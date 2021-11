5 actions de fusions et acquisitions à surveiller alors que Goldman appelle à un grand saut dans les transactions

Alors que l’année tire à sa fin et que l’impasse partisane continue de dominer Capitol Hill, la conversation à Wall Street s’est intéressée à ce que la législature imminente signifiera pour le marché boursier au cours de l’année à venir. Alors que certains experts ont prédit que l’année se terminera par un rallye, d’autres prévoient que les choses évolueront dans une direction plus négative au cours de l’année à venir. Un rapport récent directement de Wall Street, cependant, indique de meilleures perspectives d’investissement en 2022, en particulier pour les entreprises actives dans le domaine des fusions et acquisitions. Quelques actions de fusions et acquisitions valent vraiment la peine d’être surveillées dans cet esprit.

Ce que le nouveau plan fiscal signifie pour Wall Street

Alors que les discussions sur un nouveau plan fiscal du président Joe Biden se sont intensifiées, la discussion s’est concentrée sur les effets négatifs qu’il pourrait avoir pour les marchés financiers. Le plan actuel de l’administration Biden s’articule autour d’une facture de dépenses sociales et climatiques d’environ 1,75 billion de dollars qui serait financée en partie par une taxe d’accise de 1% sur les rachats d’entreprises, accompagnée de prélèvements minimums sur les entreprises et les particuliers dans les tranches de revenus plus élevées.

Une voix faisant autorité à Wall Street a changé de ton depuis que le plan a commencé à prendre forme. En septembre 2021, Goldman Sachs a affirmé que la hausse des impôts constituait la menace la plus importante pour le marché boursier américain. Aujourd’hui, il a pivoté. Non seulement la taxe sur les rachats de 1% proposée ne fera pas dérailler le marché haussier actuel, affirme l’entreprise, mais elle pourrait en fait générer d’autres développements positifs en stimulant une utilisation accrue des liquidités par le biais de fusions et d’acquisitions.

Selon David Kostin, responsable de la stratégie actions de Goldman, « les fusions et acquisitions représentent un moyen flexible de déployer des liquidités sur une période plus courte. »

Goldman fonde ces affirmations sur des données qui montrent que les entreprises qui ont privilégié les fusions et acquisitions comme principale utilisation de leurs liquidités ont démontré des performances supérieures au cours de 11 des 19 derniers trimestres fiscaux. Cette période les a vus surpasser les S&P 500 sur une base annuelle d’environ quatre points de pourcentage.

Mais quelles sont ces entreprises ? Jetons un coup d’œil aux actions de fusions et acquisitions qui pourraient bénéficier si Goldman a raison. Selon Kostin, ces actions ont dépensé le plus d’argent en activités de fusions et acquisitions par rapport à leurs capitalisations boursières (via CNBC, souscription requise).

5 actions M&A à surveiller en 2022

Divertissement Caesars (NASDAQ :CZR) : Cette société basée au Nevada se concentre sur le type de divertissement que l’on trouve dans les hôtels et les casinos. Ses plusieurs marques s’étendent sur la propriété de plus de 50 propriétés et de plusieurs terrains de golf. Actuellement l’une des plus grandes sociétés de jeux d’argent au monde, Caesars connaît une bonne année. Malgré un mois mouvementé, les actions sont en hausse de plus de 50% pour l’année à ce jour et ont augmenté de 2,38% aujourd’hui.

Énergie NRG (NYSE :NRG) : Producteur d’énergie à grande échelle, NRG est basé à Houston, au Texas. Il a commencé comme le bras de gros de la Northern States Power Company avant que cette dernière ne devienne Énergie Xcel (NASDAQ :XEL). NRG se concentre principalement sur la production d’énergie et la production d’électricité au détail. NRG est en hausse de près de 10 % depuis le début de l’année et de plus de 14 % au cours des six derniers mois. Bien qu’il ait baissé ce matin, il a clôturé en hausse de 1,4%.

Ressources Franklin (NYSE :BEN) : Cette société pourrait être mieux connue sous le nom de Franklin Templeton. Malgré son symbole commercial, cette société de portefeuille multinationale et société d’investissement n’a pas été fondée par Ben Franklin. Cela ne signifie pas, cependant, que ses dirigeants n’ont pas beaucoup de sagesse. Au contraire, la société vient d’acquérir la société d’investissement Lexington Partners et les actions s’envolent en conséquence. L’action BEN a grimpé ce matin et est en hausse de plus de 11% pour la journée. Les actions ont augmenté de plus de 40 % au cours de l’année à ce jour.

Gilead Sciences (NASDAQ :DORER) : Certaines entreprises de cette liste se concentrent sur la recherche tout en privilégiant les stratégies de croissance axées sur les fusions et acquisitions. Gilead entre dans cette catégorie. Innovatrice biopharmaceutique, la société est réputée pour son travail dans le développement de traitements antiviraux pour des maladies telles que le VIH, les hépatites B et C et la grippe. En 2022, nous pouvons nous attendre à voir la société publier des données sur ses travaux sur un traitement contre le cancer du sang. Malgré quelques baisses au cours du mois dernier, l’action GILD est en hausse de 12% pour l’année à ce jour.

BorgWarner (NYSE :BWA): Ce fournisseur automobile basé dans le Midwest a travaillé dur pour s’adapter au paysage changeant de son industrie, concentrant sa technologie sur les véhicules électriques et hybrides. Aujourd’hui, la société a annoncé que son onduleur 400 V en carbure de silicium (SiC) avait été sélectionné pour servir de composant clé des véhicules électriques à batterie d’un équipementier européen. Bien que cela puisse prendre un certain temps pour voir une croissance durable, le contributeur d’InvestorPlace Thomas Niel a noté que pour « les investisseurs à long terme, BorgWarner est toujours une action de grande valeur avec un potentiel de hausse substantiel ». Les actions sont en hausse de plus de 3% aujourd’hui et ont augmenté de plus de 20% pour l’année à ce jour.



A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.