5 actions de croissance bon marché pour le deuxième trimestre de 2021

Les actions de croissance ont grimpé en flèche en 2020, les actions technologiques ouvrant la voie. le FNB de croissance SPDR S&P 500 (NYSEARCA:SPYG) a gagné 78,3% du 23 mars au 31 décembre. Lorsque les investisseurs ont appris l’efficacité des vaccins contre le coronavirus à la fin de l’année, une rotation hors des actions de croissance a eu lieu sur le marché, car une économie en rapide amélioration profite à des noms de valeur.

Mais il semble que les valeurs de croissance reviennent en faveur, le SPGY ayant gagné 6,8% le mois dernier. Le commerce de valeur prend une pause alors que l’amélioration des conditions économiques semble déjà prise en compte. Comme bon nombre des principales valeurs de croissance voient leurs actions reculer en hiver, le moment est venu d’investir dans la croissance à une valorisation plus faible. De cette façon, nous obtenons le meilleur des deux mondes.

J’ai donc couru un écran pour les principales actions de croissance sous-évaluées dans notre système de notation POWR pour les actions notées Buy avec une note de croissance de A ou B et une note de valeur de A ou B. Cela garantit que nous voyons les meilleures actions de croissance à des valorisations faibles. . C’est pourquoi je recommande aux investisseurs de considérer ces cinq actions pour le deuxième trimestre.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

Cible (NYSE:TGT)

Technologies Dell (NYSE:DELL)

Technologies Agilent (NYSE:UNE)

Goldman Sachs (NYSE:GS)

Actions de croissance bon marché: Johnson & Johnson (JNJ)

Source: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com

JNJ est l’un des noms, sinon le plus reconnaissable, dans le domaine de la santé. La société est bien connue pour fournir des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ainsi que des produits de santé grand public. La société a suscité un intérêt supplémentaire en étant l’un des fournisseurs approuvés pour le vaccin Covid-19. Le segment pharmaceutique de JNJ représente près de 50% du chiffre d’affaires total. La division pharmaceutique a également le meilleur potentiel de croissance future.

Par exemple, la société propose plusieurs médicaments de pointe. Cela comprend les médicaments immunologiques tels que Remicade, Stelara et Tremfya et les traitements contre le cancer Darzalex et Imbruvica. De plus, bon nombre de ses principaux médicaments et médicaments en pipeline sont des traitements spécialisés avec un fort pouvoir de fixation des prix et des obstacles réglementaires moindres pour l’approbation. La société détient également une part de marché significative dans l’industrie des dispositifs médicaux avec les dispositifs chirurgicaux orthopédiques et Ethicon Endo-Surgery.

JNJ a une note globale de A, ce qui se traduit par un achat fort dans notre système de notation POWR. La société a une note de croissance de B, ce qui n’est pas surprenant, car les bénéfices ont augmenté en moyenne de 130,7% par an au cours des trois dernières années. Les bénéfices devraient augmenter de 35,3% d’une année sur l’autre au cours du trimestre en cours, et les revenus devraient augmenter de 26% au cours de la même période.

JNJ a également une note de valeur de B. L’action a actuellement un P / E à terme de seulement 17,12 et se négocie à 14% en dessous de son objectif de prix moyen des analystes. Nous proposons également des grades Momentum, Stability, Sentiment et Quality pour JNJ. Vous pouvez les trouver ici. JNJ est classé n ° 1 dans l’industrie médicale – pharmaceutique. Vous pouvez voir les autres principales actions de ce secteur en cliquant ici.

Cible (TGT)

Source: jejim / Shutterstock.com

TGT est à peu près aussi connu que JNJ et est l’un des plus grands détaillants discount du pays. La société compte actuellement environ 1 900 magasins aux États-Unis. Elle s’est concentrée sur l’augmentation de l’attrait de son magasin en améliorant ses capacités numériques et en élargissant ses options de traitement le jour même.

Dans son dernier rapport trimestriel, la société a annoncé des gains de parts de marché dans toutes ses catégories de marchandises (vêtements, beauté, électronique, produits essentiels et aliments et boissons) en raison d’une forte demande.

L’entreprise profite d’une tendance des achats des consommateurs dans les magasins discount. On s’attend à ce que cela continue pendant un certain temps. Ses services le jour même tels que Drive Up & Pick Up attirent plus de clients. De plus, ses partenariats devraient enrichir sa sélection de produits. Un exemple est son partenariat avec Ulta (NASDAQ:ULTA). La société augmente également ses offres de marques privées et son segment Food & Beverage. Les deux devraient favoriser la croissance.

TGT a une note globale de A, qui est une note d’achat forte dans notre système de notation POWR. La société a une note de croissance de B et une note de valeur de B. Cela indique que son potentiel de croissance est non seulement fort, mais que l’action se négocie à une évaluation attrayante. Au cours du trimestre le plus récent, les bénéfices ont augmenté de 58% d’une année sur l’autre et les revenus de plus de 20%. Les bénéfices devraient grimper de 252,5% au cours du trimestre en cours.

L’action se négocie également à une faible valorisation. Son ratio prix / flux de trésorerie est de 13,6, ce qui est bien inférieur à la moyenne de l’industrie. De plus, son EV / EBITDA est de 12,5, également en dessous de la moyenne de l’industrie. Pour accéder au reste des notes de TGT (Momentum, Stabilité, Sentiment et Qualité), cliquez ici. TGT est classé n ° 3 dans l’industrie des épiceries / grandes surfaces cotées A. Pour plus de titres de premier ordre dans ce secteur, cliquez ici.

