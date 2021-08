5 actions à moins de 10 $ survivront à la grande bulle des mèmes de 2021

En tant qu’investisseur Moonshot, je peux apprécier l’achat d’actions d’entreprises avec un potentiel mème. Mon choix de Noël au bureau, Énergie Peabody (NYSE :BTU), a augmenté de 600 %, ce qui m’a permis de gagner un chèque-cadeau de 100 $ et de me vanter jusqu’en décembre prochain. Et mon meilleur choix de penny stock pour 2021, Hertz (OTCMKTS :HTZZ), s’est négocié jusqu’à 28 $ après son retour sur les marchés publics.

Mais c’étaient de bons paris parce que les actions se négociaient à 3 $ ou moins lorsque je les ai recommandées pour la première fois. Comme tout investisseur Moonshot le sait, acheter des actions à bas prix est la moitié de la bataille pour gagner 10x… 50x… 100x retours.

Pendant ce temps, les investisseurs en 2021 ont largement ignoré cette leçon. Beaucoup ont continué à verser des trésors dans des actifs mèmes de grande valeur comme GameStop (NYSE :GME), Divertissement AMC (NYSE :AMC) et les NFT Cryptopunk, quel que soit le prix.

Une tragédie en devenir

La plupart de ces paris se termineront par un désastre. Les bouleversements dans l’industrie des véhicules électriques ont déjà envoyé des favoris de haut vol Nicolas (NASDAQ :NKLA) et Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) en baisse de 80 % ou plus. Et il est peu probable que l’achat de 600 000 $ d’un clipart rock NFT par l’entrepreneur en crypto Justin Sun entre dans l’histoire en tant que gagnant 100x (si vous pensez que ce sera le cas, alors j’ai un rocher que j’aimerais vendre).

Alors, que doivent faire les investisseurs de Moonshot ?

Simple. Ignorez les stocks de mèmes à prix élevé.

AMC ne retournera pas 10x supplémentaires à moins que chaque utilisateur de r/WallStreetBets conspire pour acheter des options AMC simultanément. Et renvoyer GameStop à 500 $ n’entraînera qu’un rendement de 130 % – un pari difficile compte tenu des risques d’exécution impliqués pour la nouvelle direction.

Au lieu de cela, je suggère aux investisseurs de continuer à suivre la règle d’or des Penny Stocks en choisissant des actions bon marché avec beaucoup de potentiel. Ce conseil incroyablement simple a aidé des générations auparavant. Et avec les marchés boursiers atteignant des sommets records, il est plus important que jamais de rester discipliné pendant que tout le monde perd la tête.

Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble une bulle…

Quand la technologie Nasdaq L’indice a clôturé au-dessus de 15 000 pour la première fois cette semaine, les investisseurs axés sur la valeur ont probablement secoué la tête en signe de désapprobation. Inflation, Covid-19, Afghanistan, politique hyperpolarisée… comment le monde a-t-il pu valoriser les actions si richement alors que tant d’incertitudes existent ?

Pourtant, la bulle n’a pas été dans les entreprises technologiques. Les bénéfices record des géants de la Silicon Valley signifient que les ratios cours/bénéfices sont restés relativement stables. Il n’a pas non plus été dans l’immobilier. Des années de sous-développement ont laissé le marché immobilier américain à court de plus de 3 millions de maisons unifamiliales.

Qu’en est-il du Bitcoin ? Je dirais que non. Faites très attention et vous verrez des pays entiers commencer à adopter la crypto-monnaie pour remplacer leurs systèmes financiers fragiles.

Alors, quelle est la bulle géante de 2021 ?

Mème actifs.

La grande bulle-mème de 2021

Les actifs meme – vaguement définis comme des actifs augmentant uniquement en popularité – sont devenus à la mode cette année. C’est comme si les investisseurs avaient soudain réalisé que se regrouper et acheter un actif peut faire monter les prix.

