5 accessoires essentiels que vous devriez toujours emporter dans votre voiture | La technologie

in

Ces accessoires doivent toujours être dans votre voiture et la garder organisée, en bon état.

Avec l’été, beaucoup de gens prennent la voiture pour partir en vacances. Au cours de tous ces kilomètres de route, il y a toujours des moments qui pourraient être améliorés avec quelques accessoires que tout le monde devrait avoir dans la voiture.

Vous ne pouvez pas manquer de batterie de téléphone portable, mais vous ne pouvez pas vous déplacer sans avoir un gonfleur de pneu ou un démarreur. Ces accessoires sont indispensables pour l’entretenir, mais aussi pour le garder organisé.

Nous avons sélectionné des accessoires pas chers et très pratiques pour que vous en ayez toujours dans votre voiture. Certains vous pouvez les mettre dans la boite à gants ou dans le coffre et oubliez-les jusqu’à ce que vous en ayez besoin.

D’un autre côté, d’autres les utiliseront sûrement tous les jours où vous utilisez la voiture. Mais surtout, ce sont des accessoires pas chers et que vous pouvez trouver sur Amazon avec la livraison gratuite grâce à Prime.

Pompe à air portable Xiaomi Mi

Compresseur d’air avec affichage numérique, réglage PSI et assez de batterie pour remplir 5 roues de voiture en 6 minutes chacune.

Vous ne pouvez jamais manquer d’un appareil pour contrôler la pression des roues. est Pompe à air portable Xiaomi Mi est un compresseur d’air bien connu et de haute qualité qui fonctionne pour toutes sortes de roues, qu’il s’agisse de voitures ou de motos, de vélos ou même de balles.

Ce compresseur peut contrôler la pression d’air de vos roues ou les gonfler à tout moment, mais il ne convient pas de le faire à partir de zéro.

Vous pouvez régler le PSI souhaité et il s’arrêtera à cette mesure, il dispose également d’une batterie au lithium qui dure longtemps, jusqu’à remplir 5 roues de voiture.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon en solde pour 34,99 euros.

Démarreur De Voiture Buture

Démarreur de batterie d’une capacité de 12 800 mAh et 800 A pour les voitures, en plus d’avoir deux sorties USB et une lampe de poche.

Les démarreurs de voiture sont des batteries que vous pouvez connecter à la batterie de la voiture et cela vous donnera l’énergie nécessaire pour récupérer suffisamment d’énergie pour démarrer et trouver un magasin pour la changer.

Ce sont des produits qui sont devenus très célèbres en peu de temps sur Amazon et maintenant vous pouvez les trouver à très bas prix. est Démarreur BuTure C’est l’un des best-sellers sur Amazon et compte plus de 1 700 avis.

Il a une capacité de 12 800 mAh et 800 A, il dispose également de 2 sorties USB pour recharger n’importe quel appareil, comme les téléphones portables ou les tablettes. En plus, il dispose d’une lampe de poche parfaite pour éclairer l’intérieur de la hotte s’il n’y a pas de lumière extérieure.

Vous pouvez obtenir ce démarreur pour seulement 42 euros sur Amazon.

Chargeur de voiture USB UGREEN 2

Chargeur de voiture avec deux ports USB de 18W chacun et compatible avec QuickCharge 3.0.

Si vous avez une voiture avec une prise électrique, vous ne pouvez pas manquer l’un de ces adaptateurs USB. est Adaptateur secteur USB 2 ports UGREEN Cela garantira que vous aurez toujours votre mobile chargé pendant que vous voyagez.

C’est un produit simple et bon marché, que vous achetez, connectez et oubliez, mais vous l’utiliserez toujours.

Il dispose de 2 ports USB avec QuickCharge 3.0, parfaits pour charger deux mobiles en même temps à une puissance de 18W chacun.

Cela ne vous coûtera qu’un peu plus de 12 euros chez Amazon, ajoutez un câble USB standard et votre mobile aura toujours de l’énergie pendant que vous conduisez.

Organisateurs de sièges

Un organisateur à l’arrière des sièges pour garder tous les éléments nécessaires en place, même avec un support pour tablettes, bouteilles et collations.

Peut-être un produit low-tech, mais sûrement l’un des plus pratiques que vous puissiez acheter en ce moment. Ces organisateurs de sièges sont installés avec des élastiques et vous offrent des poches de toutes sortes, enfin, pour que tout soit organisé.

Si vous avez de jeunes enfants, ils sont parfaits car vous avez en un seul endroit tout à la portée des plus petits, comme un espace pour tenir une tablette, ranger des collations, des bouteilles d’eau et des jouets.

Il peut également être utilisé pour ranger la documentation, les gilets ou les panneaux lumineux que vous devriez déjà avoir dans votre voiture.

Ce pack de 2 organisateurs ne coûte que 16,99 euros sur Amazon.

Aide Flash feux de secours

Ce feu de sécurité remplacerait les triangles de secours en 2025. Il a deux heures d’autonomie et dure jusqu’à quatre ans sans recharge.

Vous devriez maintenant les avoir dans votre voiture, mais si pour une raison quelconque vous ne les avez pas ou si vous voulez les donner à un chauffeur, cette lumière d’urgence Flash d’aide c’est l’une des premières choses que vous devriez toujours avoir dans votre voiture et à portée de main.

Homologué par la DGT et doté d’une batterie pour durer longtemps, cet éclairage de secours peut être placé n’importe où dans la voiture pour avertir les autres conducteurs.

Une lampe de secours Help Flash ne coûte que 21 euros chez Amazon, la paire 41,45 euros et le pack de 4 unités coûte moins de 80 euros.

