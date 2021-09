4e journée de la deuxième division : avant le duel d’Alcorcón

04/09/21 à 18:15 CEST

Dimanche prochain à 18h15 se jouera le match de la quatrième journée de la deuxième division, qui mesurera le Alcorcon et à Saragosse dans le Saint Dimanche.

Les Alcorcon il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la quatrième journée après avoir subi une défaite contre lui Malaga dans le match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné aucun des trois matchs disputés jusqu’à présent en deuxième division avec un chiffre de zéro but pour et quatre contre.

Du côté des visiteurs, le Real Saragosse a subi une défaite contre le Carthagène lors du dernier match (0-1), de sorte qu’une victoire contre le Alcorcon Cela vous aiderait à améliorer votre palmarès en compétition. À ce jour, sur les trois matches que le Real Saragosse En deuxième division, il n’en a remporté aucun avec zéro but pour et trois contre.

En tant que local, le Alcorcon il a perdu dans le seul match de la deuxième division qu’il a joué dans son stade. À l’extérieur de la maison, le Real Saragosse Il n’a pas non plus réussi à l’emporter sur sa seule visite à ce jour dans la compétition.

Par le passé, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Alcorcon et les résultats sont quatre défaites et trois nuls en faveur de l’équipe locale. Le dernier affrontement entre les Alcorcon et le Saragosse Cette compétition s’est jouée en février 2021 et s’est terminée sur un score de 0-1 en faveur du Alcorcon.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième division, on constate que les visiteurs devancent leur rival avec un point d’écart. Les Alcorcon Il arrive à la rencontre avec zéro point dans son casier et occupant la vingt-deuxième place avant le match. Pour sa part, Real Saragosse compte un point et occupe la vingt et unième position du classement.