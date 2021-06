5 actions à acheter en juillet Série F,&O alors que Nifty fait face à une forte résistance à 15 900-15 950

in

Nifty a une forte résistance dans la zone des niveaux 15900-15950 qu’il doit décoller sur une base de clôture afin de gagner davantage en force. (Photo : REUTERS)

Par Jay Thakkar

Juillet Les séries ont démarré sur une note positive, notamment sur le front bancaire. Les valeurs bancaires ont fourni une cassure au-dessus de 35 000 niveaux, ce qui est assez positif pour le mois de juillet. Le Nifty a une forte résistance dans la zone des niveaux 15900-15950 qu’il doit décoller en clôture afin de se renforcer alors qu’il a un support solide à 15700 à court terme alors qu’il est à 15500 à moyen terme. La Nifty Bank a un support immédiat à 35 000 niveaux et en dessous, à 34 500 niveaux alors qu’elle a une résistance à 35 500 niveaux et au-dessus, elle atteindra probablement un sommet à vie.

Sélection d’actions

ACHETER Axis Bank

CMP : 763 TGT 783/803 SL 743

Axis Bank a fourni une cassure du canal baissier ainsi qu’un croisement d’achat dans ses indicateurs de momentum quotidiens indiquant que la tendance à court terme s’est inversée de bas en haut. Avec cette cassure, la vague III de 5 semble avoir commencé.

ACHETER Produits CCL

360 TGT 380/390 SL 349

Le titre a fourni une cassure de la ligne de tendance baissière et avec cela, il semble avoir terminé sa consolidation ou sa correction de vague 4 sur les graphiques journaliers/hebdomadaires et à partir de là, il est susceptible d’atteindre un nouveau sommet de 52 semaines.

ACHETER Abbot Inde

CMP : 16781 : TGT : 18190 SL 16170

ABBOT INDIA a fourni une belle cassure du canal baissier avec un croisement d’achat clair dans son indicateur de momentum quotidien et hebdomadaire. Le titre semble avoir terminé sa vague 4 et la vague 5 semble avoir commencé.

ACHETER Cupidon

CMP : 219 : TGT 240/250 SL 209

CUPID semble avoir terminé sa vague E du motif triangulaire symétrique et à partir de là, il est susceptible de se rapprocher de l’extrémité supérieure du motif.

ACHETER Gujarat Alkalies & Chemicals Limited

CMP : 410 TGT 440/455 SL 390

Le stock a fourni une cassure du modèle rectangulaire après avoir eu un mouvement d’impulsion à la hausse. Il s’est consolidé au-dessus de la tendance pendant quelques semaines, mais maintenant l’indicateur de dynamique sur le graphique journalier est devenu assez survendu, indiquant un renversement à court terme. Il semble également avoir terminé la vague E vers le bas du motif triangulaire symétrique formé sur les graphiques journaliers qui sont également positifs à court terme.

(Jay Thakkar est vice-président et responsable de la recherche sur les actions chez Marwadi Shares and Finance. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

