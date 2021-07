5 actions de luxe à acheter alors que les « dépenses de vengeance » montent en flèche

in

Les investisseurs doivent prendre en compte une nouvelle tendance post-pandémique lorsqu’ils choisissent des actions de luxe : les « dépenses de vengeance ». Le concept a fait son apparition dans la bible de l’industrie de la mode, WWD, en mars.

C’est peut-être GQ qui l’a mieux décrit : « Après une année passée principalement à l’intérieur, sans fête à laquelle assister ni restaurants chauds dans lesquels se presser, les gens sont prêts à rafraîchir leur garde-robe, à venger ce qui leur a été refusé, en particulier les dignités luxueuses de la vie », a observé rédacteur en chef Rachel Tashjian.

Les frustrations provoquées par les blocages ont déclenché une résurgence de la vente au détail qui est considérée par les professionnels de la bourse comme susceptible de profiter aux actions de luxe.

L’un de ces pros que je suis est Swetha Ramachandran, qui dirige la couverture des actions de luxe pour l’équipe des actions européennes de GAM Investments. Je l’ai rencontrée la semaine dernière alors qu’elle informait les clients sur les 30 marques qu’elle suit actuellement.

Parmi les facteurs macroéconomiques clés qui ont retenu son attention, citons le rebond des deux plus grandes économies du monde – la Chine et les États-Unis – dont les consommateurs dominent environ 60% des dépenses mondiales en produits de luxe.

Après avoir examiné de près ces 30 actions qu’elle suit, en voici cinq qui semblent avoir le plus de potentiel alors que les consommateurs commencent à prendre leur « revanche » :

Marron-Forman (NYSE :BF-B)

Farfetch (NYSE :FTCH)

Les sociétés TJX (NYSE :TJX)

Hilton Worldwide Holdings (NYSE :HLT)

Dufry (OTCMKTS :DUFRY)

Stocks de dépenses de vengeance : Marron-Forman (BF-B)

Source : Shutterstock

Les actions de Brown-Forman devraient bénéficier de ce que le PDG du fabricant de boissons italien Campari (OTCMKTS :DVDCF), Robert Kunze-Concewitz, appelle « la convivalité de la vengeance », a déclaré Ramachandran. C’est-à-dire que dans le cadre du retour à la normale, les gens sortent dans les bars, font la fête et sont globalement prêts à passer un bon moment.

« Frustrés par une longue période de confinement, les gens ont une forte, forte envie et ont besoin de rencontrer leur famille et leurs amis. Cela alimente l’augmentation des ventes de spiritueux », a déclaré Kunze-Concewitz en mai.

Cependant, cet effet ne s’est pas encore manifesté dans le prix de l’action BF-B, qui est en baisse d’environ 9 % depuis le début de l’année, tandis que le FNB Invesco Dynamic Food & Beverage (NYSEARCA :PBJ) est en hausse de 15,2 %.

Brown-Forman a déçu les investisseurs le mois dernier en annonçant un bénéfice par action de 25 cents au quatrième trimestre de l’exercice 21, une baisse de 6% en glissement annuel et un nickel inférieur à l’estimation consensuelle de 18 analystes.

Une partie de ce qui devrait alimenter la croissance de Brown-Forman est la «tendance à la valorisation des spiritueux», alors que les consommateurs échangent leurs goûts de boissons. Il anticipe une croissance sous-jacente des ventes et du résultat d’exploitation à un niveau moyen pour l’exercice 2022, avec la réouverture des bars et restaurants (canal sur site) et une reprise du tourisme.

Les marques de la société comprennent le whisky Jack Daniels et la vodka Finlandia les plus vendus. La croissance des volumes a atteint 12% au cours de l’exercice 2021, aidée par de nouvelles saveurs introduites pour les cocktails prêts à boire et le Jack Daniel’s.

Farfetch (FTCH)

Source : nikkimeel / Shutterstock.com

Farfetch est un jeu sur la vente au détail de luxe numérique qui est sur le point de gagner même si les acheteurs retournent dans les magasins physiques.

Cela semble être un excellent exemple de ce que l’analyste du GAM décrit comme “le commerce électronique dans le luxe est un voyage, pas une destination”.

“Les entreprises doivent constamment mettre la barre plus haut en matière de narration numérique et d’engagement avec les consommateurs, en particulier les jeunes consommateurs”, a-t-elle déclaré. C’est quelque chose que les investisseurs en actions FTCH devraient avoir les yeux sur.

En mai, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 458 millions de dollars au premier trimestre 2021, contre 331 millions de dollars il y a un an. Le volume brut de marchandises (GMV) a grimpé de 50 % à 916 millions de dollars, contre 611 millions de dollars au premier trimestre de 2020. La très importante marge de contribution aux commandes de plateformes numériques s’est améliorée de 100 points de base en glissement annuel pour atteindre 33 %.

Farfetch voit plus de gains et prévoit d’ajouter 35% à 40% à son GMV. Malgré la récente vente de technologie, les actions du commerce électronique devraient généralement connaître un très bon deuxième semestre 2021.

Comme l’a noté le contributeur d’InvestorPlace Divya Premkumar dans un résumé du 9 juin, l’action FTCH est un jeu de croissance solide qui mérite d’être conservé pour ses gains à long terme.

Stocks de dépenses de vengeance : Les sociétés TJX (TJX)

Source : Joe Hendrickson / Shutterstock.com

En voyant TJX Companies sur la liste des actions de luxe de l’analyste Ramachandran, j’ai pensé qu’il y avait eu une erreur.

