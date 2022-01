5-10% de cas de Covid nécessitant une hospitalisation cette fois, mais la situation peut changer : Centre

Le ministère a suggéré aux États et aux territoires de l’Union d’affecter différentes catégories de lits dans les établissements cliniques privés aux soins Covid.

Cinq à 10% des cas actifs de Covid cette fois-ci ont dû être hospitalisés jusqu’à présent, mais la situation est dynamique et pourrait changer rapidement, a déclaré lundi le Centre et a demandé aux États de surveiller les cas en isolement à domicile et dans les hôpitaux.

Au cours de la deuxième vague d’infections à Covid dans le pays, le pourcentage de cas actifs nécessitant des soins hospitaliers était de l’ordre de 20 à 23%, a déclaré le secrétaire à la Santé de l’Union Rajesh Bhushan dans une lettre aux États et territoires de l’Union.

L’augmentation des cas de COVID-19 dans diverses parties du pays semble être due à la variante Omicron ainsi qu’à la présence continue de Delta, a-t-il déclaré et a insisté sur l’augmentation des ressources humaines, en particulier les travailleurs de la santé, pour la gestion de Covid.

«Dans la vague actuelle, cinq à 10% des cas actifs ont nécessité une hospitalisation jusqu’à présent. La situation est dynamique et évolutive. Par conséquent, le besoin d’hospitalisation peut également changer rapidement », a déclaré Bhushan.

Il est conseillé à tous les États et territoires de l’Union de surveiller quotidiennement la situation du nombre total de cas actifs, de cas sous isolement à domicile, le nombre de cas hospitalisés, les cas sur lits à oxygène, lits de soins intensifs et sur assistance ventilatoire, a-t-il écrit.

« Sur la base de cette surveillance, les exigences des agents de santé et leur disponibilité en matière d’établissement de santé doivent également être revues quotidiennement, comme cela a été fait lors de la deuxième vague », a déclaré le secrétaire à la Santé.

Appréciant que, tandis que divers États et territoires de l’Union ont pris des mesures pour la création d’établissements de santé géants, d’hôpitaux de campagne, d’hôpitaux temporaires, entre autres, Bhushan a déclaré que les infrastructures et les ressources humaines avaient leurs limites.

Par conséquent, il est important de conserver les travailleurs de la santé en initiant l’échelonnement dans la mesure du possible et en limitant les procédures électives dans les hôpitaux, a-t-il conseillé.

Il est également important de suivre strictement l’avis, émis par le ministère de la Santé le 9 janvier, pour la gestion des personnels de santé dans les zones Covid et non Covid des établissements de santé.

« Il faut également s’assurer que les frais prélevés par ces établissements de santé sont raisonnables et qu’il existe un mécanisme pour surveiller et prendre des mesures en cas de surfacturation, le cas échéant », a déclaré Bhushan dans la lettre.

Il a également suggéré d’engager des professionnels de la santé à la retraite ou des étudiants MBBS pour des services de téléconsultation et de fournir une formation aux bénévoles de la communauté en matière de soins de base et de gestion dans les centres de soins Covid.

Le secrétaire à la Santé a également suggéré la réquisition d’ambulances ou de véhicules privés supplémentaires pour améliorer le transport de référence et faciliter le transfert transparent des cas de COVID-19 de l’isolement à domicile ou des centres de soins Covid vers les hôpitaux dédiés à Covid.

Tous les hôpitaux de district et les hôpitaux universitaires de médecine doivent être utilisés comme centres de téléconsultation eSanjeevani. Les ressources financières nécessaires à cette fin ont déjà été fournies dans le cadre de l’ECRP-II aux États et aux territoires de l’Union, a déclaré Bhushan dans la lettre.

