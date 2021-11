49 animaux empaillés protégés et 132 pièces d’ivoire sont impliqués à Madrid

11/11/2021 à 12h20 CET

.

Des agents de la police nationale en collaboration avec la police municipale de Madrid et le service CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) sont intervenus dans un foyer de la capitale 49 animaux empaillés et 132 pièces sculptées en ivoire d’éléphant.

Certains des spécimens sont inclus dans ce qui est de protection spéciale selon la Convention internationale sur les espèces protégées, a rapporté la police ce jeudi dans un communiqué de presse, dans lequel elle a précisé que les spécimens appartiennent à des espèces telles que les ours, les lynx, les léopards. , loups, crocodiles et primates.

Dans le cadre de cette opération fait l’objet d’une enquête pour un crime continu de trafic d’espèces protégées l’homme qui gardait toutes ces pièces exposées dans une ferme de La Moraleja, à Madrid.

Selon les sources d’Efe de l’enquête, Il s’agit de Marcial Gómez Sequeira, ancien président de Sanitas, condamné par la Cour suprême pour deux délits contre le Trésor public et qui a tenté en vain de faire exposer ses animaux dans un musée d’Olivenza (Badajoz).

Criminalité continue

L’enquête a commencé en novembre 2019, peu de temps après qu’El País a publié un rapport sur le projet de Gómez Sequeira de créer ce musée avec sa collection d’animaux naturalisés de diverses espèces, dont certaines apparemment protégées par la Convention CITES.

Le Groupe Environnement de la Police Nationale a initié les démarches afin de prouver la commission possible d’un crime continu contre la flore et la faune ou même de contrebande.

Comme première mesure, les chercheurs ont contacté l’autorité administrative CITES pour déterminer si parmi les pièces de jeu il pourrait y en avoir parmi les espèces de protection spéciale. Ce point a été confirmé par ladite autorité, qui a déterminé qu’un nombre élevé d’espèces protégées ont été observées selon les différentes annexes CITES et le règlement 338/97 de la Commission de l’Union européenne.

Certificats obligatoires

Il a également indiqué que le l’enquête n’avait pas bon nombre des permis et certificats requis pour sa possession et son importation sur le territoire national. Tous les spécimens étaient exposés dans deux pavillons situés sur la ferme où se trouve la résidence de l’enquêté.

Dans la recherche effectuée dans cette ferme, les agents sont intervenus les pièces susmentionnées, qui ont été scellées et sont restées en dépôt dans leur lieu d’exposition, en raison de leur grande fragilité. Pendant un an, les enquêtés ont contribué documentation afin de prouver l’origine légale des effets intervenus, alléguant que de nombreux spécimens ont été acquis avant la date d’entrée en vigueur de la Convention CITES en Espagne.

Quant aux exemplaires pour lesquels aucun document valable n’a été présenté, ils ont été retirés le 14 octobre, avec autorisation judiciaire préalable, et transférés dans des entrepôts autorisés parl Muséum national des sciences naturelles et l’autorité administrative CITES, Sur les 49 spécimens disséqués, quatre défenses d’éléphant, quatre défenses d’hippopotame, deux cornes de rhinocéros et 132 pièces en ivoire sculpté.