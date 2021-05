4e journée de la Major League Soccer: aperçu du match de l’Union de Philadelphie

01/05/2021 à 1h30 CEST

le Union de Philadelphie jouera son quatrième match en Major League Soccer contre le La ville de New York, qui débutera ce dimanche à 1h30 au Parc Subaru.

le Union de Philadelphie Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au quatrième jour après avoir subi une défaite contre lui Inter Miami lors du match précédent par un score de 1-2. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des deux matchs disputés à ce jour avec un chiffre d’un but pour et deux contre.

Pour sa part, le La ville de New York a réussi à vaincre le Cincinnati 5-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Thórarinsson, Médina, Castellanos Oui Hagglund, il espère donc répéter le résultat, maintenant dans le stade de Union de Philadelphie. Des deux matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le La ville de New York il a remporté l’un d’entre eux et a concédé deux buts contre et en a marqué six en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Union de Philadelphie jusqu’à présent, ils ont perdu dans leur seul match joué dans cette position. À la maison, le La ville de New York Il n’a pas non plus réussi à s’imposer lors de sa seule visite à ce jour dans la compétition.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Union de PhiladelphieEn fait, les chiffres montrent trois victoires et trois défaites pour les locaux. Le dernier match auquel ils ont joué Union de Philadelphie et le La ville de New York dans cette compétition c’était en juillet 2020 et s’est terminé avec un score de 0-1 en faveur de la Union de Philadelphie.

Actuellement, entre Union de Philadelphie et le La ville de New York il y a une différence de deux points dans le classement. le Union de Philadelphie il atteint le rendez-vous avec un point dans son casier et occupe la dixième place avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en quatrième position avec trois points.