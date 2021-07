5 accessoires iPad indispensables qui vous faciliteront la vie | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’iPad est l’une des meilleures tablettes que vous puissiez acheter en ce moment, vous devez donc le protéger et le compléter avec des accessoires qui faciliteront son utilisation.

Si vous voulez une bonne tablette qui durera des éons, la meilleure option que vous puissiez choisir est sûrement d’acheter un iPad, même si vous êtes un utilisateur d’Android. C’est une tablette résistante, avec une bonne autonomie et des performances à chaque génération.

La « magie » de l’iPad est qu’ils durent de nombreuses années. Grâce aux performances qu’ils obtiennent avec iPadOS et à leur qualité de fabrication, ce sont des produits qui, bien que plus chers que la moyenne, s’en sortent mieux à long terme. C’est pourquoi il est important de les protéger et d’ajouter des accessoires, afin de maximiser votre investissement.

Si vous recherchez le meilleurs accessoires que vous pouvez obtenir pour votre iPad ne cherchez plus, car vous les avez ici.

Ces accessoires sont des produits tels que des claviers, des housses, des supports, des chargeurs et bien plus encore. Tous sont conçus pour une utilisation quotidienne et pour rendre votre utilisation avec un iPad plus facile et plus productive.

En ce moment, vous pouvez obtenir ces iPads dans les magasins :

Support Ipad

Support pour iPad Gritin pour 9,59 euros

Vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup pour obtenir un bon produit que vous allez utiliser beaucoup, comme celui-ci Support iPad de marque Gritin.

Ces types d’accessoires sont extrêmement pratiques, surtout lorsque vous utilisez votre iPad sur une table et que vous souhaitez le surélever un peu ou obtenir un angle pour bien voir l’écran.

Ce support Gritin peut être réglé en hauteur et en angle d’inclinaison, en plus d’être pliable et ainsi l’emmener où vous voulez. Bien sûr, vous pouvez l’utiliser avec d’autres appareils, tels que les mobiles

Son prix est le meilleur, il ne coûte que 9,59 euros sur Amazon.

Un étui iPad pas cher

La réalité est que les différences entre un étui iPad officiel et une marque secondaire que vous pouvez trouver sur Amazon sont minimes. Ce qu’ils diffèrent, ce sont les prix.

Si vous souhaitez protéger au maximum votre iPad avec une coque qui est aussi une coque pour que l’écran ne se raye pas ou ne finisse pas se casser, nous vous recommandons une couverture pas chère et colorée de JETech.

Cette marque propose des étuis pour iPad dans de nombreuses couleurs et tous avec une fonction de support.

Un clavier pas cher pour iPad

Ce clavier Bluetooth élégant de Logitech peut se connecter à trois appareils en même temps et passer de l’un à l’autre en appuyant sur un bouton. Il est petit et compact, à transporter dans n’importe quel sac ou sac à dos.

Il existe de nombreux claviers Bluetooth compatibles pour iPad, mais l’expérience nous dit que cela Logitech K380 C’est l’un des meilleurs que vous puissiez obtenir pour écrire quoi que ce soit sur votre iPad et non sur l’écran.

Il s’agit d’un clavier Bluetooth complet et il peut être associé à 3 appareils différents. Ils passent d’un produit à l’autre en appuyant sur un bouton, par exemple avec votre mobile, votre Smart TV ou votre PC.

Son prix n’est que de 34 euros sur Amazon. Une option parfaite pour transformer votre iPad en PC en ajoutant une souris Bluetooth bon marché.

Souris portable : Logitech Pebble M350

Souris sans fil compatible Bluetooth ou adaptateur USB 2,4 GHz Compact et conçu pour prendre peu de place.

Si vous utilisez votre iPad comme ordinateur portable, en plus d’un clavier, vous aurez besoin d’une souris pour l’utiliser sans avoir à toucher l’écran. En faveur de la mobilité et que tout occupe et pèse le moins possible, cette souris Logitech Pebbe M350 c’est une option parfaite.

Non seulement c’est une souris plate et compacte, mais vous pouvez l’utiliser avec Bluetooth sur votre iPad et avec un adaptateur USB sur votre ordinateur portable ou PC.

Son prix normal est de 25,99 euros, mais sur Amazon, vous l’avez à un prix avantageux pour seulement 14 euros.

Pomme Crayon

Apple Pencil 1ère génération à 89,99 euros Apple Pencil 2ème génération à 126 euros

Bien que sur les iPad, vous puissiez utiliser presque n’importe quel pointeur en caoutchouc pour écrire, dessiner ou même l’utiliser comme souris, en pratique, il n’y a rien de tel Pomme Crayon faire tout ça.

Avec une précision et une fluidité incroyables vous pouvez prendre des notes ou dessiner sans problème. Il prend en charge des milliers de points de pression et d’angles pour le rendre aussi réaliste que possible dans votre application préférée.

La première génération de l’iPad coûte 89 euros, soit une remise de près de 10 %. C’est le stylo numérique que vous devez choisir si vous avez un iPad normal ou un iPad mini.

L’Apple Pencil de deuxième génération a une plus grande précision et est également maintenu et chargé magnétiquement sur l’iPad Air et l’iPad Pro. Son prix est de 126 euros sur Amazon, inférieur à la normale.

Clavier magique Apple

Apple Magic Keyboard pour 11″ pour 336,29 euros Apple Magic Keyboard pour 12,9″ pour 276,96 euros

Si nous continuons avec les accessoires officiels pour iPad et si vous utilisez un iPad Pro, nous ne pouvons pas recommander le Magic Keyboard pour ces appareils.

Ils sont parfaitement conçus pour ces iPad 11 et 12,9 pouces et en plus d’un clavier, ils intègrent un trackpad pour une utilisation avec une souris. Vous pouvez la transformer en tablette sans aucun problème, elle la protège également car elle devient une housse.

Les touches sont confortables à appuyer, rétroéclairées et s’ajustent automatiquement grâce aux puissants aimants à l’intérieur.

Bien sûr, le prix de ce clavier et trackpad officiels est assez élevé. Pour le modèle 11 pouces, l’Apple Magic Keyboard atteint 336 euros.

Pour le modèle 12,9 pouces, vous pouvez vous le procurer sur Amazon pour 276,96 euros.

Un chargeur très puissant

Chargeur Choetech 65 W pour 34,99 euros

Si vous souhaitez économiser de l’espace en termes de câbles et de chargeurs, la meilleure chose à faire est de vous procurer un adaptateur capable de charger votre iPad et d’autres appareils.

Pour y parvenir, vous devez disposer d’une puissance de sortie suffisante pour pouvoir le faire avec un iPad et, par exemple, un mobile. Normalement, avec un chargeur de 60W, vous en aurez plus que suffisant pour ces deux appareils.

Parmi ceux que vous pouvez trouver de ce pouvoir, nous soulignons ce Chargeur Choetech 65W avec deux connexions, une USB-A et l’autre PowerDelivery USB-C. On le trouve sur Amazon pour moins de 35 euros.

Une alternative identique est le chargeur SmartDevil 65W pour 19,99€. Et si vous souhaitez charger plus d’appareils, ce chargeur UGREEN avec 3 USB-C et un USB-A Il ne coûte que 35,99 euros sur Amazon.

