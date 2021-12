4e anniversaire de CoinEx « Together 4ever » à venir : la plateforme de trading comprend des récompenses intéressantes !

Il y a quatre ans, Haipo Yang, fondateur de CoinEx, pensait que l’ensemble du secteur de la blockchain s’était développé autour du marché secondaire et que les échanges de crypto-monnaie étaient au cœur de l’ensemble du secteur car ils assumaient des fonctions clés telles que l’émission d’actifs et la découverte de valeur. . En décembre 2017, M. Yang a fondé CoinEx avec une équipe dirigée par lui. Après quatre années de travail acharné, l’échange a réuni une grande équipe internationale. Au cours des quatre dernières années, CoinEx a fourni des services de trading de crypto-monnaie sûrs et fiables à plus de deux millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays et régions.

CoinEx a connu une croissance rapide peu de temps après son lancement. En juillet 2018, il a atteint la première place mondiale dans le classement des bourses en termes de volume de transactions, et est devenu l’un des gestionnaires de crypto-monnaie avec la plus large gamme de produits au monde.

Au cours de ses quatre années d’existence, CoinEx a adhéré au principe de toujours donner la priorité aux utilisateurs et à la vision de faire avancer l’infrastructure du monde de la blockchain. S’appuyant sur de solides capacités en matière de produits, de technologies, de marketing et d’affaires, CoinEx a élargi avec succès son équipe, augmenté ses investissements dans la recherche et le développement et optimisé son approche produit. À la suite de tous les efforts, il dispose désormais d’une large base d’utilisateurs mondiaux fidèles et est devenu l’un des échanges les plus populaires au monde.

Rejoignez le mois de l’anniversaire « Together 4ever » de CoinEx et gagnez des récompenses incroyables !

A cette occasion de célébrer le 4e anniversaire de CoinEx, nous tenons à exprimer nos remerciements particuliers à tous les utilisateurs de CoinEx, avec votre soutien, nous avons pu franchir chaque étape de notre parcours. En guise d’expression d’appréciation, CoinEx lancera son premier programme anniversaire « CoinEx and Me » en décembre, dans lequel il a préparé une grande somme de récompenses et d’avantages à offrir aux utilisateurs de CoinEx du monde entier.

Programme de récompenses mondiales : « CoinEx y Yo »

Durée de l’événement : à partir du 10 décembre 2021.

« CoinEx y Yo » sera lancé sur les comptes officiels des réseaux sociaux CoinEx. Les formats de contenu acceptables peuvent être du texte, une image ou une vidéo. Il n’y a aucune exigence de durée ou de thème pour vos créations, tant qu’elles sont liées à CoinEx. Rejoignez le programme et gagnez des iPhones, CET et plus de prix !

Au cours des quatre dernières années, le marché en plein essor des crypto-monnaies a non seulement offert une multitude d’opportunités, mais aussi une concurrence féroce. CoinEx a connu des hauts et des bas et a réussi à construire un écosystème diversifié. En repensant aux quatre années passées avec nos utilisateurs à travers vents et marées, cela vaut la peine d’être apprécié. Rejoignez le premier programme CoinEx pour le 4e anniversaire « CoinEx et moi » pour vous souvenir des bons moments avec CoinEx et obtenir des récompenses incroyables !

CoinEx a beaucoup plus de programmes prévus pendant le mois anniversaire. Alors restez à l’écoute!

CoinEx continuera de grandir aux côtés des utilisateurs, pour témoigner de leur succès

En 2017, CoinEx Exchange a été lancé ; En 2018, le jeton CoinEx (CET) a été introduit, suivi de ViaWallet en 2019 et de CoinEx Smart Chain (CSC) en 2021. Au cours de ces quatre années, les utilisateurs ont assisté à la croissance de CoinEx à partir de zéro pour devenir le géant qu’il est aujourd’hui, qui compte plus de deux millions d’utilisateurs dans le monde, avec plus de 2000 communautés internationales. Au niveau de la plate-forme, plus de 400 jetons différents sont échangés et peuvent être exploités dans 15 langues différentes ; Tout cela a été progressivement perfectionné dans l’écosystème de trading CoinEx.

La croissance de CoinEx au cours de sa carrière de quatre ans est en grande partie due au soutien et aux suggestions de ses utilisateurs du monde entier. Pour CoinEx, chaque mise à jour de produit est une opportunité d’interagir avec les utilisateurs. CoinEx apprécie hautement chacun des conseils et continuera de donner la priorité aux utilisateurs, en se concentrant sur la connexion avec eux, en établissant des relations plus intimes avec eux grâce à davantage d’interactions, ainsi qu’en les servant et en les accompagnant avec de meilleurs produits et expériences utilisateur.

À propos de CoinEx

En tant que fournisseur de services d’échange de crypto-monnaie professionnel et mondial, CoinEx a été fondé en décembre 2017. Il s’agit d’une marque filiale du groupe ViaBTC, qui possède l’un des plus grands pools de minage BTC, et qui est également le plus grand pool de minage BCH du monde.

CoinEx prend en charge la négociation de contrats perpétuels, au comptant, sur marge et autres opérations dérivées ; et son service atteint des utilisateurs mondiaux dans près de 100 pays/régions. Entrez sur leur site Web pour en savoir plus sur leurs services et suivez-les sur leurs réseaux sociaux : Telegram, Instagram, Facebook, YouTube et Twitter.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport