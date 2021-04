475000 tricheurs ont été bannis de Call of Duty: Warzone

À ce jour, plus de 475000 tricheurs ont été définitivement bannis de Call of Duty: Warzone.

C’est selon le développeur principal récemment promu Raven Software, qui dit avoir récemment démarré 45 000 comptes «marché noir» du jeu, apparemment utilisés par des récidivistes. La firme affirme que la vague d’interdictions lancée le 11 avril était la septième plus élevée depuis février.

En février, le nombre total de comptes démarrés à partir du jeu Battle Royale était d’environ 300000, ce qui signifie que 175000 personnes supplémentaires ont été définitivement bannies de Warzone depuis.

En plus des interdictions quotidiennes qui sont imposées aux contrevenants, Raven cherche apparemment dans le monde miracle des vendeurs et des fournisseurs de triche, en plus des «comptes suspects». Ce sont les comptes du «marché noir» utilisés par les récidivistes susmentionnés.

«Alors que les équipes de sécurité et d’application continuent de lutter contre la tricherie par l’application, la prévention, la recherche et la technologie, nous continuerons à partager des mises à jour constantes sur nos progrès», a écrit Raven.

“Encore une fois, il n’y a pas de place pour la triche. Offrir une expérience juste et amusante à tous les joueurs est notre priorité absolue. Au nom de toutes les équipes de nos groupes de sécurité et d’application Call of Duty couvrant Warzone, Modern Warfare et Black Ops, nous allons pas de repos, et nous apprécions votre patience. “