En vérité, certains de ces actifs étaient des ressorts hélicoïdaux attendant de se déclencher. L’intérêt à court terme de GameStop à > 100 % était un resserrement qui attendait de se produire. Et la valeur de départ ultra-faible de Dogecoin a donné à la pièce beaucoup de place pour se développer. J’ai longtemps recommandé les actions à compression courte comme moyen de jouer une bosse de 3 à 4 jours.

Mais pour la plupart, les actifs mèmes ont fait oublier le vieil adage de Wall Street : monter comme une fusée, descendre comme un bâton.

Envisager HUMBL (OTCMKTS :HMBL), Une firme J’ai accusé d’avoir induit les investisseurs en erreur près de trois mois avant que le vendeur à découvert Hindenburg Research ne dise la même chose. La simple mention de «crypto» dans ses communiqués de presse était suffisante pour créer une base de fans enragés et propulser le penny stock à près de 8 $.

Les investisseurs sceptiques ont peut-être remarqué quelque chose. Pourquoi les sites Web n’ont-ils pas fonctionné comme annoncé ? Et pourquoi HUMBL se commercialisait-il sur un char tiré par un âne à Tijuana ?

Finalement, même les investisseurs optimistes ont jeté l’éponge. Aujourd’hui, HUMBL est de retour en dessous de 1 $ car son statut de meme s’est dissipé.

Pourtant, de nombreux jeunes investisseurs ont ignoré ces récits édifiants. Cette semaine, les actions d’AMC ont bondi à 50 $, ce qui représente une capitalisation boursière de 23 milliards de dollars pour la chaîne de cinéma. En prenant la meilleure année de cash-flow libre d’AMC (280 millions de dollars en 2007), il faudrait encore 82 ans à l’entreprise pour récupérer sa valeur marchande. Compagnie de théâtre rivale Cinémark (NYSE :CNK) pourrait faire cette somme en 8.

Êtes-vous dans la blague?

Ne vous y trompez pas : les investisseurs mèmes réalisent ce qu’ils font.

“La manipulation à son meilleur, Gentleman”, a décrit un commentateur qui a décrit les échanges d’AMC sur Stocktwits, un site de messagerie boursier populaire. “Vous connaissez le refrain. Nous volons, ils nous attaquent. HODL », a écrit un autre.

Les bulles peuvent rendre les gens riches au-delà de l’imagination. En 2017, un investisseur chanceux a acheté NFT Cryptopunk # 7243 pour 62,79 $. Cette semaine, ils ont revendu la pièce pour 642 652,69 $. Et quiconque a acheté Dogecoin au début de l’année pour un retour de 150x aurait gagné à la fois le droit de se vanter et un voyage dans un camp spatial (ou toute autre vacances qu’il souhaite).

Et c’est le but – l’investissement meme consiste à gagner une tonne d’argent et ensuite à en parler au monde. Ces investisseurs sont animés par un désir ardent de prouver que les opposants ont tort. Tous les discours sur la valorisation ou la valeur fondamentale ? Pour eux, les prix cibles ressemblent plus à des défis qu’à des lignes directrices.

Et c’est une tendance inquiétante. Les gens ne se concentrent plus sur les actions à bas prix. Si d’autres Redditors achètent GameStop à 250 $, vous pouvez être sûr que les retardataires le feront aussi, ne serait-ce que pour participer à la blague.

Éviter les pertes avec des actions bon marché

À l’autre extrémité du spectre, de nombreuses actions bon marché ont été laissées pour compte.

Envisager Garrett Motion (NASDAQ :GTX), Honeywell (NASDAQ :HON) une entreprise dérivée de l’automobile qui a récemment utilisé une procédure de faillite pour éteindre son passif lié à l’amiante. L’entreprise crée des compresseurs pour les véhicules à pile à combustible et hybrides à hydrogène, ainsi que des turbocompresseurs pour les véhicules à essence.

La société nouvellement cotée se négocie désormais avec une capitalisation boursière de 480 millions de dollars.

