5 accessoires pour enregistrer des vidéos TikTok dont vous avez besoin oui ou oui | La technologie

Si vous souhaitez créer les meilleures vidéos pour TikTok, ces accessoires vous aideront à améliorer la qualité, à toucher plus de personnes et à les rendre virales.

TikTok est une véritable révolution et il n’y a personne qui ne tombe amoureux pendant des heures en regardant les vidéos les plus virales d’Internet nées et se développant à partir de l’application. Mais si vous faites partie de ces personnes qui créent du contenu pour TikTok, vous pouvez améliorer vos vidéos avec quelques astuces et accessoires.

Si vous aimez créer des vidéos pour TikTok de tout type, nous vous proposons quelques accessoires qui amélioreront énormément sa qualité. Ces accessoires vous offrent lumière, distance et stabilité pour améliorer votre technique.

Les vidéos TikTok sont très variées, mais si vous aimez les enregistrer sous un bon éclairage, vous aurez besoin d’accessoires, comme une bague à selfie. Également des bandes LED car elles sont très polyvalentes pour les installer dans votre pièce ou ailleurs.

La stabilité et l’angle sont également très importants lors de l’enregistrement de vidéos, c’est pourquoi les petits trépieds fonctionnent bien pour maintenir le mobile stable.

10,2 “Anneau LED élégant

Anneau LED élégant pour 15,99 €

Cet anneau LED est assez grand pour faire son effet, pour vous illuminer avec cet effet spécial qu’il procure. est Anneau LED élégant Il mesure 10,2 pouces et dispose de 3 nuances de couleurs.

Il peut être connecté via USB pour lui donner de l’alimentation et il dispose également d’une télécommande Bluetooth pour prendre des vidéos ou des photos sans le toucher.

C’est l’un des anneaux LED les mieux notés sur Amazon avec plus de 900 notes positives. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir pour seulement 15,99 euros.

Bandes LED de 20 mètres

Bandes LED RGB Bewahly 20 mètres pour 16,99 euros

Avec certaines bandes LED, vous pouvez non seulement décorer une pièce avec une lumière originale et colorée, vous pouvez également les utiliser pour différents projets auxquels vous pouvez penser.

Celles-ci Bandes LED Bewahly de 20 mètres Ils sont capables d’afficher 16 millions de couleurs et disposent d’une télécommande pour contrôler les couleurs ou contrôler avec une application via Bluetooth.

Ils ont une synchronisation avec la musique pour qu’ils changent de couleur ou d’éclairage en fonction de ce que le module de contrôle entend, il changera en fonction du rythme.

Mieux encore, ces bandes LED de 20 mètres, qui se présentent en deux bobines de 10 mètres, sont très bon marché, à seulement 16,99 euros.

Trépied flexible avec télécommande

Trépied flexible Lunriwis pour 11,99 euros

Ce type de trépieds flexibles avec pieds articulés comme ceux d’une pieuvre, ils sont l’un des meilleurs accessoires que vous puissiez avoir pour votre mobile ou pour votre appareil photo.

La flexibilité de ce trépied vous permet de garder le mobile fixe dans presque toutes les situations, que ce soit debout sur une surface plane ou semi-plate, ou de le tenir n’importe où avec un point apollo.

Ce trépied flexible comprend une fixation pour appareil photo et un adaptateur mobile. Ils ont même ajouté une télécommande Bluetooth pour contrôler la caméra.

Son prix est très bon marché, seulement 11,99 euros.

Anneau lumineux pour selfies

Bague LED Diyife pour selfies à 9,99 euros

Si vous souhaitez prendre un selfie ou enregistrer une vidéo où que vous soyez avec un bon éclairage, oui ou oui, vous avez besoin de cet anneau LED portable qui s’adapte à n’importe quel mobile et taille d’écran.

Bague selfie LED de Diyife Il s’adapte comme un clip à l’écran du mobile, laissant un espace à la caméra frontale pour prendre des vidéos et des photos.

Il dispose d’une batterie pour durer des heures d’utilisation, ainsi que d’un câble de chargement microUSB inclus dans l’emballage. Le meilleur de tous est le prix, car il ne coûte que 9,99 euros.

Chroma vert portable

Clé chroma verte et portable pour 32,99 euros

Vous souhaitez enregistrer des vidéos totalement professionnelles pour TikTok et avez-vous une application qui peut remplacer les arrière-plans de couleur unie ? Comme si vous étiez à la télé, cet écran vert ou Chroma key permet à certains programmes de remplacer la couleur verte par une autre image ou vidéo.

Ce fond d’écran vert est totalement portable et il s’installe directement sur le dossier d’une chaise, avec des réglages pour qu’il ne bouge pas.

Il est réversible et a une taille de 142 centimètres de diamètre. Son prix n’est que de 32,99 euros sur Amazon.

