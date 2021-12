47 000 personnes supplémentaires sont mortes de cette maladie en 2020 en raison des blocages, selon les rapports de l’Organisation mondiale de la santé

Les gouvernements du monde entier ont pris des mesures drastiques en 2020 dans l’espoir de ralentir la propagation du COVID-19, verrouillant dans de nombreux cas les économies et confinant les gens chez eux pendant des mois. La mesure dans laquelle ces mesures ont réellement contribué à contenir la pandémie de COVID-19 est très douteuse. Mais le nombre de morts des conséquences imprévues des blocages continue de s’alourdir.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de signaler que les mesures en cas de pandémie ont retardé et perturbé les soins médicaux pour la crise mondiale du paludisme, entraînant des dizaines de milliers de décès supplémentaires. Un nombre incroyable de 14 millions de cas de paludisme supplémentaires ont été enregistrés en 2020 par rapport à 2019, selon l’OMS. De même, nous avons également enregistré 69 000 décès supplémentaires dus au paludisme en 2020 par rapport à 2019, dont 47 000, selon l’organisation, sont directement attribuables à un diagnostic et à un traitement perturbés dus aux restrictions gouvernementales en matière de pandémie.

C’est vrai : dans leurs efforts finalement inefficaces pour contenir la pandémie de COVID-19, les gouvernements du monde entier ont alimenté par inadvertance la menace d’une autre maladie infectieuse.

La pandémie de #COVID19 a perturbé les services de #paludisme, entraînant une augmentation marquée des cas et des décès : 14 millions de cas de plus en 2020 par rapport à 2019 et 69 000 décès de plus – nouveau rapport.

Bien sûr, 47 000 décès, bien que tragiques, sont dérisoires par rapport aux millions de décès dus au COVID-19 dans le monde. Mais nous ne pouvons pas considérer l’impact du paludisme isolément, comme s’il s’agissait de la seule conséquence mortelle involontaire des blocages du COVID-19 et d’autres mesures restrictives. Malheureusement, ce n’est qu’un petit impact dans un torrent d’effets mortels déclenchés par des interventions gouvernementales naïves.

Comme nous l’avons déjà couvert sur FEE.org, ceux-ci incluent jusqu’à 100 millions de personnes poussées dans l’extrême pauvreté dans le monde et jusqu’à 1,2 million d’enfants mourant dans le monde à cause de soins de santé perturbés. Et les mesures de verrouillage ont également conduit à une crise de la santé mentale des jeunes – y compris, tragiquement, des rapports internationaux sur une vague de suicides d’enfants – ainsi qu’à des niveaux record de surdoses de drogue, de cas de cancer non traités et non diagnostiqués, et bien plus encore.

Les ramifications de ces restrictions gouvernementales sans précédent s’étendent à tellement de domaines qu’il faudra des décennies pour pleinement tenir compte de leurs coûts économiques, sociaux et humains. Avec cette réalité indéniable, comment les décideurs politiques pourraient-ils croire qu’ils avaient suffisamment de prévoyance et de connaissances pour savoir que les avantages l’emporteraient sur les coûts ?

La réponse honnête est qu’ils ne l’ont pas fait et qu’ils ne le pouvaient pas, mais ils ont décidé que, politiquement, ils devaient « faire quelque chose ». Et bien sûr, ces efforts peuvent aider les politiciens à gagner leur réélection, car ils peuvent souligner les actions qu’ils ont prises et s’attribuer le mérite des développements positifs tout en ignorant les détails. Mais comme le montre ce rapport alarmant de l’Organisation mondiale de la santé, les gens du monde entier paieront pour les blocages de leur vie pour les années à venir.

