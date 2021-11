5 actions chaudes qui devraient continuer à se rallier en novembre

C’est certainement le bon moment de l’année pour acheter des actions chaudes. Traditionnellement, le marché se porte très bien au cours des deux derniers mois de l’année, et les actions à forte dynamique devraient être parmi les plus grands bénéficiaires du rallye du « Père Noël ».

En effet, afin d’améliorer leurs chiffres globaux pour 2021, les gestionnaires de fonds vont chercher à améliorer leurs statistiques d’ici la fin de l’année.

De plus, avec de nouvelles mesures de relance fédérales en cours, l’inflation devrait ralentir d’ici la mi-2022. Avec la Fed cherchant à attendre un peu avant de relever les taux et d’atténuer la pandémie, les perspectives macroéconomiques à moyen terme sont en fait assez positives. Le marché étant censé refléter les tendances futures, il devrait plutôt bien se comporter, au moins jusqu’à la fin de l’année.

L’un des meilleurs secteurs, tant en termes de dynamique que de fondamentaux, est l’énergie. Avec des prix du pétrole élevés et la transition vers les sources d’énergie renouvelables à la hausse, les actions de combustibles fossiles et les noms d’énergie alternative sont attrayants. De même, alors que les véhicules électriques gagnent rapidement du terrain et reçoivent un coup de pouce, certains fabricants de véhicules électriques (VE) semblent être d’excellents jeux d’élan à moyen terme.

Et alors que la pandémie tire à sa fin, la recherche de stocks chauds qui bénéficient de cette tendance est une stratégie valable.

Cinq noms sont en passe de bénéficier de l’une de ces tendances :

Chevron (NYSE :CVX)

ETF Global X Lithium et batteries (NYSEARCA :LIT)

JinkoSolar (NYSE :JKS)

MGM (NYSE :MGM)

Arrivée (NASDAQ :ARVL)

Stocks chauds pour novembre : Chevron (CVX)

Bénéficiant des prix élevés du pétrole, l’action CVX a grimpé de 9 % le mois dernier.

Les prix du pétrole resteront probablement élevés, alors que l’ouverture économique s’accélère, le Organisation des pays exportateurs de pétrole n’a jusqu’à présent pas accepté de pomper beaucoup plus de pétrole, et la grande majorité des véhicules américains – et tous ses avions – utilisent encore du pétrole sous une forme ou une autre pour fonctionner.

Autre évolution positive pour le stock CVX, les prix élevés du gaz naturel devraient également se maintenir, compte tenu de l’approche de l’hiver et de la demande croissante d’électricité dans de nombreuses régions.

Compte tenu de ce contexte optimiste, il n’est pas surprenant que Chevron ait récemment publié des résultats du troisième trimestre nettement supérieurs aux attentes. Son bénéfice par action au troisième trimestre s’est élevé à 2,96 $, contre une perspective moyenne de 2,19 $ des analystes, et son chiffre d’affaires au troisième trimestre était de 44,7 milliards de dollars, soit 3,82 milliards de dollars au-dessus de l’estimation moyenne.

De plus, la société a déclaré son revenu net le plus élevé depuis plus de huit ans et a déclaré qu’elle pourrait augmenter le montant d’argent qu’elle alloue aux rachats d’actions.

L’action CVX se négocie toujours à un ratio cours/bénéfices à terme raisonnable de 15, avec un rendement de dividende impressionnant de 4,7%.

ETF Global X Lithium et batterie (LIT)

Alors que la révolution des véhicules électriques évolue rapidement et s’accélère, les constructeurs automobiles investissent plusieurs milliards de dollars dans la production de batteries lithium-ion.

Une multitude d’entreprises, notamment les mineurs de lithium et les fabricants de batteries, vont évidemment beaucoup profiter de cette tendance. Pourtant, il n’est pas facile pour tout le monde d’investir dans bon nombre des plus grands mineurs de lithium, développeurs de batteries et fabricants de composants de batteries au monde. En effet, un grand nombre d’entre eux sont répertoriés dans des pays étrangers et ne commercent pas aux États-Unis.