Actions de croissance bon marché: Dell Technologies Inc (DELL)

Source: Ken Wolter / Shutterstock.com

Alors que de nombreux investisseurs et consommateurs connaissent DELL grâce à leurs produits informatiques bien connus, la société est également l’un des principaux fournisseurs de produits et de services d’infrastructure informatique. Cela est dû à son acquisition en 2016 d’EMC. La société a publié d’excellents résultats au quatrième trimestre en février, dépassant les estimations des analystes en termes de bénéfices et de revenus.

La force du trimestre a été tirée par la tendance à la numérisation, au travail à distance et aux infrastructures basées sur le cloud. Étant donné que DELL est un fournisseur doté d’un portefeuille d’infrastructures informatiques de bout en bout, l’entreprise peut vendre des services incitatifs, ce qui favorise les marges. Son projet de spin-off de sa participation dans VMware (NYSE:VMW) ouvrira plus d’opportunités de croissance et générera plus de valeur pour les actionnaires.

La société devrait également connaître une forte demande pour les ordinateurs portables et ses PC de jeu à plus forte marge. DELL a une note globale de A, qui se traduit par une note d’achat forte dans notre service d’évaluation POWR. La société a une note de croissance de A tirée par les prévisions de croissance des analystes. Les bénéfices devraient augmenter de 17,9% d’une année à l’autre au cours du trimestre en cours, après avoir bondi de 35% d’une année à l’autre au cours du dernier trimestre.

La société a également une note de valeur de B. Son P / E à terme est dérisoire de 11,9 et son rapport prix / ventes n’est que de 0,8. Nous évaluons également DELL en fonction de la dynamique, de la stabilité, du sentiment et de la qualité. Vous pouvez trouver ces notes ici. DELL est classé n ° 3 dans l’industrie de la technologie – Matériel classé B. Vous pouvez trouver d’autres actions les mieux classées de l’industrie en cliquant ici.

Technologies Agilent (A)

Source: Michael Vi / Shutterstock.com

Agilent est l’un des principaux fournisseurs d’instruments analytiques et de produits consommables utilisés pour les applications de recherche et d’assurance qualité par les clients des secteurs des sciences de la vie, de l’analyse chimique et du diagnostic. La société est à l’origine issue de Hewlett-Packard (NYSE:HPQ) en 1999 et est maintenant un chef de file dans l’industrie des sciences de la vie.

La société profite de la croissance du marché pharmaceutique portée par une forte dynamique dans les applications de petites et grandes molécules. A constate également une forte demande sur le marché alimentaire. Mais le principal catalyseur de la croissance de l’entreprise est l’innovation. La société a constamment introduit des produits nouveaux et améliorés, qui ont fidélisé la clientèle et lui ont permis de gagner plus de parts de marché.

Agilent a une note globale de A, qui se traduit par une note d’achat fort dans nos notes POWR. La société a une note de croissance B, ce qui n’est pas surprenant après un bon trimestre. Au cours du trimestre le plus récent, les revenus ont augmenté de 13,9%. Les analystes prévoient une croissance des bénéfices de 16,8% d’une année sur l’autre au cours du trimestre en cours.

A a également une note de valeur de B. L’action se négocie actuellement à plus de 40% en dessous de son objectif de cours moyen. Veuillez cliquer ici pour les autres notes de A (Momentum, Stabilité, Sentiment et Qualité). A est classé n ° 1 dans l’industrie médicale – Diagnostics / Recherche. Vous pouvez trouver d’autres grandes actions de cette industrie en cliquant ici.

Actions de croissance bon marché: Goldman Sachs (GS)

Source: Volodymyr Plysiuk / Shutterstock.com

GS est l’une des banques d’investissement les plus connues au monde. La société fournit des services de banque d’investissement, de gestion d’actifs, de consommation et de gestion de patrimoine et des services de valeurs mobilières. Il occupe une position de leader dans les fusions et acquisitions, la souscription d’actions et le négoce d’actions. GS génère également des revenus importants grâce à ses activités d’investissement, de prêt et de FICC.

La société a connu un premier trimestre solide, car elle a profité de la solide performance des marchés financiers. La société a une position forte dans les fusions et acquisitions, et les nombreuses transactions en cours devraient soutenir la croissance dans les mois à venir. La diversification de GS dans des solutions numériques telles que sa plate-forme de crédit à la consommation Marcus by Goldman Sachs et sa plate-forme automatisée de gestion de fortune Marcus Invest devrait également soutenir la croissance.

GS a une note globale de B ou une note d’achat dans notre système de notation POWR. Il a un grade de croissance de B, indiquant un fort potentiel de croissance. Au cours du trimestre récemment rapporté, les bénéfices ont augmenté de 498,1% d’une année sur l’autre, et les revenus ont augmenté de 102,5% tout aussi impressionnant. Les bénéfices devraient augmenter de 1 679% d’une année à l’autre au cours du trimestre en cours.

Ces chiffres de croissance sont d’autant plus intrigants que GS a un P / E de fuite de 8,9 et un P / E à terme de 11. Son ratio prix / ventes de 2,4 est également inférieur à la moyenne de l’industrie. Nous proposons également des grades Momentum, Stability, Sentiment et Quality pour GS, que vous pouvez trouver ici. GS est classé n ° 1 dans l’industrie du courtage en placement. Vous pouvez trouver d’autres actions de premier ordre du secteur ici.

A la date de publication, David Cohne ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Cohne a 20 ans d’expérience en tant qu’analyste d’investissement et rédacteur. Avant StockNews, David a passé onze ans en tant que consultant, fournissant des recherches et du contenu d’investissement externalisés à des sociétés de services financiers, des fonds spéculatifs et des publications en ligne. David aime faire des recherches et écrire sur les actions et les marchés. Il adopte une approche quantitative fondamentale dans l’évaluation des actions pour les lecteurs.

