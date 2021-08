480 minutes en 12 jours !

08/12/2021 à 00h21 CEST

Roger Payro

Pau Torres n’oubliera guère l’été 2021. Un été qui a débuté par une finale historique de Ligue Europa contre Manchester United qui lui a permis, entre autres, d’être à Belfast aujourd’hui pour se battre pour un nouveau titre européen. Après avoir réussi à soulever le premier trophée en Europe après un match très disputé contre les ‘Red Devils’, résolu après 22 pénalités et une prolongation après le 1-1 qui a laissé le temps réglementaire, ce mercredi le match contre Chelsea n’était pas moins. Après 120 minutes supplémentaires sur ses jambes, les pénalités maximales d’hier ont amené Villarreal et le défenseur central sur une voie différente. La gloire est allée au ‘blues’, mais rien à reprocher aux efforts et au dévouement d’Unai Emery.

La particularité de Pau, c’est qu’avec cette première prolongation contre United, il entame une série de prolongations estivales. Cela fait huit depuis ce 26 mai. Heureusement pour lui vient maintenant la ligue, où il sait que tout se termine en 90 minutes. Également en phase de groupes de la Ligue des champions. A partir du milieu de la saison, un autre coq peut chanter.

L’effort de Pau ces derniers jours a été particulièrement important. Le 31 juillet, en quart de finale des Jeux Olympiques contre la Côte d’Ivoire, il a joué les 120 minutes. Après 2-2 dans le temps réglementaire, l’Espagne s’est imposée 5-2. La même chance a couru le combiné Luis de La Fuente en demi-finale contre le Japon, à nouveau avec support Pau et en ajoutant un autre 120′ dans les jambes. Asensio a envoyé au dernier moment la ‘Rojita’ en finale, où elle a succombé au Brésil dans un autre match marathon pour le centre de Castellón.

Torres avait parfaitement le droit de se reposer, mais il n’y a même pas pensé lorsqu’il a eu l’opportunité d’aider son équipe. N’ayant pratiquement pas le temps de se préparer pour la finale de la Supercoupe d’Europe, le défenseur a pris la ‘grogueta’ élastique et a ajouté 120′ supplémentaires aujourd’hui. Au total, 480 minutes en 12 jours. Une folie.

Les trois autres extensions paloises sont arrivées en Eurocopa avec les « majors » du Rouge. Il a débuté en 71′ contre la Croatie et a ajouté 50 minutes au deuxième tour, commencer contre l’Italie en quarts de finale pour signer un autre 112′ et il était l’un de ceux choisis pour se rafraîchir pour jouer 12 minutes de plus en demi-finale contre l’Italie, où le rêve espagnol s’est terminé. Un été plus qu’intense pour Pau, qui crie au répit après l’une de ses meilleures années en tant que professionnel dans sa carrière encore naissante.