Avec une demande croissante de moteurs de plus petite cylindrée, la direction de Garrett Motion s’attend désormais à ce que l’entreprise gagne entre 428 et 468 millions de dollars de bénéfice net.

En d’autres termes, GTX se négocie à un ratio P/E de 1,1x.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Garrett pourrait négocier à prix réduit. Sa dette nette par rapport à l’EBITDA s’élève à 2,7x si l’on considère les actions privilégiées. Et son activité principale de turbocompresseur suit la voie du dodo – l’expansion de l’entreprise dans les véhicules électriques et la sécurité automobile devra prendre le relais.

Mais 1,1 fois les gains ? 1,4 fois les flux de trésorerie disponibles ? Lorsqu’une entreprise rentable dans une industrie qui change la donne se négocie à si bas prix, il est clair que quelque chose ne va pas.

Utiliser la règle d’or de l’investissement Penny Stock

Le prix est précisément la raison pour laquelle j’ai recommandé Cantaloup (NASDAQ :CTLP), VertCiel (NASDAQ :GSKY) et POSaBIT (OTCMKTS :POSAF) comme mes meilleurs choix fintech au lieu de Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE). Bien que seul POSaBIT se développe aussi rapidement que Robinhood, les trois alt-HOODs sont disponibles pour moins de 10 $.

Mon coup de coeur en impression 3D, Métaux de bureau (NYSE :DM), se négocie également à bas prix. Son prix atteint déjà 10 $, les investisseurs doivent donc agir rapidement. Coup de coeur de la vente au détail Société 3D (NYSE :DDD), quant à lui, a pris du retard.

Enfin, mon meilleur jeu de valeur profonde, Fou de Bassan (NYSE :GCI), commence déjà à montrer quelques retours. Le propriétaire de USA Today et d’autres publications d’information locales a connu un effondrement au deuxième trimestre, avec un EBITDA et un chiffre d’affaires en hausse de 48 % et 5 % respectivement par rapport à l’année précédente.

5 actions à moins de 10 $ pour survivre à la grande bulle des mèmes de 2021

Cantaloup (CTLP)

VertCiel (GSKY)

POSaBIT (POSAF)

Métaux de bureau (DM)

Fou de Bassan (GCI) (bonus) : Garrett Motion (NASDAQ :GTX)

N’avons-nous jamais vu ce film auparavant ?

Il n’y a pas si longtemps, les traders débutants ont commencé à réaliser le pouvoir du trading sur marge – le processus d’utilisation de l’argent emprunté pour augmenter les rendements. En cinq mois, les investisseurs avaient ouvert plus de 30 millions de comptes de trading, avec des histoires de diplômés universitaires et de cols bleus devenant des day traders à temps plein.

Bien sûr, je fais référence à la bulle boursière chinoise de 2015 – une catastrophe financière qui a largement échappé à l’attention des États-Unis. Des millions de commerçants chinois perdraient de l’argent sur des actions dont ils ne savaient pratiquement rien.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et une telle manie a frappé les côtes américaines. Robinhood et Coinbase ont rendu plus facile que jamais l’achat impulsif d’actions et de crypto-monnaies. Qu’est-ce que Reddit préfère Exela (NASDAQ :XELA) faire? Je doute que la plupart des acheteurs le sachent vraiment (pour les curieux, l’entreprise externalisée s’occupe principalement du service client, du secrétariat de la salle de courrier et d’autres tâches à faible marge pour d’autres entreprises).

La bulle des mèmes de 2021 finira par éclater – et certaines parties l’ont déjà fait. Tilray (NASDAQ :TLRY), Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) et les autres favoris des fans sont en baisse de 50 % ou plus. Mais jusqu’à ce que la bulle éclate vraiment, vous pouvez vous attendre à ce que de nombreux investisseurs continuent de s’accrocher aux actions qu’ils ont achetées à des prix élevés, en attendant des gains encore plus importants qui pourraient ne jamais se produire.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.