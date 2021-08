5 achats indispensables pour la rentrée qui seront désormais moins chers | La technologie

in

Si vous faites face à la rentrée scolaire à la maison, sachez qu’il est possible d’économiser si vous organisez à l’avance quelques achats indispensables. Ensuite, nous vous dirons quels sont les gadgets technologiques que vous devriez acheter maintenant.

Nous affrontons déjà la dernière ligne droite du mois d’août et le retour des cours est pratiquement terminé. Cela implique pour de nombreuses familles de faire des dépenses importantes en fournitures scolaires, des achats de retour à l’école qui, si vous avancez, peuvent être un peu moins chers.

Nous voulions nous concentrer sur un type de shopping en particulier, ceux qui ont trait à l’électronique, qui sont de plus en plus présents à l’agenda scolaire d’année en année, notamment en raison de la pandémie et de la montée en puissance des cours en ligne.

Il existe plusieurs appareils qui, si vous achetez déjà, sont moins chers, avec des offres pour profiter et anticiper le début des cours, quel que soit le niveau du système éducatif dans lequel vous ou vos enfants êtes.

Ils sont de toutes sortes, bien qu’ils aient en commun leur utilité dans diverses circonstances, aussi bien en classe qu’à la maison.

Un ordinateur portable de style Chromebook, parfait pour les étudiants et à petit prix

Google a voulu concentrer le coup avec ses Chromebooks du dernier lot. Ils s’adressent principalement aux étudiants, c’est pourquoi leurs prix sont bon marché dans presque tous les modèles.

Ces ordinateurs utilisent Chrome OS, très similaire à Android, avec des applications téléchargées directement depuis Google Play et un lien fort vers le compte Google.

Ils ont tout ce dont vous avez besoin en termes de logiciels, avec Google Docs, Office, Teams ou Zoom, entre autres applications. De plus, ils ont tendance à se démarquer avant tout par une très bonne autonomie de la batterie.

Imprimante avec WiFi pour tout ce qu’il faut

Bien que la numérisation de l’éducation soit imparable, certaines choses doivent encore être imprimées. Si vous n’avez pas d’imprimante, c’est le bon moment pour en acheter une, avant que le peu de stock qui reste s’envole avant le début du cours.

La plupart de ceux à vendre ont le WiFi intégré et sont multifonctionnels, c’est-à-dire qu’en plus de l’impression, ils disposent également d’un scanner.

Casque antibruit pour améliorer votre concentration dans les environnements bruyants

Il y a des moments où il est très difficile de se concentrer pour étudier ou travailler, notamment dans les cafétérias et les espaces communs, mais aussi à la maison s’il y a du bruit autour.

Les écouteurs à réduction de bruit active sont la meilleure solution dans de tels cas, profitant également du fait que les écouteurs True Wireless ont fini de décoller et qu’il existe déjà de nombreux modèles avec ANC en vente.

Dans certains cas, les prix sont vraiment abordables.

Tablette d’écriture pour économiser du papier et de l’encre

Coïncidant juste avec le début de la pandémie et des cours en ligne, ce type de tablette est devenu très à la mode, et ce n’est pas surprenant. Ils sont conçus pour dessiner et écrire temporairement, en s’effaçant une fois que vous avez terminé.

Ils sont assez bon marché, puisqu’il est possible de les trouver jusqu’à moins de 10 euros, une bonne alternative à l’encre et au papier à l’ancienne.

Un Kindle ou un autre e-book à lire sans se fatiguer les yeux

De temps en temps, il existe des offres sur plusieurs des lecteurs de livres électroniques les moins chers, tels que le Kindle avec lumière intégrée et le Kobo Nia, la principale alternative à Amazon.

Actuellement, il existe une autre réduction du Kindle en tant que reconditionné certifié, qui coûte 80,99 € au lieu des 89,99 € que coûte le nouveau modèle.

La Kobo Nia reste à 99,99 €, un prix compétitif, d’autant plus qu’elle lit les formats EPUB et PDF – le plus courant dans les notes – sans avoir à les convertir manuellement dans des applications comme Calibre.

