47% des Sud-Africains possèdent du Bitcoin (BTC), détenant en moyenne 70 $

Alors que les conversations concernant l’utilisation et l’achat d’actifs numériques en Afrique continuent de gagner du terrain, des détails sont apparus selon lesquels environ 47% des adultes sud-africains détiennent au moins une forme de crypto-monnaie.

L’Afrique du Sud investit dans le BTC

Selon les données d’une découverte récente menée par la principale société d’études de marché et de spécialistes des données, KLA, 25% de ces Sud-Africains détiennent Bitcoin. La découverte indique en outre qu’environ 36% des adultes du pays prévoient d’investir dans la crypto à l’avenir.

“Selon nos données et un récent sondage réalisé sur le sujet – parmi notre panel d’adultes sud-africains – les chiffres sont plus élevés, avec 25% d’entre eux disant qu’ils ont une crypto-monnaie d’une valeur comprise entre R100 et R1 000”, a déclaré la responsable de compte de KLA, Tessa Nowosenetz. .

Cependant, une analyse de la valeur de la crypto détenue par chaque Sud-Africain indique que si le pourcentage de détenteurs de crypto dans le pays, qui est le deuxième plus élevé au monde, est remarquable, le montant investi par chacun d’eux envoie un autre message.

Ils détiennent 70 $ de BTC

Les données ont révélé que la majorité de ces détenteurs investissent un faible montant – 70 $ en moyenne, une indication qu’ils sont encore en train d’expérimenter et de barboter sans prendre un engagement financier important.

Nowosenetz a expliqué que la curiosité et l’intérêt que beaucoup portent à la crypto découle de la perception qu’elle offre un gain rapide pour ceux qui investissent. Il a noté que la majorité de ces personnes ont ces opinions sans savoir qu’elles ont besoin d’une connaissance approfondie ou d’une grande compréhension de chaque catégorie dans laquelle elles souhaitent investir.

Le principal attrait et avantage de la crypto est la perception qu’il existe une opportunité de réaliser des gains considérables sur votre investissement à court terme, 43% citant cela comme la principale raison de leur intérêt pour la crypto.

Cependant, malgré le pourcentage élevé de détenteurs de crypto-monnaies dans le pays, les données de KLA indiquent que 17% des résidents ont affirmé qu’ils n’avaient pas de crypto-monnaie et n’envisageaient pas d’en acquérir.

Plus d’un tiers de cet ensemble de Sud-Africains ont expliqué qu’ils préfèrent investir (ou investir davantage) dans des produits financiers formels/réglementés ou avec des prestataires de services financiers formels/réglementés.

