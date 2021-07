5 accessoires indispensables pour smartphone qui coûtent moins de 20 $ chacun sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La large sélection d’accessoires pour smartphones disponibles est un sac mélangé. Toutes ces options pour des accessoires de haute qualité sont excellentes, bien sûr. Mais il y a tellement de choix différents que les gens ont souvent du mal à prendre des décisions. Inutile de dire que nous sommes là pour vous aider à trouver les meilleurs produits.

Les gens choisissent souvent des gadgets coûteux en pensant que le coût élevé équivaut à la qualité. Mais ce n’est certainement pas toujours le cas. Ici, nous avons rassemblé cinq accessoires pour smartphones extrêmement populaires que tout le monde devrait avoir. Mieux encore, chacun ne coûte que 20 $ ou moins !

L’équipe de . Deals a creusé dans les profondeurs les plus profondes d’Amazon. Ce faisant, nous avons proposé cinq excellents accessoires pour smartphones que tout le monde devrait avoir. Ne vous inquiétez pas de casser votre tirelire, cependant. Chacun des accessoires indispensables ici est incroyablement abordable. Les exemples incluent la rapidité de l’éclair Tapis de charge rapide sans fil Yootech 10W ce n’est que 11,87 $ malgré les 80 000 notes 5 étoiles. Vous devriez également ramasser ces 11 $ chargeur de voiture double port c’est l’une des options les plus compactes que nous ayons jamais vues.

Chaque utilisateur de smartphone a évidemment besoin d’une bonne paire d’écouteurs Bluetooth. Mais vous n’avez pas besoin de dépenser des centaines d’euros sur des écouteurs Bose ou Apple pour obtenir une paire avec un son exceptionnel et une autonomie impressionnante. Vérifiez Casque sans fil iJoy Matte Finish Premium alors qu’ils sont en promotion sur Amazon. Ils ont près de 30 000 notes 5 étoiles, mais ils sont en vente pour seulement 16,99 $ ! Vous devriez aussi certainement prendre un Chargeur USB double port Amazon Basics pour seulement 13,35 $.

Ensuite, last but not least, nous avons le best-seller Écho automatique. Il se connecte à votre smartphone et ajoute Alexa mains libres à à peu près n’importe quelle voiture. Il se vend 50 $, mais Amazon propose actuellement des remises à neuf pour seulement 19,99 $ !

Découvrez les cinq accessoires indispensables pour smartphone ci-dessous.

Amazon Echo Auto (Certifié Reconditionné)

Echo Auto d’Amazon vous donne accès à toutes les excellentes compétences Alexa que vous aimez et utilisez dans votre maison, et tout cela en mode mains libres Vous pouvez également profiter des compétences Alexa qui sont parfaites lorsque vous conduisez, comme jouer de la musique, écouter un livre Audible, consulter votre calendrier, trouver un restaurant ou une autre entreprise à proximité et passer des appels. Echo Auto dispose de 8 microphones différents pour garantir que vos commandes vocales sont entendues par-dessus le bruit de la route et votre radio. Fonctionne via les haut-parleurs de votre voiture et se connecte à votre smartphone pour les données, vous n’avez donc pas besoin de payer pour un forfait sans fil. Echo Auto se connecte à l’application Alexa sur votre smartphone et peut se connecter aux haut-parleurs de votre voiture à l’aide d’une entrée auxiliaire ou de la connexion Bluetooth de votre téléphone.

Echo Auto – Alexa mains libres dans votre voiture (certifié remis à neuf) Prix catalogue : 44,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 25,00 $ (56%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Casque sans fil iJoy Matte Finish Premium

Des basses profondes et une autonomie impressionnante à un prix étonnamment bas

Design élégant avec une superbe finition mate Contrôlez la lecture et les appels téléphoniques avec 5 boutons de commande sur le casque Des oreillettes confortables aident à isoler le son La conception pliable les rend faciles à transporter La nouvelle garantie d’échange de 6 mois vous permet de les remplacer s’ils se cassent ou sont endommagés

Casque sans fil iJoy Matte Finish Premium Prix catalogue : 17,99 $ Prix : 16,99 $ Vous économisez : 1,00 $ (6%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tapis de charge rapide sans fil Yootech 10W

La technologie de charge rapide sans fil offre une charge de 7,5 W pour les iPhones et jusqu’à 10 W pour les téléphones Android. Vous pouvez également charger vos AirPods ou n’importe quel écouteur Bluetooth avec un étui de charge sans fil. Indicateur de charge LED après 16 secondes

Tapis de charge rapide sans fil Yootech 10W pour iPhone et Android Prix catalogue : 12,49 $ Prix : 11,87 $ Vous économisez : 0,62 $ (5%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Chargeur mural USB double port Amazon Basics

Le chargeur a deux ports USB et 24 watts pour charger jusqu’à deux appareils à la fois Parfait pour les smartphones, les tablettes, les appareils photo numériques, les liseuses et plus encore La protection intégrée empêche la surchauffe et la surcharge

Chargeur mural USB à double port Amazon Basics Prix : 13,35 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Chargeur de voiture à double port tout métal AINOPE 4.8A

La conception compacte ne mesure que 1,7 pouce de long et 0,9 pouce de diamètre. Elle est si petite que vous pouvez fermer le couvercle de votre port d’alimentation dans de nombreuses voitures. Deux ports USB vous permettent de charger plusieurs appareils à la fois. La conception entièrement métallique est élégante et durable.

Chargeur de voiture AINOPE 4.8A tout métal à double port Prix catalogue : 11,99 $ Prix : 10,99 $ Vous économisez : 1,00 $ (8%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.