49,4 millions de dollars de Bitcoins ont été retirés de trois portefeuilles inactifs depuis 2011

Mercredi, une adresse Bitcoin créée le 10 juillet 2011 avec 500 Bitcoins a transféré la totalité de ses BTC pour la première fois en près de 11 ans. Un autre portefeuille créé le même jour en 2011, a transféré 500 BTC supplémentaires d’une valeur de plus de 23 millions de dollars au moment du transfert.

De même, une adresse Bitcoin créée le 12 août 2011, qui contenait 40 BTC d’une valeur de 1,8 million de dollars, a procédé au retrait de ces BTC pour la première fois depuis plus d’une décennie. Au moment du transfert, Bitcoin se négociait à 47 500 $. Et le total de 1 040 BTC transférés mercredi a dépassé 49 millions de dollars.

Trois transactions dérivées d’adresses Bitcoins créées en 2011 ont mobilisé 1 040 Bitcoins le 29 décembre 2021. Source : Bitquery

On pourrait supposer que les 1 000 Bitcoins mobilisés proviennent du même propriétaire. Car les adresses Bitcoins ont été créées le même jour en 2011. Il est également probable que les 40 autres BTC mobilisés, auraient pu être le même propriétaire, puisque l’adresse a été créée environ un mois plus tard.

Les chercheurs de la blockchain pensent que les échanges pourraient avoir acquis les Bitcoins mobilisés

Les données de Bitquery.io montrent que l’un des transferts pourrait être lié à une adresse associée à l’échange populaire Coinbase. De même, les données Bitquery.io sur l’autre transaction de 500 BTC ont montré que l’adresse du destinataire du transfert est également liée à une autre adresse Coinbase connue.

Les 1 040 BTC transférés mercredi suivent un schéma très similaire. Des chercheurs de la chaîne Telegram « GFIS » et le créateur de la plate-forme « Btcparser.com » ont déclaré au portail « Bitcoin.com News » que les anciens Bitcoins sont très recherchés par les principaux échanges.

« Chez GFiS, nous avons une théorie expliquant pourquoi certaines bourses majeures pourraient vouloir posséder d’anciens Bitcoins. » Les chercheurs ont dit.

« Posséder ces vieux Bitcoins pourrait aider à purifier tout un groupe de Bitcoins qui pourraient avoir des origines non légales. Et maintenant, si vous le mélangez avec les anciens Bitcoins originaires de 2010-2011, cela vous aiderait tous à passer par divers robots AML et d’analyse des risques. »

Les statistiques de la plate-forme anti-blanchiment d’argent (AML) « amlbot.com » indiquent que les portefeuilles qui ont envoyé les 500 BTC avaient des évaluations à faible risque. Les fonds de l’adresse qui a envoyé les 40 BTC provenaient d’une adresse qui stockait autrefois 31 723 BTC et les a tous retirés le 11 mai 2012, lorsqu’elle a envoyé 101 BTC.

Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin se situe à 46 288,49 $. Source : CoinMarketCap

Les données de transaction indiquent que 0,05437193 Bitcoins ont été payés en frais. On ne sait pas si ces Bitcoins ont été vendus sur le marché libre ou dans des transactions OTC. Puisque le propriétaire des Bitcoins aurait pu les déplacer pour les disperser dans des adresses avec de plus petites quantités de fonds. Jusqu’à présent, l’identité du propriétaire des anciens Bitcoins mobilisés est inconnue.

