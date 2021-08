Le ministre a suggéré à la CGPDT de redoubler d’efforts pour mieux faire connaître l’étiquette d’indication géographique (IG) et sa signification. (Image représentative)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Soulignant le « soin particulier » apporté pour accélérer l’examen des brevets déposés par les MPME, les femmes entrepreneurs et les startups, le Contrôleur général des brevets, des dessins et des marques (CGPDT) a informé le ministre du Commerce Piyush Goyal d’une multiplication par quatre des enregistrements de brevets et de marques. au cours des cinq dernières années. Les responsables de la CGPDT lors d’une réunion d’examen avec Goyal sur les réformes introduites dans l’examen et l’octroi des brevets, des dessins, des droits d’auteur et des marques ont déclaré que le nombre de brevets accordés est passé de 6 326 en 2015-16 à 28 391 en 2020-2021, tandis que l’enregistrement des marques a est passé de 65 045 en 2015-16 à 2 55 993 en 2020-21. En outre, 4 505 droits d’auteur ont été accordés en 2015-2016, qui sont passés à 16 402 au cours de l’exercice 21.

Les responsables ont expliqué au ministre comment le processus de propriété intellectuelle a été simplifié et rationalisé, ainsi que de nouveaux délais pour l’élimination des demandes et le passage au mode numérique pour faciliter le dépôt et l’obtention de services. Par exemple, en vertu des règles sur les marques, 74 formulaires ont été remplacés par huit formulaires consolidés. Goyal a également, notant la réduction de 80% des frais de dépôt de brevet pour les MPME, les startups et les femmes entrepreneurs par le département afin de promouvoir l’innovation, a déclaré qu’en mettant l’accent sur le numérique, chaque demande est traitée en ligne du début à la fin et les auditions sont menées par téléphone.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Le ministre a suggéré à la CGPDT de redoubler d’efforts pour mieux faire connaître l’étiquette d’indication géographique (IG) et sa signification. Les étiquettes IG sont utilisées pour indiquer l’origine géographique du produit et toute qualité ou réputation unique qu’il détient en raison de l’origine. Goyal a également demandé aux autorités d’envisager d’instituer des bourses pour les étudiants en droit de la propriété intellectuelle et d’engager à temps partiel des professeurs d’institutions renommées pour aider au processus d’examen des brevets.

Afin d’étendre et de mettre à niveau le réseau de centres technologiques (salles d’outils et centres de développement technologique) dans le pays visant à promouvoir l’innovation parmi les MPME, le ministère des MPME a lancé le programme de systèmes de centres technologiques (TCSP) soutenu par la Banque mondiale à un Coût prévu de Rs 2 200 crore l’année dernière. « Il est prévu que le réseau de TC/EC ainsi créé contribuera également à renforcer les liens entre l’industrie et les universités dans le pays ainsi qu’à soutenir l’innovation grâce à des installations modernes, à des technologies avancées telles que l’incubation/AR/VR/AI, etc., à condition dans ces centres », avait déclaré le ministère des MPME dans son rapport annuel FY21.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.