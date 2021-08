5-2. Le Betis était meilleur contre une Roma dérangée qui a terminé avec huit joueurs

08/08/2021 à 00h51 CEST

.

Le Bétis a remporté catégoriquement (5-2) lors du dernier match de préparation avant que la Liga ne commence samedi prochain sur le terrain de Majorque et cela l’a fait à Villamarín contre Roma, un rival qui à onze contre onze était inférieur à l’équipe locale et qui s’est retrouvé déséquilibré par son jeu dur, qui lui a fait terminer le match avec trois expulsés, comme son entraîneur, le Portugais José Mourinho.

Dans la première partie, où tout s’est passé avec une certaine normalité, le Betis était meilleur, mais Dans le second, on ne pouvait pas voir de grandes choses car le jeu était bientôt interrompu avec les expulsions continuelles des visiteurs.

Il a affronté l’équipe chilienne Manuel Pellegrini plus qu’un simple match amical d’échauffement pour le cours à venir, car il reste une semaine à LaLiga Santander pour commencer et le test, contre un rival de stature comme la Roma qui s’entraîne cette saison Mourinho, pourrait montrer le niveau auquel se trouve actuellement la formation verte et blanche.

De plus, l’événement a également été rehaussé par la présence du public au stade Benito Villamarín dix-sept mois après que les tribunes ont été remplies lors du match de championnat contre le Real Madrid (2-1) qui s’est joué le 8 mars 2020, bien que cette fois seulement 25 pour cent de la capacité a été autorisé -environ quinze mille spectateurs- par le protocole sanitaire, mais finalement 7.564 ont assisté, selon les données fournies par le club.

Et tout cela entouré d’une atmosphère émotionnelle honorer la figure de Luis del Sol, décédé en juin dernier à l’âge de 86 ans et qu’il était footballeur à la fois pour le Betis et la Roma, une équipe qui est arrivée à Séville avec plus d’espace de préparation puisque le championnat italien commence sept jours plus tard que le championnat espagnol.

L’équipe locale a bien commencé, a poussé haut et a profité de son premier coup franc pour le conclure avec un bon tir ajusté à un bâton de l’équipe de jeunes Rodri Sánchez auquel le gardien international portugais Rui Patricio n’a pas pu répondre.

Le bon départ bétique a été un peu assombri avec la blessure du défenseur sénégalais Youssouf Sabaly, l’un des renforts de cette saison, venant des Girondins de Bordeaux et qui au bout d’un quart d’heure a demandé le changement en se plaignant d’un mal de cuisse gauche.

Après cela, le jeu s’est ralenti et un relâchement bétique au centre du terrain a servi à un contre et à un romain. l’Ouzbek Eldor Shomurodov a très bien défini contre un autre des renforts de l’équipe sévillane, le but portugais Rui Silva.

La joie de l’équipe de Mourinho a duré trois minutes, jusqu’à ce que le Français Nabil Fekir un tir avec une parabole de loin soit sorti après une demi-heure qui s’est terminée par l’entrée du ballon dans l’équipe d’un match qui s’est arrêté avec un Betis qui proposait plus et une Roma que, parfois, il travaillait difficile de contrer ses pires ressources.

A la reprise de la seconde mi-temps, l’entraîneur portugais a renouvelé l’équipe depuis le début avec de nombreux changements, jusqu’à quatre d’un coup, et a réussi à renouer rapidement grâce à Shomurodov en même temps que Sergio Canales a également quitté le terrain en raison d’une blessure (m.52).

Comme dans le premier, Le Betis est revenu pour reprendre l’avantage bientôt, cette fois avec un but d’Alex Moreno dans un jeu controversé en réclamant la Roma que le joueur bétique a donné le ballon avec sa main, proteste qui, en plus, a conduit au deuxième carton de Lorenzo Pellegrini et qu’il a été expulsé (m.58) et que Mourinho a également fini par regarder le match de les tribunes.

Autre expulsion dans la surface italienne, celle de Gianluca Mancini (m.65) pour deux cartons jaunes, a laissé le jeu déformé dans sa dernière ligne droite, et plus encore lorsque le Néerlandais Rick Karsdorp a vu le rouge.

L’entraîneur chilien en a également profité pour apporter de nombreux changements dans un jeu qui n’avait plus d’histoire. mais que cela pourrait être dangereux en raison des blessures occasionnelles, bien que Cristian Tello et l’équipe de jeunes Rober González ont conclu la victoire 5-2.

– Fiche technique

5 – Bétis: Rui Silva; Sabaly (Montoya, m.16), Édgar, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Paul, Canales ; Rodri, Fekir, Aitor Ruibal ; et Borja Iglesias. A également joué dans la seconde moitié, Tello, Joaquín, Rober et William Carvalho.

2 – Rome: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori ; Amadou Diawara, Cristante ; Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan ; et Chomurodov. Ibanez da Silva, Veretout, Bove, El Shaarawy, Carles Pérez, Kumbulla et Fuzato ont également joué en seconde période.

Buts : 1-0, M.04 : Rodri. 1-1, M.27 : Chomurodov. 2-1, M.30 : Fekir. 2-2, M.50 : Chomurodov. 3-2, M.58 : lex Moreno. 4-2, M.80 : Tello. 5-2, M.83 : Rober.

Arbitre: Jorge Figueroa Vázquez (Comité andalou). Il a expulsé les Italiens Lorenzo Pellegrini lorsqu’il a vu deux cartons, aux 37e et 58e minutes ; et Mancini (53 et 65 ans), pour entraîner Mourinho, avec un rouge direct en 58 ; et à Karsdorp, également avec un carton rouge direct en 78 pour un tacle dur. En outre, il a réprimandé les visiteurs Karsdorp (m.12) et Mkhitaryan (m.41).

Incidents: Match amical joué au stade Benito Villamarín devant 7 564 spectateurs. La nomination a servi d’hommage posthume à Luis del Sol, décédé en juin dernier à l’âge de 86 ans et qui était footballeur à la fois pour le Betis et la Roma, ainsi qu’à d’autres comme le Real Madrid ou la Juventus à Turin. Par conséquent, une minute de silence a été observée avant le début de la réunion et les enfants de Del Sol étaient dans la loge des autorités.