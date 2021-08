5 accessoires Apple Watch à moins de 20 $ chacun sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Si vous ne possédez pas d’Apple Watch, c’est le moment idéal pour vous en procurer une. Rendez-vous sur Amazon et vous pouvez économiser 50 $ sur le Apple Watch série 6 (GPS) ou jusqu’à 120 $ sur le Apple Watch Série 6 (GPS+Cellulaire). Si vous possédez une Apple Watch, vous avez également besoin de quelques autres éléments. Tout d’abord, vous avez besoin d’un iPhone. Il va sans dire qu’une Apple Watch serait plutôt inutile sans iPhone pour l’accompagner. Mais en plus de cela, il existe également des accessoires Apple Watch dont vous avez besoin si vous souhaitez profiter pleinement de la smartwatch bien-aimée d’Apple. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez dépenser une tonne d’argent pour eux.

Ici, nous allons vous montrer cinq superbes accessoires Apple Watch qui coûtent chacun moins de 20 $.

Meilleurs accessoires Apple Watch à moins de 20 $ sur Amazon

À elle seule, l’Apple Watch est déjà incroyable. En fait, de nombreux fans d’Apple diraient que c’est une nécessité absolue pour tout propriétaire d’iPhone. Bien sûr, il y a quelques accessoires que vous devriez également avoir si vous voulez profiter de la meilleure expérience Apple Watch possible. Heureusement, cela ne signifie pas que vous devez dépenser une tonne d’argent pour les obtenir. Apple peut facturer beaucoup pour ses propres accessoires OEM, mais les accessoires tiers peuvent être très abordables.

Un accessoire que tout propriétaire d’Apple Watch devrait avoir est le Support universel OMOTON 2 en 1 pour iPhone et Apple Watch. Comme son nom l’indique assez clairement, il s’agit d’un support pour votre iPhone et votre Apple Watch. Il est disponible en sept couleurs différentes et s’adapte à tous les modèles Apple Watch et iPhone du marché. Vous pouvez en mettre un à côté de votre lit et recharger vos appareils pendant que vous dormez. En outre, c’est un excellent support à garder sur votre bureau. Vous pouvez même en avoir un à côté de votre lavabo dans la salle de bain. De cette façon, vous avez un endroit pour mettre vos appareils Apple pendant que vous vous douchez. Prenez-en un maintenant pendant qu’il est en vente et vous ne paierez que 13,59 $, ce qui est une offre incroyable.

Un autre accessoire Apple Watch que tout le monde devrait avoir est le Chargeur Apple Watch portable i.VALUX 1 000 mAh. Il est en vente dès maintenant pour 19,99 $ grâce à une remise de 20 %, ce qui signifie que c’est un sou de moins de 20 $. Le disque de charge sans fil intégré et la batterie de 1 000 mAh garantissent que votre montre peut être chargée n’importe où, à tout moment. C’est vraiment un accessoire indispensable.

En plus de ces deux accessoires géniaux, nous en avons inclus trois autres dans notre rafle. L’un est le Câble de charge Dafudag Apple Watch, qui fonctionne aussi bien que le câble d’Apple pour moins de la moitié du prix. Ensuite, il y a le Haojavo 12-pack de cas avec protecteur d’écran en verre trempé, qui vous permet de modifier l’apparence de votre montre à tout moment en fonction de votre humeur. Et enfin, nous avons le Bracelet Apple Watch en acier inoxydable Fitlink. Il vient dans un tas de couleurs différentes pour seulement 18,99 $. Le bracelet à maillons métalliques d’Apple coûte jusqu’à 449 $ !

Découvrez ces cinq excellents accessoires Apple Watch sur Amazon.

Support universel OMOTON 2 en 1

Un support élégant et élégant compatible avec tous les modèles d’iPhone et d’Apple Watch Peut contenir les deux appareils en même temps sur votre table de chevet, votre bureau, le comptoir de la salle de bain à côté de votre douche ou n’importe où ailleurs Une conception spéciale vous permet de charger votre Apple Watch et votre iPhone à la en même temps La surface anti-rayures et antidérapante protège vos appareils Apple Disponible en sept couleurs différentes

Chargeur Apple Watch portable i.VALUX 1 000 mAh

Le chargeur portable Apple Watch i.VALUX est un modèle de premier ordre Il est compatible avec toutes les Apple Watch jusqu’à présent, y compris l’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE Comprend une batterie de 1 000 mAh pour recharger votre Apple Watch plusieurs fois Indicateurs LED sur le chargeur vous indique la puissance restante Facile à utiliser : placez simplement votre Apple Watch sur le disque de charge et appuyez sur le bouton d’alimentation Garantie de 18 mois

Câble de charge Dafudag Apple Watch

Le disque de charge exclusif spécial fonctionne avec tous les modèles Apple Watch Le cordon durable mesure 3,3 pieds de long, tout comme le chargeur OEM Apple Watch Comprend une protection contre les surintensités, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes Compatible avec tous les modèles Apple Watch C’est l’un des accessoires Apple Watch les plus importants que vous puissiez obtenir

Haojavo 12-pack de cas avec protecteur d’écran en verre trempé

Chaque pack comprend 12 étuis Apple Watch dans 12 couleurs uniques et attrayantes Disponible en quatre tailles différentes pour s’adapter à tous les modèles Apple Watch : 38 mm, 40 mm, 42 mm et 44 mm Un design spécial protège votre étui Apple Watch Les protecteurs d’écran en verre trempé empêchent votre écran de se rayer

Bracelet Apple Watch en acier inoxydable Fitlink

Ce bracelet Apple Watch élégant en acier inoxydable coûte beaucoup moins cher que le bracelet à maillons Apple Il est disponible en 11 finitions différentes Deux tailles différentes conviennent aux montres Apple 38 mm/40 mm ou aux montres Apple 42 mm/44 mm L’acier inoxydable durable de haute qualité a fière allure chaque fois que vous le portez Réglable longueur de 6,5 pouces à 8,5 pouces avec 8 maillons amovibles Comprend un outil de retrait de maillons

