49 meilleurs films à diffuser sur la plateforme

Un homme en deuil veut des réponses – et des représailles – après avoir perdu sa femme et sa fille dans un accident d’avion causé par inadvertance par un contrôleur aérien. (Netflix)

Après que St. Bernard Beethoven ait engendré une couvée avec Missy, lui et les enfants Newton doivent intervenir lorsque le propriétaire de Missy essaie de vendre les chiots. (Netflix)

Bob Ross a apporté de la joie à des millions de personnes en tant que professeur d’art le plus célèbre au monde. Mais une bataille pour son empire commercial a jeté une ombre sur ses arbres heureux. (Netflix)

À peine âgé de 21 ans, Frank est un faussaire chevronné qui est passé médecin, avocat et pilote. L’agent du FBI Carl devient obsédé par la traque de l’escroc, qui ne se délecte que de la poursuite. (IMDB)

Après avoir simulé une maladie pour ne pas aller à l’école, l’adolescent populaire Ferris Bueller passe une journée amusante à Chicago avec sa petite amie et son meilleur ami coincé. (Netflix)

Une adolescente fibro-kystique bouscule son quotidien et défie le protocole hospitalier lorsqu’elle tombe amoureuse d’un autre patient. (Netflix)

Chaque fois que Chuck rompt avec une petite amie, elle finit par se fiancer avec son prochain petit ami. Bientôt, des femmes sortent avec Chuck dans l’espoir de rencontrer M. Right. (Netflix)

Une jeune famille emménage dans une maison historique en Géorgie, seulement pour apprendre qu’ils ne sont pas les seuls habitants de la maison. Bientôt, ils se retrouvent en présence d’un secret s’élevant du sous-sol et menaçant de faire tomber quiconque sur son chemin. (Netflix)

Une influenceuse spécialisée dans les relookings parie qu’elle peut transformer un camarade de classe impopulaire en roi du bal dans ce remake du classique pour adolescents “She’s All That”. (Netflix)

Déterminée à tirer le meilleur parti de son dernier été avant l’université, Elle planifie la liste de seaux ultime alors qu’elle navigue dans ce qui va suivre avec Noah et Lee. (Netflix)

Un Américain et une Britannique tombent amoureux à Los Angeles mais doivent faire fonctionner leur relation à distance à son retour à Londres. (Netflix)

Après qu’une mission de recherche et de destruction mène à une trahison, une escouade d’élite noire cherche à se venger. Mais ils doivent rester sous couverture pour égaliser le score. (Netflix)

Hanté et décharné après une longue période d’insomnie, l’ouvrier d’usine Trevor Reznik commence à remettre en question sa santé mentale au milieu d’une série d’événements mystérieux. (Netflix)

À travers le hasard, l’histoire et l’intervention divine, un groupe de personnages éclectiques se tisse et se déforme dans la vie des uns et des autres un jour aléatoire en Californie. (Netflix)

Avec : John C. Reilly, Philip Baker Hall, Tom Cruise