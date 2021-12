49ers sur le point d’avoir deux récepteurs de 1 000 verges pour la première fois depuis 1998

Obtenir un receveur de passes à 1 000 verges sur réception n’a pas été facile pour les 49ers ces derniers temps. Lorsque Deebo Samuel a éclipsé cette marque plus tôt dans la saison, ce n’était que la sixième fois depuis 2010 que San Francisco avait un récepteur de 1 000 verges. Maintenant, ils sont sur le point d’en avoir deux la même année.

L’ailier rapproché George Kittle a raté trois matchs en 2021 en raison d’une blessure au mollet et jusqu’à la 13e semaine, il ne ressemblait plus à son ancien moi. Au début de la semaine 13, Kittle a totalisé 425 verges en huit matchs. Au cours de ses trois derniers matchs, Kittle a accumulé 425 verges sur 28 attrapés, dont six attrapés pour 93 verges lors de la victoire de la semaine 15 des 49ers contre les Falcons. Maintenant, il a jusqu’à 850 verges sur réception et à une distance de frappe de 1 000.

Si Kittle accumulait les 150 verges requis pour atteindre 1 000 verges, ce serait la première fois depuis 1998 que les 49ers avaient deux receveurs de 1 000 verges au cours de la même saison. Cette année-là, c’était Jerry Rice avec 1157. yards et Terrell Owens avec 1097. Rice a également été impliquée les deux fois où cela s’est produit avant cela. Lui et John Taylor ont tous deux dépassé les 1 000 verges en 1989 et 1991.

Étant donné où se trouvait l’offensive des 49ers à mi-parcours, il est difficile de croire qu’ils sont sur la bonne voie pour avoir une paire de receveurs de passes de 1 000 verges, mais il est clair que leur attaque ne peut pas atteindre son plafond à moins qu’ils ne nourrissent Samuel et Kittle. S’ils continuent à afficher des chiffres solides, il y a un chemin vers une course en séries éliminatoires profonde pour accompagner leur petite tranche d’histoire des 49ers.

