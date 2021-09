48% des consommateurs américains ont investi dans la crypto, mais près de 40% ne savent pas qu’ils peuvent acheter une fraction d’une pièce

Alors que 32% de ceux qui ont investi dans la crypto sont intéressés à acheter encore plus de crypto au cours des six prochains mois, 24% ne savent même pas par où commencer.

Près de la moitié des consommateurs américains, 48% ont investi dans la crypto-monnaie, ont découvert la plate-forme d’actifs numériques d’ICE, Bakkt Holdings, dans son dernier « US Consumer Crypto Survey », impliquant plus de 2 000 consommateurs à travers les États-Unis.

32% de ceux qui ont investi dans des actifs cryptographiques ont également déclaré qu’ils souhaitaient acheter de la cryptographie au cours des six prochains mois. L’enquête a été menée en juillet de cette année.

Cependant, l’éducation reste une partie importante de l’adoption de la cryptographie, avec 24% des personnes interrogées déclarant qu’elles ne savent pas par où commencer.

Fait intéressant, près de 40% des personnes interrogées ne se rendaient pas compte qu’elles n’avaient pas besoin d’acheter une pièce complète et pouvaient acheter une partie d’une crypto-monnaie, ce qui indique que la littératie financière et la compréhension des consommateurs sont essentielles pour unir l’écosystème de la crypto-monnaie et des actifs numériques, a noté l’enquête.

Selon l’enquête menée via un outil d’enquête en ligne, les jeunes générations restent toujours intéressées, avec 37% des répondants âgés de 18 à 29 ans et de 30 à 44 ans, qui n’ont pas acheté de crypto au cours des six derniers mois, “un peu” ou “très intéressé” à investir dans la crypto.

Les personnes âgées de 45 à 60 ans et de plus de 60 ans qui n’ont pas investi dans la cryptographie montrent moins d’intérêt, de connaissances et de confiance que leurs homologues plus jeunes, avec seulement 25 % d’intérêt pour la tranche d’âge de 45 à 60 ans et 19 % pour le groupe plus âgé. Le PDG de Bakkt, Gavin Michael, a déclaré :

“Les résultats de l’enquête montrent que la génération Z et les milléniaux adoptent massivement la cryptographie et pour d’autres formes de paiement, mais le plus gros obstacle sur leur chemin a été le manque de compréhension sur la façon de démarrer et les inquiétudes concernant la volatilité du marché.”

L’enquête a révélé qu’un bon 58% des investisseurs cryptographiques le considèrent comme un investissement à long terme, tandis que 43% envisagent de vendre pour réaliser un profit à court terme.

Le retour sur investissement à long terme de 28% est l’attribut le plus attrayant de la crypto-monnaie, suivi de près par le manque de frais, la facilité d’accès, le FOMO et le manque de contrôle centralisé.

De plus, 24% ont déclaré qu’ils prévoyaient de l’utiliser pour les achats en ligne et 12% pour les achats en personne, tandis que 11% sont également intéressés à l’utiliser pour les transactions peer-to-peer (P2P).

Alors que la crypto est de plus en plus adoptée par le grand public, les principaux obstacles sur son chemin impliquent « trop de volatilité », selon 32% des personnes interrogées. Un autre obstacle principal à l’achat de crypto-monnaie, à 24%, est de ne pas savoir par où commencer. Un pourcentage plus faible de répondants (11 %) a également déclaré que les prix étaient élevés à l’époque.

Alors que 45% des femmes interrogées ont déclaré qu’elles ne connaissaient rien à la cryptographie, seulement 24% des hommes ont déclaré n’avoir aucune connaissance.

Chez les hommes, pour 39%, la volatilité est le plus grand obstacle, et 29% sont les plus préoccupés par le coût et les frais d’achat de crypto-monnaie. En comparaison, le principal obstacle pour les femmes (30%) est de trouver par où commencer, et 28% voulaient une plateforme facile à utiliser.

Dans l’ensemble, près de 30 % des personnes interrogées sont soit « très » ou « plutôt confiantes », et 34 % sont neutres lorsqu’il s’agit de faire confiance à la crypto-monnaie.

