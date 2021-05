47 ans de changement dans l’industrie de la musique – en 47 secondes ou moins

L’industrie de la musique change très, très rapidement. Voici un examen chronologique de la façon dont les formats d’enregistrement se sont transformés au fil du temps – remontant au début des années 1970.

Si vous avez aimé notre récapitulation de 30 ans sur l’industrie de la musique, vous allez adorer. Chaque tarte montre la contribution aux revenus de divers formats de musique enregistrée au cours d’une année donnée, de 1973 à aujourd’hui, sur la base des chiffres des revenus de la Recording Industry Association of America (RIAA). Si vous voulez le revoir, attendez simplement que l’animation recommence ou actualisez la page.

Chaque tarte représente 100% du total des revenus d’enregistrement pour l’année et a été calculé à l’aide de données ajustées en fonction de l’inflation aux États-Unis. Comme vous pouvez le voir, le nombre de façons dont nous avons écouté de la musique au cours des dernières décennies est stupéfiant. Pour ceux qui sont assez vieux pour se souvenir de l’ère du vinyle original et non rétro, les années 1970 ont été dominées par les vinyles, les EP et les 45 tours, avec des bandes 8 pistes, des cassettes et même d’autres formats de bande comme une bobine à bobine. partie importante du paysage.

Ces formats se sont largement répandus au début des années 1980, les cassettes ayant dominé pendant plusieurs années. Mais le début des années 80 a vu la naissance du format CD révolutionnaire, qui a progressivement émergé pour devenir le format préféré des fans de musique. Au milieu des années 1980, les albums CD et les singles commençaient à établir leur présence, remplaçant progressivement les cassettes et les formats de vinyle de qualité inférieure (bien que, bien sûr, beaucoup diraient que les CD sont en fait inférieurs aux LP en vinyle analogiques).

À la fin des années 80, le CD était clairement dominant – et commençait à peine une décennie d’expansion qui allait alimenter un boom sans précédent de l’industrie de la musique.

Étonnamment, au moment où 2000 a roulé, le CD représentait environ 90% du total des ventes de musique enregistrée – et la plupart d’entre eux étaient des albums complets. À ce stade de l’histoire de l’industrie de la musique, les disques vinyles et les cassettes étaient largement considérés comme en voie de disparition.

Bien sûr, une chose qui n’est pas montrée dans cette animation est Napster, qui a émergé à la fin des années 1990. Alors que la fête des CD, chargée d’argent, s’est poursuivie au début des années 2000, les fans se tournaient de plus en plus vers les téléchargements numériques – généralement sans les payer. Dans cette ère pré-iTunes Music Store, les téléchargements payants en étaient encore à leurs balbutiements, la plupart des fans de musique préférant la facilité des mp3 – obtenus auprès de Napster, Kazaa ou plus tard, BitTorrent.

Ce fut le début d’une prolifération massive de formats, à commencer par le téléchargement payant (single ou album), ainsi que les sonneries, les rappels et les plates-formes de musique en streaming naissantes. Soudainement, l’industrie de la musique enregistrée était le Far West, avec des CD (y compris des variantes haut de gamme comme SACD et DVD-Audio) se battant contre une litanie d’autres formats – légaux ou illégaux. Les artistes tiraient soudainement des revenus de formats de niche tels que la radio en ligne et la radio par satellite, qui paient des redevances via SoundExchange aux États-Unis.

Ce chaos a finalement refroidi, avec des plates-formes de streaming comme YouTube et Spotify commençant à remplacer à la fois les formats physiques et les téléchargements plus maladroits. La plus grande surprise est peut-être que les fans de musique étaient prêts à payer pour le streaming en grand nombre, même après près d’une décennie à profiter de la musique gratuite et illimitée.

Un merci spécial à Maksim Kolotilin pour le montage de cette animation.

Vous voulez voir de plus près ? Voici les images de chaque année, commençant par 1973 en haut à gauche et 2020 en bas à droite. Chaque image a été créée par la RIAA, en utilisant sa base de données sur les expéditions et les revenus.