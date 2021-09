“48 heures à Las Vegas”, le film qui montrera l’aventure controversée de Dennis Rodman – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Dennis Rodman, l’ancien joueur de basket-ball controversé qui a passé son temps avec les Chicago Bulls de Michael Jordan, aura son propre film sur les deux jours où il est parti pour Las Vegas avec la permission de l’équipe alors que les Bulls cherchaient le deuxième triplé de leur l’histoire.

Au cours de la saison 1997-1998, Rodman a commencé à figurer davantage au sein de la puissante équipe de Chicago lorsque Scottie Pippen a subi une blessure. Jordan, considéré comme le plus grand joueur de l’histoire, avait besoin d’un commandant en second avec la défaite de Pippen et c’est là que Rodman est entré en jeu, mais lorsque l’attaquant est revenu de sa blessure, le ver a estimé qu’il avait besoin d’une pause.

Ce n’était un secret pour personne que le 91st Bulls était un amoureux de la vie à Las Vegas, c’est alors qu’il a demandé à l’entraîneur Phil Jackson de le laisser aller à “Sin City” pendant deux jours. Jackson l’a autorisé à condition qu’il revienne à temps et en forme, et bien sûr qu’il se produise sur le terrain.

Rodman est allé faire la fête et a prolongé son séjour, toute l’anecdote est projetée lors d’un des épisodes du documentaire Netflix 2020 ; La dernière dance. Maintenant, Lionsgate et les producteurs Phil Lord et Chris Miller ont l’intention de raconter en détail tout ce que le joueur de basket-ball exotique a vécu lors de son « laissez-passer gratuit » à Las Vegas.

Lord et Miller ont déjà collaboré ensemble, en 2012 et 2014, ils étaient chargés de diriger les deux parties de Special Command, une comédie avec Jonah Hill et Channing Tatum. Les deux cinéastes travailleront en tant que producteurs sur le projet tandis que leur collègue Jordan VanDina sera en charge de l’écriture du scénario.

Rodman lui-même fera également partie du film, du moins dans les coulisses. L’ancienne star de la NBA produira “48 heures à Las Vegas” aux côtés d’Ari Lubet et Will Allegra, a rapporté Deadline.

“Ce film vous emmène dans un voyage inoubliable avec le mythe, la légende et aussi l’homme qu’est Dennis, derrière tout ce que vous pensez savoir”, a déclaré Nathan Kahane, président du Lionsgate Motion Picture Group dans un communiqué.