du créateur» d’Elon Musk arrive en tête de liste avec 68 200 $, ce qui correspond à peu près au prix de base d’une toute nouvelle Tesla Model S.

Pour une perspective supplémentaire, la pièce Musk coûte sept fois le prix de la pièce Donald Trump et 13 fois plus que la pièce Tom Brady.

Encore une fois, vous ne voyez pas de phénomènes comme ceux-ci près d’un bas du marché boursier. Alors, que devrions-nous, les investisseurs, faire avec ces informations? Comment devrions-nous répondre à la collection écrasante de preuves empiriques et anecdotiques selon lesquelles les cours des actions sont plus proches d’un sommet que d’un creux?

Achetez seulement le meilleur

Un investissement réussi nécessite toujours un équilibre entre la réduction de certains risques, tout en englobant d’autres.

Très probablement, le marché boursier générera des gains plus à contrecœur au cours des 12 prochains mois qu’il ne l’a fait au cours des 12 derniers mois. Et cela pourrait même entraîner des pertes, comme cela a été le cas au cours de la dernière semaine environ.

Cela dit, nous devons saisir de nouvelles opportunités au fur et à mesure qu’elles se présentent, sachant que nous pourrions rencontrer des turbulences désagréables pendant un certain temps.

Dans des moments comme ceux-ci, il est utile de se rappeler que les marchés financiers sont des créatures cycliques. Ils traversent des marchés haussiers et portent… des épisodes de cupidité et de peur.

Pour le moment, FOMO est l’humeur dominante des investisseurs. Mais FOMO est un allié boursier inconstant et imprévisible. Une fois qu’un marché boursier atteint son apogée et glisse dans un marché baissier, FOMO devient une cigale qui disparaît tout simplement et ne réapparaît que des années plus tard.

En l’absence de FOMO, la peur de perdre de l’argent – FOLM – devient le sentiment dominant des investisseurs. Les gens commencent à craindre tellement la baisse qu’ils insistent pour acheter des actions de faible valeur, s’ils achètent des actions du tout.

Mais quelles que soient les conditions générales du marché, nous devrions continuer d’appliquer la même stratégie d’investissement disciplinée que nous utilisons dans toutes les conditions de marché – à la fois haussières et baissières. Nous devons insister pour n’acheter que les meilleures opportunités que nous pouvons trouver et ne jamais nous contenter de celles qui sont simplement «bonnes» ou «décentes».

Faire un investissement «décent» ne semble pas si mal, jusqu’à ce que vous réfléchissiez à ce que ce mot implique dans d’autres contextes. Souhaitez-vous aller dans un bon restaurant et commander un filet de saumon «décent»? Souhaitez-vous solliciter un chirurgien «décent» pour effectuer votre chirurgie cérébrale?

Le même principe s’applique sur le marché boursier. Décent est au mieux problématique et désastreux au pire, en particulier lorsque les actions se négocient à des valorisations centenaires.

Le marché boursier d’aujourd’hui ne manque pas de highfliers dangereux. Le risque est supérieur à la moyenne. C’est clair. Mais il reste de nombreuses opportunités intéressantes dans certaines parties du marché.

Comme l’entreprise de technologie du voyage dont j’ai parlé à mes membres dans le nouveau numéro de Rapport d’investissement de Fry.

Il languit toujours de 40% sous ses niveaux d’avant la pandémie… même si l’activité de l’entreprise prend clairement de l’ampleur.

Je vous en dirai plus sur cette opportunité dans la prochaine Argent intelligent.

Mais si vous voulez en savoir plus maintenant en tant que membre de Rapport d’investissement de Fry, Cliquez ici.

Salutations,

Eric Fry