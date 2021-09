4ème plus forte augmentation des estimations de BPA pour les sociétés du S&P 500 depuis 2009 pour le troisième trimestre – Voir les détails

L’augmentation de l’estimation bottom-up du BPA au cours des deux premiers mois d’un trimestre est significative.

L’un des principaux facteurs conduisant les cours des actions à augmenter à long terme est les bénéfices des entreprises. Au cours des deux premiers mois du troisième trimestre, les analystes ont augmenté les estimations de bénéfices des sociétés du S&P 500 pour le trimestre. L’estimation ascendante du BPA au T3 a augmenté de 3,8 % (à 49,31 $ contre 47,50 $) au cours de cette période.

Selon John Butters, vice-président et analyste principal des bénéfices chez FactSet, cette augmentation de 3,8 % de l’estimation ascendante du BPA au cours des deux premiers mois d’un trimestre est significative. “En fait, le troisième trimestre a marqué la quatrième augmentation la plus importante de l’estimation de BPA ascendante au cours des deux premiers mois d’un trimestre depuis 2009. Il a également marqué le cinquième trimestre consécutif au cours duquel l’estimation de BPA ascendante a augmenté au cours du premier deux mois du trimestre.

Et cela se reflète également dans le mouvement de l’indice. Dans le rapport de recherche, Butters déclare : « Le troisième trimestre a marqué la septième fois au cours des 20 derniers trimestres (cinq ans) au cours de laquelle l’estimation ascendante du BPA pour l’indice et la valeur de l’indice ont augmenté au cours des deux premiers mois d’un trimestre.”

Le graphique ci-dessous montre comment l’indice a affiché une croissance alors que l’estimation du BPA a également augmenté.

Source : FactSet

Le S&P 500 a gagné plus de 20 % et 30 % sur l’exercice en cours et sur une période d’un an, respectivement.

Actuellement, trois facteurs majeurs pèsent sur le front des actions mondiales – l’impact de la variante delta du coronavirus, le rythme de la reprise économique et le programme de réduction de la Réserve fédérale. Toute baisse des cours des actions d’entreprises de qualité qui devrait en bénéficier dans le monde post-Covid pourrait être accumulée à long terme.

Pour un investisseur cherchant à ajouter des actions américaines afin de se diversifier dans les économies mondiales, le S&P 500 offre une opportunité à long terme de créer de la richesse. Le S&P 500 est considéré comme l’indicateur le plus élevé des actions américaines à grande capitalisation et comprend près de 500 entreprises de premier plan dans environ 11 secteurs. Certaines des principales actions sont Microsoft, Apple, Berkshire Hathaway, Facebook, Visa et Amazon, entre autres.

Si vous souhaitez les obtenir tous en un seul investissement, envisagez d’investir dans SPDR S&P 500 ETF, également connu sous le nom de SPY, qui est un fonds négocié en bourse (ETF) qui suit l’indice S&P 500. Actions individuelles ou SPY ETF, l’achat y est facile et simple après l’ouverture d’un compte de courtage international.

Vous cherchez à investir dans les actions américaines ? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières de l’Inde.