L’ETF Global X Lithium and Battery, qui se concentre sur les fabricants de batteries et les mineurs de lithium, résout ce problème. Par exemple, la deuxième position en importance du fonds est la Nouveau matériau énergétique du Yunnan. Sa troisième participation est une autre société chinoise, Contemporain Amperex Technology Co., autrement connu sous le nom de CATL, le plus grand développeur au monde de batteries pour véhicules électriques. Ni Yunnan ni CATL ne sont répertoriés aux États-Unis

L’ETF a enregistré de bons résultats en 2021, ayant régulièrement augmenté de près de 50 % jusqu’à présent cette année. Avec l’Europe, la Chine, les États-Unis et la plupart des plus grands constructeurs automobiles du monde adoptant tous les véhicules électriques, cette tendance devrait se poursuivre et même s’accélérer à l’avenir.

Stocks chauds pour novembre : JinkoSolar (JKS)

L’un des plus grands fabricants de panneaux solaires au monde, JinkoSolar est sur le point de bénéficier grandement de l’expansion rapide du soutien gouvernemental à l’énergie solaire aux États-Unis, en Chine, en Europe et dans de nombreux autres pays.

C’est en grande partie la raison pour laquelle l’action JKS a bondi de 15% au cours du mois dernier.

Au milieu du sommet mondial sur le climat et avec le Congrès américain sur le point d’adopter d’importantes dépenses et de puissantes incitations pour le secteur solaire, la reprise des actions JKS devrait se poursuivre au moins jusqu’à la fin de l’année.

Dans un accord intrigant, JinkoSolar et CATL ont convenu de s’associer pour le développement de technologies de stockage solaire-plus. L’accord pourrait générer des redevances et des bénéfices pour JinkoSolar.

Je pense que les investisseurs commencent à être enthousiasmés par l’alliance. Ils sont également optimistes sur l’introduction en bourse de la principale filiale de Jinko à la Bourse de Shanghai. L’introduction en bourse devrait lever 2,5 milliards de RMB pour Jinko.

L’action JKS a un ratio cours/bénéfices à terme attractif de 13 et un ratio cours/ventes à la traîne encore minuscule de 0,5.

MGM (MGM)

MGM est non seulement un excellent stock de réouverture sur le point de bénéficier de la demande refoulée, mais il va également bénéficier d’un grand coup de pouce de sa coentreprise de jeux de hasard, BetMGM.

Le marché commençant enfin à accorder à MGM du crédit pour ces catalyseurs forts et positifs, les actions ont bondi de plus de 25 % au cours des trois derniers mois, de 50 % en 2021 et de 130 % au cours des 12 derniers mois.

Le 13 octobre, le site Web Lineups a déclaré que « BetMGM a amélioré ses offres et se développe rapidement pour devenir un véritable concurrent » DraftRois (NASDAQ :DKNG) et FanDuel.

En fait, la part de marché de BetMGM s’est élevée à un très respectable 26% au troisième trimestre, a rapporté le site Web.

Alors que la pandémie s’estompe davantage et que BetMGM s’affirme plus fermement en tant que leader dans l’espace des jeux sportifs, cette tendance devrait se poursuivre au début de l’année prochaine.

L’action MGM se négocie à un ratio de bénéfice P/E à terme élevé de 87, sur la base de l’estimation moyenne du BPA 2022 des analystes.

Mais étant donné l’énorme potentiel de BetMGM et le fait que les analystes sous-estiment probablement la demande refoulée de jeux de hasard à Vegas, je pense que les investisseurs vont probablement continuer à augmenter les actions pendant un certain temps.

Stocks Chauds pour Novembre : Arrivée (ARVL)

Les actions du fabricant de véhicules électriques Arrival ont bondi de plus de 30% au cours du mois dernier. Plus tard ce trimestre, la société devrait lancer des « productions d’essai » de son bus électrique au Royaume-Uni. Cette nouvelle pourrait fournir une valeur significative et positive pour le stock d’ARVL.

Les municipalités et les entreprises chercheront probablement des moyens d’améliorer les infrastructures à partir des deux principaux projets de loi sur le point d’être adoptés par le Congrès. En conséquence, il y a de fortes chances que Arrival annonce de nouvelles commandes significatives d’ici la fin de l’année, augmentant ainsi le stock d’ARVL.

Une note du 8 septembre de Bank of America est également susceptible de rendre les actions attrayantes pour les investisseurs ces jours-ci. Plus précisément, la société estime que la pénurie d’automobiles entraînera une « vraie demande refoulée qui serait libérée plus naturellement au cours d’une reprise cyclique pluriannuelle ».

Comme je l’ai noté dans le passé, UPS (NYSE :UPS) a commandé jusqu’à 20 000 véhicules électriques de livraison à Arrival. Le constructeur de véhicules électriques a également une alliance avec Uber (NYSE :UBER).

