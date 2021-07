4K Ultra HD Review – Presque célèbre (2000) ⋆ 10z viral

Presque connu, 2000.

Réalisé par Cameron Crowe.

Avec Patrick Fugit, Billy Crudup, Jason Lee, Frances McDormand, Kate Hudson, Anna Paquin, Zooey Deschanel, Philip Seymour Hoffman, Jay Baruchel, Jimmy Fallon, Rainn Wilson et Marc Maron.

SYNOPSIS:

Le passage à l’âge adulte classique de Cameron Crowe dans un film rock’n’roll world Presque connu arrive en 4K avec une image remasterisée glorieuse pour les versions théâtrale et étendue. Paramount a repris toutes les fonctionnalités bonus précédentes et en a même commandé quelques nouvelles pour cette édition. Hautement recommandé.

J’ai écrit sur la musique rock et j’ai fait un stage chez Arista Records à l’université, mais aucune de mes aventures n’aurait été digne d’un film. La chose la plus intéressante qui s’est produite, c’est que Ginger Baker of Cream a été un crétin avec moi dans un bus de tournée alors qu’il faisait partie d’un groupe appelé Masters of Reality. Et je n’ai écrit que pour notre journal universitaire – je ne me suis jamais approché Pierre roulante, bien que je l’ai lu religieusement à l’époque.

Mais je suppose que c’est la différence entre quelqu’un comme moi et un gars comme Cameron Crowe, qui a écrit pour le magazine alors qu’il était adolescent et qui a vécu des aventures sympas qui ont inspiré le film. Presque connu, qu’il a écrit et réalisé. Il a même demandé à sa femme d’alors, la guitariste Nancy Wilson de Heart, de faire la musique.

Sorti en 2000, le film vaguement autobiographique est centré sur William Miller, un prodige intelligent qui aspire au journalisme rock et obtient une grande pause grâce au légendaire écrivain Lester Bangs. Ce concert mène à une affectation de Pierre roulante couvrant la tournée “Almost Famous” du groupe fictif Stillwater. S’ensuit une série d’aventures avec Stillwater, les groupies qui traînent autour d’eux, leur manager et d’autres, créant une marque indélébile sur William et le rapprochant de sa sœur aînée Anita, qui a quitté la maison à l’âge de 18 ans à cause de leurs parents. tendances restrictives.

Ne considérez pas Presque connu un souvenir brillant de la jeunesse de Crowe vu à travers des lunettes roses, cependant. La musique rock a toujours eu un ventre miteux, surtout en 1973, l’année où se déroule l’histoire. Les membres de Stillwater ne traitent pas toujours William, ni leurs groupies, avec beaucoup de respect, bien qu’ils se méfient également que William les dépeint sous un mauvais jour dans son article. En fin de compte, le film est une histoire de passage à l’âge adulte qui utilise la musique rock comme toile de fond, plutôt que le cadre habituel du lycée.

Crowe a réuni un casting incroyable pour donner vie à l’histoire, dont Billy Crudup et Jason Lee en tant que membres de Stillwater, Frances McDormand en tant que mère, Kate Hudson en tant que groupie alpha Penny Lane (le rôle qui a fait d’elle une star), Anna Paquin en tant que compatriote groupie Polexia Aphrodisia, Zooey Deschanel comme Anita, Philip Seymour Hoffman comme Lester Bangs et Jay Baruchel, Jimmy Fallon, Rainn Wilson et Marc Maron dans des rôles mineurs. (Je ne savais pas qui était Maron quand j’ai vu le film pour la première fois, et mon souvenir s’était en grande partie estompé, donc je n’avais aucune idée pendant longtemps d’où le son « Verrouillez les portes ! » de son WTF l’intro du podcast vient.)

Presque connu a été remasterisé en 4K par Paramount, qui s’est assuré que la version étendue « bootleg cut » également trouvée ici a reçu le même traitement. La coupe prolongée dure environ 39 minutes de plus, ce qui peut sembler exagéré pour un film dont la version cinéma dure 123 minutes, mais ce n’est pas le cas. C’est un film débordant de grands moments de personnages et de merveilleux rythmes d’histoire, et le soi-disant Sans titre version (c’est ainsi qu’elle s’appelle officiellement) nous en donne encore plus.

Quelle que soit la version que vous préférez, la qualité d’image ici est de premier ordre. On dirait que le film vient d’arriver dans un cinéma en 2000, avec une palette de couleurs du début des années 70 pleine de riches tons de terre. Il ne sort pas vraiment de l’écran, mais ce n’est pas censé le faire – il est censé se sentir un peu sous-estimé, ce qui est logique compte tenu du sujet et de la période qu’il décrit.

Paramount a porté toutes les fonctionnalités bonus de la version Blu-ray précédente et en a ajouté quelques nouvelles, notamment : huit minutes de Crowe revenant sur le film ; 13 minutes sur les choix de casting et de costumes, avec Crowe ajoutant quelques commentaires; 11 minutes d’acteurs jouant les membres de Stillwater apprenant à être de fausses stars du rock ; 10 minutes de scènes supprimées (rien de spécial ici, puisque la version étendue a extrait tout le meilleur matériel); et neuf minutes de séquences alternatives intitulées de manière appropriée Cotes et gazon, qui est aussi le nom d’un album de The Who.

Vous trouverez toutes les nouveautés sur le disque de coupe théâtrale, ainsi que le reste des fonctionnalités héritées, à l’exception de la merveilleuse piste de commentaires sur la coupe étendue qui occupe le deuxième plateau. Le commentaire, qui provient de l’ancien DVD de la version étendue, présente Crowe avec sa vraie mère Alice, Mark Atkinson (ancien responsable du mastering chez DreamWorks Animation), Scott Martin et Andy Fischer de la société Crowe Vinyl Films, et la famille ami Ivan Corona.

Le morceau est aussi intéressant et varié que le suggère sa liste de participants, avec Crowe tenant un tribunal sur son enfance, des anecdotes sur la réalisation du film, ses réflexions sur une grande variété de groupes et bien plus encore. C’est surtout lui et sa mère qui parlent, cependant, ce qui m’a fait me demander pourquoi les autres étaient là, puisqu’on les entend surtout rire de ses commentaires humoristiques.

Le reste des bonus hérités comprend une introduction de Crowe, une interview d’archives avec le vrai Lester Bangs, les meilleurs albums du réalisateur en 1973, un making-of de 30 minutes, un clip, 15 minutes de séquences de concert de Stillwater, le le scénario, la bande-annonce et la célèbre scène qui a dû être coupée parce que Crowe n’a pas pu obtenir les droits de “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin. Vous devez jouer la chanson tout en regardant la scène pour obtenir le plein effet.

Vous obtenez également un code pour une copie numérique de la version cinéma (pas d’amour numérique pour la coupe étendue, malheureusement). Paramount a emballé le tout dans un très beau steelbook avec de belles photos sépia au recto et au verso.