Pas d’erreur, m’a-t-elle dit, le stock de TJX est sur son radar car “il s’adresse au consommateur de luxe qui préfère acheter des marques “à bas prix” dans un environnement physique”. La direction y fait référence comme offrant aux acheteurs une expérience de « chasse au trésor ».

Non seulement cela, mais le détaillant est également un “partenaire de confiance pour les marques pour éliminer les stocks excédentaires”, a déclaré Ramachandran. Ces produits sont vendus dans les 4 572 magasins de la société, à la fin de l’exercice 2021 (février), sous les bannières TJ Maxx, TK Maxx, Marshalls, HomeGoods, Winners, Homesense, Winners et Sierra.

Fin mai, TJX a rétabli son programme de rachat d’actions, avec l’intention de racheter jusqu’à 1,25 milliard de dollars d’actions jusqu’au 29 janvier 2022.

En supposant qu’à mesure que l’Amérique revient à la normale, aux prix actuels, vous payez environ 24,7 fois les bénéfices à terme avec un dividende qui ne rapporte que 1,5%.

L’observation du contributeur d’InvestorPlace, Dana Blankenhorn, du début de l’année est toujours valable : « L’action TJX est un jeu purement défensif, un lest du portefeuille contre une chute potentielle du marché. Achetez-en si vous en avez besoin.

Hilton Worldwide Holdings (HLT)

Source : josefkubes / Shutterstock.com

L’hôtelier Hilton Worldwide Holdings a figuré sur la liste des analystes du GAM principalement pour son important portefeuille de propriétés aux États-Unis. Tout comme Hôtels à Vail (NYSE :MTN) est une pièce de théâtre sur les voyages de luxe en restant relativement près de chez soi, les hôtels Hilton sont un excellent choix pour séjourner lors de ces voyages. Près de 75 % de l’EBITDA ajusté de la société pour l’exercice 2019 provenaient de propriétés américaines.

UBS (NYSE :UBS) a récemment augmenté son objectif de cours pour l’action à 136 $ avec une meilleure visibilité sur la récupération. Cette hausse de 7,9% semble très probable avec l’ouverture progressive des économies clés à l’échelle mondiale et l’accélération de la campagne de vaccination.

En tant que holding à long terme, le stock de HLT sera alimenté à l’avenir avec l’ajout de près de 400 000 nouvelles chambres dans ses plans, dont plus de la moitié sont déjà en construction. Ces nouvelles chambres devraient ajouter 800 millions de dollars à l’EBITDA ajusté. Le pipeline de la société garantira également une plus grande diversification des revenus dans les années à venir, avec 35% de nouvelles constructions en Asie-Pacifique.

Hilton bénéficie d’un effet de levier important, comme l’a observé le contributeur d’InvestorPlace Faisal Humayun en mai. Alors que le ratio dette nette/EBITDA était de 11,2x au premier trimestre 2021, il pense que les flux de trésorerie sains et le profil de maturité de la dette étendu de la société atténueront tout problème d’endettement.

Stocks de dépenses de vengeance : Dufry (DUFRY)

Source : Maridav/ShutterStock.com

L’opérateur de magasins hors taxes Dufry semblerait être un investissement contre-intuitif en ce moment, étant donné que les voyages internationaux restent en sourdine. Mais compte tenu de sa faible valorisation et de son potentiel lorsque davantage de vols intercontinentaux reprendront, ce pourrait être le bon moment pour saisir une valeur.

L’action DUFRY a atteint son plus bas niveau en trois ans à 2,40 $ par action au début de la pandémie début mars 2020. Les actions ont commencé à remonter en octobre, puis se sont lancées dans des montagnes russes jusqu’en 2021, maintenant en baisse de près de 16% par an -à ce jour.

Pourtant, Dufry est le plus grand opérateur de magasins hors taxes au monde avec ses 2 300 magasins et plus qui représentent environ 12 à 13 % des parts d’un marché mondial de la vente au détail de voyages autrement fragmenté, dont environ 20 % dans la vente au détail dans les aéroports.

Fin avril, plus de 1 400 magasins fonctionnaient, représentant environ 70 % de la capacité de vente par rapport à l’année 2019. La société suisse a indiqué fin mai qu’elle s’attend à être à 75 % de sa capacité de vente d’ici la fin de cette année. mois alors que les campagnes de vaccination et un assouplissement des restrictions commençaient à stimuler les voyages à l’étranger, une tendance qui devrait se poursuivre.

“Le comportement des clients indique une demande continue de voyages et de travel retail, et nous sommes bien placés pour accélérer les ventes avec de nouvelles réouvertures”, a déclaré le PDG Julian Diaz dans un communiqué. “La relation étroite avec nos propriétaires, fournisseurs, employés et actionnaires continue d’être un soutien précieux pendant la reprise.”

La société considère 2019 comme l’année de référence pour son retour post-pandémique. Le cours de l’action DUFRY en 2019 variait de 11,10 $ par action à 7,76 $. Il s’échangeait récemment à 5,69 $ l’action.

Le sentiment parmi la douzaine d’analystes qui suivent la société montre une légère amélioration ces dernières semaines, alors que l’un d’eux est passé d’une note « conserver » à une « achat ».

À la date de publication, Robert Lakin n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Le contributeur d’InvestorPlace, Robert Lakin, est un rédacteur financier et rédacteur en chef chevronné, ayant déjà travaillé pour Bloomberg News et en tant que rédacteur en chef de la recherche sur les actions d’achat. Son bulletin d’information Substack, TLV Strategist, couvre la scène des affaires en Israël.