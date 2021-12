L’ancien US Marine et candidat de 2018 au poste de gouverneur de Caroline du Sud, John Warren, a lancé Gem Mining après avoir levé plus de 200 millions de dollars de capital institutionnel, selon un communiqué publié mercredi. L’entreprise affirme que ses opérations sont neutres en carbone à 92 %.

Warren a servi quatre ans en service actif en tant qu’officier d’infanterie dans le Corps des Marines des États-Unis, et en 2018, perdu dans le second tour républicain pour être gouverneur de Caroline du Sud. »Au cours des dix derniers mois, mes partenaires et moi avons construit un établissement société minière Bitcoin de qualité en achetant des machines de la plus haute qualité et en s’associant à des entreprises leaders du secteur pour héberger ces machines », a déclaré Warren, qui est le PDG de Gem et qui a cofondé Gem avec quatre autres partenaires. miner a actuellement plus de 8 000 mineurs en activité, produisant cinq bitcoins par jour. Près de 15 000 mineurs supplémentaires seront activés au cours des quatre prochains mois, a indiqué la société. De plus, Gem possède plus de 32 000 machines minières qui sont soit opérationnelles, soit livrées à court terme et ne nécessiteront pas de capital supplémentaire pour un déploiement complet. La société a déclaré avoir extrait 431 bitcoins au cours des neuf derniers mois et était rentable depuis février. Il a également réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions de dollars et un EBITDA ajusté supérieur à 6,2 millions de dollars en novembre. commencer l’exploitation minière à la fin de 2021 ou au début de 2022.