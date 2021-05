5 accessoires pour transformer votre mobile en caméra professionnelle pour le streaming sur Twitch ou YouTube | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avec ces produits, vous pouvez améliorer la qualité d’une diffusion en direct sur des plateformes telles que Twitch, Instagram ou YouTube en utilisant l’appareil photo de votre téléphone mobile.

La popularité des «streamers» ne cesse d’augmenter. Ces gens qui diffuser en direct sur des plateformes telles que Twitch, YouTube, Instagram, TikTok et d’autres réseaux sociaux, montrez au monde ce qu’il voit en direct. Et un genre de plus en plus populaire est celui de la diffusion depuis la rue avec les téléphones portables.

Peu importe que vous soyez un streamer novice ou professionnel, si vous souhaitez faire vos diffusions avec une meilleure qualité pour vos followers sur tous les réseaux sociaux possibles, ces accessoires vous aider à créer une meilleure vidéo qui ressemble et écoute beaucoup mieux.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Vous n’avez besoin que d’un mobile avec un bon débit de données pour diffuser de la vidéo et de l’audio en direct à vos abonnés. Si le mobile est de dernière génération, mieux que mieux car la caméra frontale sera de meilleure qualité.

De plus, ces produits servent également à enregistrer de meilleures vidéos à la maison avec votre mobile, sans avoir à acheter des reflex numériques ou des appareils photo compacts très coûteux.

Stabilisateur DJI Osmo Mobile 3

Stabilisateur pour mobiles à 3 axes qui vous permet d’enregistrer des vidéos avec votre smartphone sans mouvements brusques en utilisant la technologie des drones DJI.

Personne ne veut voir une émission en direct ou une vidéo qui bouge beaucoup. C’est quelque chose de normal surtout lorsque le pouls n’est pas très bon ou est émis en marchant. C’est pourquoi les stabilisateurs sont l’un des meilleurs investissements si vous diffusez en direct ou enregistrez des vidéos avec votre mobile.

DJI Osmo Mobile 3 Il utilise la technologie de stabilisation 3 axes de ses drones mais dans un produit qui vous aidera à enregistrer des vidéos avec une stabilisation pratiquement parfaite.

Il est compatible avec n’importe quel smartphone et pratiquement n’importe quelle taille d’écran, il ne pèse que 405 grammes et dispose d’une batterie intégrée qui dure plusieurs heures pour continuer à diffuser. Cependant, si vous êtes à court d’énergie, vous pouvez toujours le recharger avec un câble USB-C.

Son prix n’est que de 79 euros et c’est, de loin, le meilleur investissement que vous puissiez faire pour émettre.

Trépied flexible GripTight Pro GorillaPod

Obtenez le trépied Joby GripTight Pro GorillaPod pour 49 euros

Joby est le fabricant du célèbre GorillaPod, un trépied articulé qui est devenu un incontournable pour tout photographe ou vidéaste pour ajuster son appareil photo à n’importe quelle surface. Parmi ses produits, il y a GripTight Pro, un trépied avec un adaptateur mobile universel.

Avec ce trépied, vous disposez d’une poignée avec laquelle tenir le mobile à une distance plus éloignée que de le tenir avec votre main, ainsi que de pouvoir le placer sur n’importe quelle surface pour enregistrer des vidéos sans le toucher.

Son prix n’est que de 49 euros sur Amazon et il existe une deuxième version qui permet un peu plus de mobilité dans la partie où vous tenez le mobile, mais elle coûte 67 euros.

Microphone à condensateur Yotto

Microphone avec connexion 3,5 mm qui vous permet de diffuser un meilleur enregistrement audio sur un appareil photo reflex numérique ou sur un téléphone portable.

Il se peut que la caméra de votre mobile ne soit pas plus que si et que la connexion Internet mobile ne soit pas très stable et que l’image soit pixélisée, mais s’il y a quelque chose que vous pouvez contrôler c’est la qualité du son. La plupart des mobiles ont des microphones installés pour vous enregistrer près de votre oreille, de sorte qu’un microphone externe peut considérablement améliorer la qualité de la vidéo en direct.

Ce microphone directionnel Yotto Il vous permet de l’attacher à un téléphone portable ou à une griffe d’appareil photo sans problème, et il se connecte également au port 3,5 mm du mobile. Et si votre mobile n’a plus cette connexion, vous pouvez toujours utiliser un adaptateur USB-C pour les mobiles Android ou Lightning pour les iPhones.

Le mieux c’est que c’est un micro qui améliorera considérablement vos vidéos et très bon marché, seulement 28 euros chez Amazon.

Projecteur LED avec support mobile ESMART

Spot LED mobile ESMART pour 19,99 euros

Un autre aspect important pour améliorer la qualité d’une vidéo est un bon éclairage, surtout lorsque vous êtes au premier plan. Soit parce que vous enregistrez la nuit, soit sous un faible éclairage, un projecteur LED compact compatible mobile comme cet ESMART C’est un accessoire de base.

Celui-ci de la marque ESMART coûte moins de 20 euros sur Amazon et possède plusieurs fonctions et accessoires.

Il dispose de 3 nuances de blanc qui sont contrôlées à partir de la même mise au point, contrôle de la luminosité, un accessoire à ventouse pour l’ajuster à n’importe quelle surface plane ou une pour l’ajouter au bord d’un mobile. La batterie dure jusqu’à 32 heures et peut être chargée avec un câble USB-C.

Batterie Toospon grande capacité

Batterie externe Toospon 30 000mAh pour 20,99 euros

L’inconvénient d’enregistrer une vidéo et de la diffuser sur Internet est qu’il s’agit d’une tâche très consommatrice d’énergie. Avoir l’écran allumé pendant si longtemps, utiliser le processeur pour traiter la vidéo et la diffuser également avec son modem interne sont des tâches à très forte consommation d’énergie.

Les batteries externes sont un produit très nécessaire à émettre, mais il faut bien choisir. Une batterie de faible capacité n’ajoutera pas beaucoup de temps d’utilisation et si vous achetez une batterie de grande capacité, mais très lourde, cela devient un produit peu pratique.

Cette batterie Toospon d’une capacité de 30000mAh Il dispose de 4 connexions USB pour se connecter depuis le mobile, la lumière LED et celle stabilisée et cela ne se termine pas en un jour. Il est également léger, pesant 380 grammes alors que les autres dépassent 600 grammes.

Son prix est très bon marché, seulement 20,99 euros avec la livraison depuis les entrepôts Amazon.

Bonus: plateforme d’accessoires Ulanzi U Rig Pro

Obtenez la plate-forme mobile et les accessoires Ulanzi U Rig Pro pour 18,99 €

Nous savons qu’il existe de nombreux accessoires et il est possible que votre mobile n’ait pas de place pour tout monter. C’est pourquoi cette plateforme U Rig Pro, comme celle des professionnels pour les appareils photo numériques, est un accessoire qui vous permet d’ajouter tous vos produits dans un système que vous pouvez tenir à deux mains ou sur un trépied.

C’est un rectangle avec de la place pour s’ajuster avec des ajustements de griffe pour microphones, lumières LED et tout autre accessoire. Il est également très bon marché, sur Amazon, il coûte moins de 20 euros.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.