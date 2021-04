4e journée de la deuxième phase de la Segunda B: avant le match Orihuela CF

24/04/2021 à 18:23 CEST

le Imbécile visitez ce dimanche pour Municipal Los Arcos se mesurer avec Orihuela à son quatrième tour de la deuxième phase du deuxième B, qui débutera à 18h00.

le Orihuela CF revient avec un esprit renforcé pour le match de la quatrième journée après avoir remporté leurs deux derniers matchs 1-3 et 2-1, le premier contre lui Olot à la maison et le deuxième contre lui Espanyol B dans son fief. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté deux des trois matchs disputés à ce jour, avec 18 buts en faveur et 32 ​​contre.

Pour sa part, le Imbécile a gagné contre Valence Mestalla dans son stade par 1-0 et auparavant, il l’avait également fait hors de son terrain contre le Atzeneta par 1-2, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Orihuela CF. À ce jour, sur les trois matches que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase du deuxième B, elle en a remporté deux avec un chiffre de 17 buts en faveur et 23 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Orihuela CF Il savait comment défendre son but lors de son seul match à domicile lors de la deuxième phase du deuxième B.Au départ, le Imbécile il a également remporté la victoire dans sa seule dispute à l’extérieur.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements dans le stade de la Orihuela CF et les résultats sont deux tirages au sort pour les locaux. À leur tour, les locaux disputent deux matchs d’affilée sans connaître la défaite à domicile contre lui. Imbécile. La dernière fois qu’ils ont joué au Orihuela et le Imbécile Dans cette compétition, c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé par un match nul 2-2.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase du deuxième B, nous pouvons voir que le Imbécile ils sont en avance sur l’équipe locale avec une avance de six points. le Orihuela CF Il a 21 points dans la surface, se classant septième. Quant au rival, le Imbécile, est en troisième position avec 27 points.