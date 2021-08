49ers 53-man roster projection 2.0: édition de pré-saison

in

Alors que le camp d’entraînement des 49ers bat son plein, nous avons obtenu quelques mouvements d’alignement et quelques pépites d’entraînement qui ont entraîné des changements importants dans notre projection d’alignement de 53 joueurs après le repêchage.

L’entraîneur-chef Kyle Shanahan et son équipe d’entraîneurs ont du pain sur la planche pendant la pré-saison alors qu’ils essaient de passer au crible un tas de batailles d’alignement et de joueurs en lice pour des places à l’arrière de l’alignement.

Voici un aperçu de notre dernière prédiction d’alignement de 53 joueurs avant le match d’ouverture des 49ers samedi contre les Chiefs.

Quarterback (3)

Jimmy Garoppolo Trey Lance Nate Sudfeld Nos projections pré-camp avaient Josh Rosen comme troisième QB, mais le choix de première ronde de 2018 a connu des difficultés après un bon début de camp. Le succès dans les matchs de pré-saison peut finalement déterminer qui s’empare de cette dernière place sur l’alignement.

De retour (4)

Rahim Mostert Sermon de Trey Wayne Gallman Elijah Mitchell Jeff Wilson Jr. s’est blessé dans les OTA, il sort donc de la liste pour le moment. Mitchell, un choix de sixième ronde cette année, a attiré l’attention de certains journalistes au camp en raison de sa vitesse. L’agent libre non repêché de deuxième année JaMycal Hasty est également dans le mix ici pour la pré-saison.

Arrière (1)

Kyle Juszczyk L’UDFA de deuxième année, Josh Hokit, est l’autre arrière du camp. Shanahan a déclaré qu’il devait voir Hokit dans les matchs avant de déterminer un rôle pour lui, bien qu’il soit difficile de croire que les 49ers gardent deux arrières latéraux. Ils peuvent viser à amener Hokit à l’équipe d’entraînement où il pourra travailler comme assurance au cas où Juszczyk ne serait pas disponible.

Récepteur large (6)

Brandon Aïyuk Deebo Samuel Trent Sherfield Mohamed Sanu Nsimba Webster Richie James Jr. Le nom de Jalen Hurd est l’absence la plus notable ici. Il n’a pas eu beaucoup de travail dans les exercices d’équipe, et étant donné le peu qu’il a joué au cours de ses deux années dans la ligue, ce sera la clé pour qu’il gagne une place sur l’alignement. En dehors d’Aiyuk et de Samuel, le tableau de profondeur du récepteur est assez malléable. Sherfield semble être un verrou, compte tenu de ses capacités d’équipes spéciales et de quelques éclairs au récepteur dans le camp.

Extrémité serrée (3)

George Kittle Ross Dwelley Charlie Woerner Les 49ers peuvent opter pour un quatrième ailier rapproché, où Jordan Matthews et MyCole Pruitt, devenus ailiers rapprochés, s’intègrent tous les deux. Pruitt souffre cependant d’une blessure au mollet et n’a pas été sur le terrain depuis le début du camp, et Matthews n’a jamais joué le poste avant cette intersaison. Joshua Perkins est également sur la liste après avoir rejoint le club au début du camp après la libération de l’UDFA Josh Pederson.

Ligne offensive (9)

Trent Williams Laken Tomlinson Alex Mack Aaron Banks Mike McGlinchey Daniel Brunskill Jaylon Moore Colton McKivitz Shon Coleman Aucun changement ici par rapport à notre dernière projection. Tom Compton est dans le mix à la garde droite et pourrait décrocher une place dans l’alignement devant Coleman, qui n’a pas joué depuis une blessure de fin de saison lors du match d’ouverture de la pré-saison en 2019. Il s’est également retiré de la campagne 2020. Une note intéressante des journalistes du camp est que Moore a joué au tacle, ce qu’il a joué à l’université. On s’attendait à ce qu’il donne un coup de pied à l’intérieur pour les 49ers, mais Matt Barrows de l’Athletic a écrit que le choix de cinquième ronde s’acquitte bien de sa position d’origine.

Ligne défensive (8)

Nick Bosa Dee Ford Samson Ebukam Javon Kinlaw Arik Armstead DJ Jones Maurice Hurst Kevin Givens Clé des Ardennes Ford a été exclu de notre dernière projection en raison de problèmes de blessures, mais il est au camp et travaille à une pleine charge de travail. L’avoir sur la liste améliore considérablement leur profondeur défensive. Key a aussi un bon camp et pourrait se faufiler comme une aide supplémentaire sur le bord. Le plaqueur défensif Zach Kerr est toujours dans la course pour décrocher une place sur la liste au moment où la poussière retombe sur les batailles de la liste.

Secondeur (5)

Fred Warner Dre Greenlaw Azeez Al-Shaair Demetrius Flannigan-Fowles Marcell Harris Une blessure à Al-Shaair a brièvement compromis son statut pour le début de la saison, mais il est en bonne voie pour être prêt pour le premier match de Shanahan. Harris est le nouveau nom ici. Il a joué la sécurité depuis que les 49ers l’ont emmené au sixième tour du repêchage 2018, mais il s’aligne exclusivement sur le secondeur du camp. La polyvalence des positions et la capacité des équipes spéciales sont un bon moyen de se tailler une place dans la liste.

demi de coin (6)

Jason Verrett Emmanuel Moseley K’Waun Williams Ambry Thomas Deommodore Lenoir Dontae Johnson C’est un groupe difficile à comprendre car personne derrière Verrett, Moseley et Williams ne s’est imposé comme un incontournable de la liste. Johnson est l’un de leurs corners les plus expérimentés et il aide dans les équipes spéciales. La qualité de la profondeur secondaire des 49ers dépendra entièrement du développement des recrues.

Sécurité (5)

Jimmie Ward Jaquiski Tartt Talanoa Hufanga Tavon Wilson Tony Jefferson La blessure d’Achille de Tarvarius Moore a entamé la profondeur de sécurité des 49ers, mais Wilson a couru avec l’unité de départ pendant la majeure partie du camp et Tartt a résigné un contrat d’un an après avoir maintenu le poste de sécurité de départ au cours des quatre dernières années. . Ils peuvent décider de n’en garder que quatre, mais cinq œuvres pour l’instant.

Spécialistes (3)

Robbie Gould Poivre Taybor de Mitch Wishnowsky Aucun changement ici.

